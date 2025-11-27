Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Odotetun heikkoja kasvulukuja - valonpilkahduksia viennissä ja investoinneissa
Keskuskauppakamarin pääekonomistin Jukka Appelqvistin mukaan suhdanne jatkui Tilastokeskuksen vuoden kolmannen neljänneksen bruttokansantuotteen lukujen perusteella vaisuna. “Lieviä myönteisiä merkkejä pystyy sinnikkäällä yrittämisellä löytämään”, sanoo Appelqvist.
Suomen bruttokansantuote supistui vuoden kolmannella neljänneksellä 0,3 prosenttia suhteessa edelliseen neljännekseen. Vuositasolla oltiin 0,6 prosenttia pakkasella. Edellisen kerran Suomen neljännesvuosittainen bruttokansantuote kasvoi viime vuoden syksyllä. Sen jälkeen on nähty supistumista tai nollakasvua neljän vuosineljänneksen ajan.
”Kuluvan vuoden suhdanne-ennusteita on jouduttu tarkistamaan moneen kertaan alaspäin, mutta tuoreiden tietojen perusteella on selvää, että ennusteissa on edelleen tuntuvaa laskupainetta. Koko vuoden kasvu tulee painumaan lähelle nollaa”, sanoo Appelqvist.
Tilastokeskus julkisti ennakkotiedon vuoden toisen neljänneksen bruttokansantuotteesta kuukausi sitten. Silloin bruttokansantuotteen ennakoitiin supistuneen neljännesvuositasolla 0,1 prosenttia. Alun perinkin kehno ennakkolukema tarkentui siis alaspäin. Tilannetta tasapainottaa se, että alkuvuoden lukemia korjattiin ylöspäin.
Vienti ja yksityiset investoinnit nousussa
Tarkentuneiden kasvulukujen lisäksi tänään saatiin yksityiskohtaisempia tietoja bruttokansantuotteen kehityksen taustalla olevista tekijöistä.
”Alaerien tarkasteleminen paljastaa myös pieniä valonpilkahduksia erityisesti tavaraviennin ja investointien osalta. Kaikkiaan yksityiset kysyntäerät kehittyivät olosuhteisin nähden siedettävästi”, sanoo Appelqvist.
Vienti ja yksityiset investoinnit nousivat, ja yksityinen kulutuskin pinnisti 0,2 prosentin nousuun suhteessa edelliseen neljännekseen. Sen sijaan julkinen kulutus ja erityisesti julkiset investoinnit olivat laskussa.
”Suomen talouden Akilleen kantapääksi muodostunut yksityinen kulutus pinnisti lievästi plussalle, mutta kotimainen kysyntä on edelleen niin vaisua, ettei se riittäisi nostamaan taloutta”, toteaa Appelqvist.
Parempia lukemia saatiin lokakuun kokonaistuotantoa kuvaavasta kuukausittaisesta suhdannekuvaajasta. Kokonaistuotantoa kuvaava indikaattori nousi Tilastokeskuksen mukaan lokakuussa 0,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Vuositasolla oltiin edelleen 0,1 prosenttia laskussa.
”Todellista suunnanmuutosta ei ole vielä nähty, mutta ainakin vuoden viimeinen neljännes sai kohtalaisen hyvän alun. Vaikka viimeinen neljännes menisi paremmin, ei se riitä enää pelastamaan kuluvaa vuotta, mutta se lisäisi luottoa ensi vuoteen ja parempaan suhdanteeseen tulevaisuudessa”, arvioi Appelqvist
Yhteyshenkilöt
Jukka AppelqvistPääekonomistiPuh:044 263 1051jukka.appelqvist@chamber.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keskuskauppakamari
Keskuskauppakamari: Maastapoistumisvero ei ratkaisisi Suomen kilpailukyvyn haasteita27.11.2025 11:17:42 EET | Tiedote
SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetty maastapoistumisvero olisi Keskuskauppkamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemen mukaan väärä lääke väärään tautiin. Verolla ei paranneta Suomen houkuttelevuutta investoinneille eikä vahvisteta yritysten halua pysyä Suomessa.
Keskuskauppakamari: Oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa kasvua vauhdittavia mutta myös jarruttavia esityksiä25.11.2025 16:09:20 EET | Tiedote
Suurimpien oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjeteissa löytyy kasvua tukevia ratkaisujakin, mutta erityisesti SDP:n esittämät veronkiristykset kurittaisivat Suomen taloutta. “Suomen talous ei lähde nousuun verottamalla lisää”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.
Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Suomen työmarkkinoilla ei selkeää suuntaa - elämme ristiriitaisessa tilanteessa25.11.2025 09:10:38 EET | Tiedote
Lokakuun työllisyysluvut eivät tuoneet selkeää vastausta Suomen työmarkkinoiden suunnasta. “Elämme uudessa ja oudossa tilanteessa, tulkinnan tekeminen on tällä hetkellä vaikeaa”, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.
Keskuskauppakamari: Sopu Brasilian ilmastoneuvotteluista laimea, mutta arvokas rakoilevassa maailmanjärjestyksessä22.11.2025 18:48:13 EET | Tiedote
YK:n ilmastokokous Brasilian Belémissä vahvisti maiden sitoutumisen 1,5 asteen tavoitteeseen, mutta konkreettiset toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi jäivät vähäisiksi. Keskuskauppakamarin johtava asiantuntija Teppo Säkkinen näkee kokouksen rohkaisevimpana signaalina yli 80 maan muodostaman koalition, joka pyrkii vauhdittamaan irtautumista fossiilisista polttoaineista.
Keskuskauppakamari: Päätös opintosetelistä erinomainen20.11.2025 15:20:36 EET | Tiedote
Keskuskauppakamari pitää hallituksen päättämiä panostuksia ilman opintopaikkaa jääneiden nuorten opintoseteliin erinomaisina. Opintosetelin avulla nuori voi suorittaa 30 opintopisteen verran opintoja avoimessa korkeakoulussa. Seteli tukee nuorten siirtymävaihetta ja ehkäisee koulutuksen ulkopuolelle jäämistä. Korkeakoulujen aloituspaikkojen lisäykset ovat myös tarpeellisia.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme