Gigantin marraskuun telecom-katsaus: Premium-puhelimet nousivat Black Fridayn suosikeiksi – ostokäyttäytymisessä näkyivät harkitut valinnat
Black Friday ravisteli marraskuun myydyimpien listaa, kun premium-puhelimet nousivat vahvasti esiin ja puettavan teknologian myynti rikkoi ennätyksiä. Ouran nousu jatkuu ja älysormus jopa kolminkertaisti viime vuoden myyntinsä. Asiantuntijamme näkee marraskuun kokonaiskuvassa harkitumpia valintoja ja nostaa esiin trendin, joka saattaa näkyä joulun lahjapaketeissa.
Marraskuun myydyimpien puhelinten lista vahvistaa trendin, joka on näkynyt pitkin syksyä: premium-tason ja keskihintaluokan puhelimet olivat Black Fridayn selviä suosikkeja. Applen ja Samsungin mallit hallitsivat listan kärkeä, ja kampanjaviikolla ostopäätökset tehtiin tavanomaista harkitummin. Vaihtoehtoja vertailtiin rauhassa, ja usea teki lopullisen ostopäätöksensä paikan päällä.
Listan kärjessä nähdään iPhone 15, ja sitä seuraavat Samsung Galaxy A56 ja iPhone 16. OnePlus Nord CE5 ja OnePlus 13R pitivät pintansa keskihintaisissa malleissa, ja Samsung Galaxy A16 LTE sekä uutuusmalli Galaxy S25 olivat suosittuja vaihtoehtoja tekoälyominaisuuksia painottaville käyttäjille. Marraskuun listalla on vain yksi edullisemman hintaluokan peruspuhelin, mikä kertoo Black Fridayn ohjanneen kuluttajia kohti korkeampia hintaluokkia.
“Tänä vuonna kuluttajat tekivät aidosti harkittuja valintoja ja valitsivat korkeamman hintapisteen laitteita. Suhteellisesti suurimmat Black Fridayn alennukset osuivat nimenomaan premiumiin, ja se vahvisti niiden vetovoimaa entisestään”, kertoo Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.
Vaikka kauppa kävi Black Fridayna vilkkaana verkossa, toi kampanja viime vuoden tapaan runsaasti väkeä myös myymälöihin. ”Puhelin halutaan nähdä, testata ja verrata paikan päällä. Tämä on monelle keskeinen osa ostoprosessia, ja se näkyi selkeästi marraskuun kävijämäärissä,” Kiekkinen toteaa.
Harkinta näkyi myös siinä, miten uudet puhelimet suojattiin. Black Fridayn aikana yhä useampi valitsi räätälöidyn näytönsuojan heti oston yhteydessä, ja ScreenSmart-suojien kysyntä nousi selvästi. “Yhä useampi miettii puhelimen elinkaarta jo ostohetkellä. Suojaus auttaa pitämään laitteen hyväkuntoisena vuosia ja parantaa sen arvoa, jos puhelin halutaan myöhemmin vaihtaa tai myydä eteenpäin”, Kiekkinen kuvaa.
Oura jatkaa poikkeuksellista kasvuaan ja asiantuntijamme vinkkaa yllätyssuosikin pukinkonttiin
Puettavan teknologian myynti oli marraskuussa ennätyksellisen vahvassa nousussa. Suosituimpien laitteiden joukossa jatkoivat Apple Watch -mallit, Polar ja Samsung. Huawei näkyy TOP-listalla vain yhdellä mallilla, mutta sen laaja kellovalikoima nostaa brändin älykellojen kokonaismyynnin kärkeen. Marraskuun ylivoimaisesti merkittävin nousija oli kuitenkin Oura, joka hallitsee listaa usealla eri mallilla.
“Hyvinvointia seuraavat laitteet ovat olleet koko syksyn kovassa kysynnässä, mutta Ouran kasvu oli Black Fridayna aivan poikkeuksellisen suurta. Se nousi koko puettavan teknologian suurimmaksi brändiksi, ja sen kappalemääräinen myynti oli yli kolminkertainen viime vuoteen verrattuna,” Kiekkinen summaa.
Black Friday avasi joulun lahjasesongin, ja sen myötä yksi erityinen väripilkku on ilmestynyt lahjalistoille: HMD:n Barbie-puhelin. Sen nostalginen flip-malli ja pinkki ulkoasu muistuttavat enemmän leikkipuhelimesta kuin ensimmäisestä oikeasta kännykästä. Samalla someton, yksinkertainen käyttöliittymä vastaa vanhempien toiveeseen kevyemmästä ensipuhelimesta.
“Barbie-puhelin herättää lapsissa riemua ja vanhemmissa helpotusta. Se on leikkisä, selkeä ja juuri siksi omassa kategoriassaan varsinainen joulun yllättäjä,” Kiekkinen naurahtaa.
Marraskuun myydyimmät puhelimet TOP 10
- iPhone 15
- Samsung Galaxy A56 5G
- iPhone 16
- Samsung Galaxy A16 LTE
- OnePlus Nord CE5
- OnePlus 13R
- Samsung Galaxy S25
- iPhone 17 Pro
- Honor Magic 7 Lite
- iPhone 17 Pro Max
Marraskuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10
- Oura JZ98-54867
- Apple Watch SE 3
- Polar Ignite 3 900106237
- Samsung SM-L300NZEAEUB
- Samsung SM-L300NZGAEUB
- Apple Watch Series 11
- Oura JZ90-54217-08
- Polar Ignite 3 900106234
- Oura JZ90-54217-09
- HUAWEI 55020EWT
Kuukauden trendinosto: Y2K-nostalgia tekee paluun myös teknologiaan
- Y2K-estetiikka on hiipinyt takaisin muodin puolelta myös teknologiaan. Kirkkaat värit, glitterit, läpinäkyvät kuoret ja 2000-luvun alun retrofiilis näkyvät nyt erityisesti lasten ja nuorten laitteissa.
- Ensipuhelimissa korostuu tänä jouluna hauska ulkoasu ennen huipputekniikkaa: laitteelta haetaan leikkisyyttä, omaa tyyliä ja pientä nostalgiaa.
- Ilmiön näkyvin esimerkki on HMD:n Barbie-matkapuhelin, jonka pinkki flip-malli ja leikkisä design osuvat täsmälleen tähän trendiin. Puhelin onkin noussut nopeasti yhdeksi joulun todennäköisimmistä lasten lahjahiteistä.
Gigantti on Suomen suurin elektroniikan ja kodinkoneiden jälleenmyyjä.
Meillä on Suomessa 37 myymälää ja yrityksemme palveluksessa työskentelee yli 1 400 giganttilaista - myymälöiden ohella netti- ja yritysmyynnissä, sekä asiakaspalvelu- että jakelukeskuksissa. Pääkonttorimme sijaitsee Helsingin Sanomatalossa.
Liikevaihtomme tilikaudella 2023/2024 oli 478 miljoonaa euroa. Olemme osa Norjassa toimivaa Elkjøp-konsernia, joka kuuluu englantilaisen kodinelektroniikkaketjun, Currys plc:n, omistukseen.
Lisätietoa meistä löydät kotisivuilta osoitteesta: gigantti.fi.
