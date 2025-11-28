Fredrikintorin peruskorjaus alkaa Punavuoressa
Torille tulee uusia istutusalueita ja penkkejä. Peruskorjaus alkaa joulukuussa 2025 ja valmistuu syksyllä 2026.
Peruskorjauksessa uusitaan torin istutukset ja päällysteet sekä korjataan torialueen ja kadun painumat. Myös torin valaistus ja kalusteet uusitaan.
Luvaton pysäköinti torialueella estetään pollareilla, ja torimyyjien mahdollisuus lyhytaikaiseen lastaus- ja jakelupysäköintiin säilyy.
Uusia istutusalueita ja puita torille
Torin nykyiset puut säilytetään. Näiden lisäksi torille istutetaan kolme uutta puuta ja rakennetaan kolme uutta istutusaluetta. Istutusalueille tulee monilajisia ja kukkivia istutuksia. Niiden yhteyteen asennetaan lisää penkkejä.
Vesiposti siirtyy torialueen keskelle
Torialueella oleva vesiposti uusitaan, ja se sijoitetaan torialueen keskelle, Punavuorenkadun eteläpuolelle. HSY:n ylläpitämästä vesipostista voi kuka tahansa ulkoilija hakea vettä janoonsa.
Peruskorjauksessa huomioidaan myös torin tapahtumakäyttö. Urakassa uusittavat sähkö- ja vesiliitännät sekä jätehuolto toimivat niin torikaupan kuin tapahtumienkin tukena.
Remontti alkaa joulukuun alussa
Peruskorjauksen työt alkavat joulukuun alussa työalueen aitaamisella, puiden suojaamisilla ja liikennejärjestelyillä. Punavuorenkadulta ajo Fredrikinkadulle suljetaan remontin ajaksi.
Työstä aiheutuu jonkin verran melua. Työaika on arkisin 7–18. Urakoitsijana toimii Terrawise Oy.
Yhteyshenkilöt
Maria LallaProjektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala, liikenne- ja katusuunnittelu
Samuli SadeharjuProjektipäällikkö
Kaupunkiympäristön toimiala, projektirakennuttaminen
Jaana PörröVastaava työnjohtajaTerrawise OyPuh:045 612 8520jaana.porro@terrawise.fi
