Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Fredrikintorin peruskorjaus alkaa Punavuoressa

28.11.2025 11:01:10 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Torille tulee uusia istutusalueita ja penkkejä. Peruskorjaus alkaa joulukuussa 2025 ja valmistuu syksyllä 2026.

Ilmakuva torialueesta. Torin oikealla laidalla kulkee Fredrikinkatu.
Ilmakuva torialueesta. Torin oikealla laidalla kulkee Fredrikinkatu. Kalle Kyläkoski

Peruskorjauksessa uusitaan torin istutukset ja päällysteet sekä korjataan torialueen ja kadun painumat. Myös torin valaistus ja kalusteet uusitaan.

Luvaton pysäköinti torialueella estetään pollareilla, ja torimyyjien mahdollisuus lyhytaikaiseen lastaus- ja jakelupysäköintiin säilyy. 

Uusia istutusalueita ja puita torille

Torin nykyiset puut säilytetään. Näiden lisäksi torille istutetaan kolme uutta puuta ja rakennetaan kolme uutta istutusaluetta. Istutusalueille tulee monilajisia ja kukkivia istutuksia. Niiden yhteyteen asennetaan lisää penkkejä.

Vesiposti siirtyy torialueen keskelle

Torialueella oleva vesiposti uusitaan, ja se sijoitetaan torialueen keskelle, Punavuorenkadun eteläpuolelle. HSY:n ylläpitämästä vesipostista voi kuka tahansa ulkoilija hakea vettä janoonsa.

Peruskorjauksessa huomioidaan myös torin tapahtumakäyttö. Urakassa uusittavat sähkö- ja vesiliitännät sekä jätehuolto toimivat niin torikaupan kuin tapahtumienkin tukena.

Remontti alkaa joulukuun alussa

Peruskorjauksen työt alkavat joulukuun alussa työalueen aitaamisella, puiden suojaamisilla ja liikennejärjestelyillä. Punavuorenkadulta ajo Fredrikinkadulle suljetaan remontin ajaksi.

Työstä aiheutuu jonkin verran melua. Työaika on arkisin 7–18. Urakoitsijana toimii Terrawise Oy.

Kalle Kyläkoski
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala
PL 58200, 00099 Helsingin kaupunki
09 310 2611

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä ympäristöön liittyvistä palveluista.

