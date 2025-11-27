Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Odotetun heikkoja kasvulukuja - valonpilkahduksia viennissä ja investoinneissa

28.11.2025 09:09:32 EET | Keskuskauppakamari | Tiedote

Jaa

Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan suhdanne jatkui Tilastokeskuksen vuoden kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteen lukujen perusteella vaisuna. “Lieviä myönteisiä merkkejä pystyy sinnikkäällä yrittämisellä löytämään”, sanoo Appelqvist.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist. Kuva: Liisa Takala

Suomen bruttokansantuote supistui vuoden kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Vuositasolla oltiin 0,6 prosenttia pakkasella. Edellisen kerran Suomen neljännesvuosittainen bruttokansantuote kasvoi viime vuoden syksyllä. Sen jälkeen on nähty supistumista tai nollakasvua neljän vuosineljänneksen ajan.

”Kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita on jouduttu tarkistamaan moneen kertaan alaspäin, mutta tuoreiden tietojen perusteella on selvää, että ennusteissa on edelleen tuntuvaa laskupainetta. Koko vuoden kasvu tulee painumaan lähelle nollaa”, sanoo Appelqvist.

Tilastokeskus julkisti ennakkotiedon vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteesta kuukausi sitten. Silloin bruttokansantuotteen ennakoitiin supistuneen neljännesvuositasolla 0,1 prosenttia. Alun perinkin kehno ennakkolukema tarkentui siis alaspäin. Tilannetta tasapainottaa se, että alkuvuoden lukemia korjattiin ylöspäin.

Vienti ja yksityiset investoinnit nousussa

Tarkentuneiden kasvulukujen lisäksi tänään saatiin yksityiskohtaisempia tietoja bruttokansantuotteen kehityksen taustalla olevista tekijöistä.

”Alaerien tarkasteleminen paljastaa myös pieniä valonpilkahduksia erityisesti tavaraviennin ja investointien osalta. Kaikkiaan yksityiset kysyntäerät kehittyivät olosuhteisin nähden siedettävästi”, sanoo Appelqvist.

Vienti ja yksityiset investoinnit nousivat, ja yksityinen kulutuskin pinnisti 0,2 prosentin nousuun suhteessa edelliseen neljännekseen. Sen sijaan julkinen kulutus ja erityisesti julkiset investoinnit olivat laskussa.

”Suomen talouden Akilleen kantapääksi muodostunut yksityinen kulutus pinnisti lievästi plussalle, mutta kotimainen kysyntä on edelleen niin vaisua, ettei se riittäisi nostamaan taloutta”, toteaa Appelqvist.

Parempia lukemia saatiin lokakuun kokonaistuotantoa kuvaavasta kuukausittaisesta suhdannekuvaajasta. Kokonaistuotantoa kuvaava indikaattori nousi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 0,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Vuositasolla oltiin edelleen 0,1 prosenttia laskussa.

”Todellista suunnanmuutosta ei ole vielä nähty, mutta ainakin vuoden viimeinen neljännes sai kohtalaisen hyvän alun. Vaikka viimeinen neljännes menisi paremmin, ei se riitä enää pelastamaan kuluvaa vuotta, mutta se lisäisi luottoa ensi vuoteen ja parempaan suhdanteeseen tulevaisuudessa”, arvioi Appelqvist

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari

Keskuskauppakamari: Sopu Brasilian ilmastoneuvotteluista laimea, mutta arvokas rakoilevassa maailmanjärjestyksessä22.11.2025 18:48:13 EET | Tiedote

YK:n ilmastokokous Brasilian Belémissä vahvisti maiden sitoutumisen 1,5 asteen tavoitteeseen, mutta konkreettiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jäivät vähäisiksi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen näkee kokouksen rohkaisevimpana signaalina yli 80 maan muodostaman koalition, joka pyrkii vauhdittamaan irtautumista fossiilisista polttoaineista.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye