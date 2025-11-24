Gigantin marraskuun telecom-katsaus: Premium-puhelimet nousivat Black Fridayn suosikeiksi – ostokäyttäytymisessä näkyivät harkitut valinnat

Marraskuun myydyimpien puhelinten lista vahvistaa trendin, joka on näkynyt pitkin syksyä: premium-tason ja keskihintaluokan puhelimet olivat Black Fridayn selviä suosikkeja. Applen ja Samsungin mallit hallitsivat listan kärkeä, ja kampanjaviikolla ostopäätökset tehtiin tavanomaista harkitummin. Vaihtoehtoja vertailtiin rauhassa, ja usea teki lopullisen ostopäätöksensä paikan päällä.

Listan kärjessä nähdään iPhone 15, ja sitä seuraavat Samsung Galaxy A56 ja iPhone 16. OnePlus Nord CE5 ja OnePlus 13R pitivät pintansa keskihintaisissa malleissa, ja Samsung Galaxy A16 LTE sekä uutuusmalli Galaxy S25 olivat suosittuja vaihtoehtoja tekoälyominaisuuksia painottaville käyttäjille. Marraskuun listalla on vain yksi edullisemman hintaluokan peruspuhelin, mikä kertoo Black Fridayn ohjanneen kuluttajia kohti korkeampia hintaluokkia.

“Tänä vuonna kuluttajat tekivät aidosti harkittuja valintoja ja valitsivat korkeamman hintapisteen laitteita. Suhteellisesti suurimmat Black Fridayn alennukset osuivat nimenomaan premiumiin, ja se vahvisti niiden vetovoimaa entisestään”, kertoo Gigantin telecom-tuotteiden myyntipäällikkö Toni Kiekkinen.

Vaikka kauppa kävi Black Fridayna vilkkaana verkossa, toi kampanja viime vuoden tapaan runsaasti väkeä myös myymälöihin. ”Puhelin halutaan nähdä, testata ja verrata paikan päällä. Tämä on monelle keskeinen osa ostoprosessia, ja se näkyi selkeästi marraskuun kävijämäärissä,” Kiekkinen toteaa.

Harkinta näkyi myös siinä, miten uudet puhelimet suojattiin. Black Fridayn aikana yhä useampi valitsi räätälöidyn näytönsuojan heti oston yhteydessä, ja ScreenSmart-suojien kysyntä nousi selvästi. “Yhä useampi miettii puhelimen elinkaarta jo ostohetkellä. Suojaus auttaa pitämään laitteen hyväkuntoisena vuosia ja parantaa sen arvoa, jos puhelin halutaan myöhemmin vaihtaa tai myydä eteenpäin”, Kiekkinen kuvaa.

Oura jatkaa poikkeuksellista kasvuaan ja asiantuntijamme vinkkaa yllätyssuosikin pukinkonttiin

Puettavan teknologian myynti oli marraskuussa ennätyksellisen vahvassa nousussa. Suosituimpien laitteiden joukossa jatkoivat Apple Watch -mallit, Polar ja Samsung. Huawei näkyy TOP-listalla vain yhdellä mallilla, mutta sen laaja kellovalikoima nostaa brändin älykellojen kokonaismyynnin kärkeen. Marraskuun ylivoimaisesti merkittävin nousija oli kuitenkin Oura, joka hallitsee listaa usealla eri mallilla.

“Hyvinvointia seuraavat laitteet ovat olleet koko syksyn kovassa kysynnässä, mutta Ouran kasvu oli Black Fridayna aivan poikkeuksellisen suurta. Se nousi koko puettavan teknologian suurimmaksi brändiksi, ja sen kappalemääräinen myynti oli yli kolminkertainen viime vuoteen verrattuna,” Kiekkinen summaa.

Black Friday avasi joulun lahjasesongin, ja sen myötä yksi erityinen väripilkku on ilmestynyt lahjalistoille: HMD:n Barbie-puhelin. Sen nostalginen flip-malli ja pinkki ulkoasu muistuttavat enemmän leikkipuhelimesta kuin ensimmäisestä oikeasta kännykästä. Samalla someton, yksinkertainen käyttöliittymä vastaa vanhempien toiveeseen kevyemmästä ensipuhelimesta.

“Barbie-puhelin herättää lapsissa riemua ja vanhemmissa helpotusta. Se on leikkisä, selkeä ja juuri siksi omassa kategoriassaan varsinainen joulun yllättäjä,” Kiekkinen naurahtaa.

Marraskuun myydyimmät puhelimet TOP 10

iPhone 15 Samsung Galaxy A56 5G iPhone 16 Samsung Galaxy A16 LTE OnePlus Nord CE5 OnePlus 13R Samsung Galaxy S25 iPhone 17 Pro Honor Magic 7 Lite iPhone 17 Pro Max

Marraskuun myydyimmät puettavan teknologian tuotteet TOP 10

Oura JZ98-54867 Apple Watch SE 3 Polar Ignite 3 900106237 Samsung SM-L300NZEAEUB Samsung SM-L300NZGAEUB Apple Watch Series 11 Oura JZ90-54217-08 Polar Ignite 3 900106234 Oura JZ90-54217-09 HUAWEI 55020EWT

Kuukauden trendinosto: Y2K-nostalgia tekee paluun myös teknologiaan Y2K-estetiikka on hiipinyt takaisin muodin puolelta myös teknologiaan. Kirkkaat värit, glitterit, läpinäkyvät kuoret ja 2000-luvun alun retrofiilis näkyvät nyt erityisesti lasten ja nuorten laitteissa.

Ensipuhelimissa korostuu tänä jouluna hauska ulkoasu ennen huipputekniikkaa: laitteelta haetaan leikkisyyttä, omaa tyyliä ja pientä nostalgiaa.