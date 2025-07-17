Pihla Group Oy

Huikea turvallisuussaavutus Pihla Groupin Haapajärven tehtaalla – 800 päivää ilman poissaoloja vaatinutta työtapaturmaa

28.11.2025 13:30:00 EET | Pihla Group Oy | Tiedote

Työturvallisuus on osa arjen tekemistä ja päivittäistä johtamista Pihla Groupin tehtailla. Haapajärven tehtaalla on saatu työskennellä yli kaksi vuotta ilman poissaoloihin johtanutta tapaturmaa.

Pihla Groupin henkilöstö on tehnyt määrätietoista työtä työturvallisuuden eteen: turvallisuushavaintojen systemaattinen kerääminen, turvallisuuspäivät sekä jatkuva kehittäminen ovat auttaneet ehkäisemään tapaturmia. Haapajärven tehtaalla on nyt saavutettu 800 peräkkäistä päivää ilman poissaoloja vaatinutta työtapaturmaa.  – Olemme erittäin ylpeitä, tämä on teollisessa tuotannossa poikkeuksellisen hieno suoritus, kertoo toimitusjohtaja Antti Vuonokari.

Työtapaturmat ovat yksi kestävän kehityksen mittareistamme

Investointi työturvallisuuteen on meille, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme ensiarvoisen tärkeää. Turvallisen kulttuurin ylläpitäminen alkaa tietoisuudesta: koulutamme henkilöstöä tehtailla ja muissa toiminnoissa turvallisiin työmenetelmiin, seuraamme ja raportoimme työturvallisuuslukujen kehittymistä, ja tehtaiden toimintaa auditoidaan säännöllisesti. Jokainen havainto ja tapaturma käsitellään yksilöllisesti, jotta vastaavat tilanteet voidaan estää jatkossa.

– Henkilöstön oma aktiivisuus ja tietoisuuden lisääminen vaikuttavat merkittävästi työturvallisuuden kehittymiseen, ja monia riskejä on voitu ehkäistä yhteistyöllä, kertoo Jarkko Salo Haapajärven tehtaan tehdaspäällikkö.

Pihla Group Oy
Pihla Group Oy

Pihla Group Oy kehittää ja valmistaa ikkunoita ja ovia Pihla-, PihlaPRO, Tiivi-, Profin-, Klas1, Sydänpuu, Metallityö Välimäki, Puuseppien -tuotemerkeillä, sekä ilmanvaihtoratkaisuja Finluft-tuotemerkillä ja auringonsuojaratkaisuja Artic-tuotemerkillä.

Pihla Group työllistää yli 800 henkilöä, ja tuotantolaitokset sijaitsevat Ruovedellä, Kannuksessa, Haapajärvellä, Pudasjärvellä, Kuusamossa, Joutsassa, Nokialla, Hyvinkäällä, Ylöjärvellä ja Joensuussa.

Pihla Groupin liikevaihto vuonna 2024 oli 145 miljoonaa euroa. Pihla Group Oy on osa Inwido AB:ta, joka on Euroopan suurin ikkuna- ja ovivalmistaja.

