Fredrikintorin peruskorjaus alkaa Punavuoressa

Peruskorjauksessa uusitaan torin istutukset ja päällysteet sekä korjataan torialueen ja kadun painumat. Myös torin valaistus ja kalusteet uusitaan.

Luvaton pysäköinti torialueella estetään pollareilla, ja torimyyjien mahdollisuus lyhytaikaiseen lastaus- ja jakelupysäköintiin säilyy.

Uusia istutusalueita ja puita torille

Torin nykyiset puut säilytetään. Näiden lisäksi torille istutetaan kolme uutta puuta ja rakennetaan kolme uutta istutusaluetta. Istutusalueille tulee monilajisia ja kukkivia istutuksia. Niiden yhteyteen asennetaan lisää penkkejä.

Vesiposti siirtyy torialueen keskelle

Torialueella oleva vesiposti uusitaan, ja se sijoitetaan torialueen keskelle, Punavuorenkadun eteläpuolelle. HSY:n ylläpitämästä vesipostista voi kuka tahansa ulkoilija hakea vettä janoonsa.

Peruskorjauksessa huomioidaan myös torin tapahtumakäyttö. Urakassa uusittavat sähkö- ja vesiliitännät sekä jätehuolto toimivat niin torikaupan kuin tapahtumienkin tukena.

Remontti alkaa joulukuun alussa

Peruskorjauksen työt alkavat joulukuun alussa työalueen aitaamisella, puiden suojaamisilla ja liikennejärjestelyillä. Punavuorenkadulta ajo Fredrikinkadulle suljetaan remontin ajaksi.

Työstä aiheutuu jonkin verran melua. Työaika on arkisin 7–18. Urakoitsijana toimii Terrawise Oy.