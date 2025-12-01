Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

Pitkärivin luodolle ja Huomenlahjan saarelle esitetään uusia luonnonsuojelualueita

1.12.2025 12:38:26 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote

Helsingin kaupunki valmistelee luonnonsuojelualueiden perustamista Pitkärivin ulkoluodolle ja Huomenlahjan saarelle. Alueet kuuluvat Helsingin luonnonsuojelualueohjelman 2025–2038 kohteisiin.

Näkymä Pitkärivin luodolta.
Pitkärivin luodon suojelu turvaa arvokkaan kasvikohteen säilymistä luonnontilaisena. Virpi Karén

Pitkärivin tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Helsingin ulkosaaristossa Santahaminan itäpuolella ja Villingin kaakkoispuolella. Alueen pinta-ala on 2,79 hehtaaria.

Alueen läntinen osa on korkeimmillaan kolme metriä merenpinnan yläpuolelle kohoava laakea kallio ja kivikko. Alueen keskellä kukoistaa mosaiikkimainen ja värikäs kasvillisuus. Itäinen osa kohoaa kahdeksaan metriin ja muodostaa kasvillisuudelle mereltä suojaisan kalliokumpareen. Itäisen osan korkean kallion suojaisissa kalliopainanteissa kasvaa pienimuotoisen metsikön lisäksi kallioketokasvillisuutta, ja siellä on uhanalaisia kalliolammikoita.

Pitkärivi kuuluu Uudenmaan maakunnallisesti tärkeisiin pesimäalueisiin sekä Helsingin tärkeisiin lintualueisiin. Se kuuluu myös arvokkaisiin kasvillisuus- ja kasvistokohteisiin. Pitkärivin rauhoituksella halutaan turvata monimuotoisen niittyluonto ja linnusto.

Huomenlahjan luontoarvot ovat pääosin geologisia

Pieni, 0,89 hehtaarin kokoinen Huomenlahja sijaitsee Vuosaaressa Skatanniemen lounaispuolella noin 300 metrin päässä mantereesta. Alue on jyrkkäreunainen pohjois–eteläsuuntainen kallioluoto.

Saaren geologisena erityispiirteenä on vulkaaninen kallioperä, joka on paikoin muun muassa tyynylaavaa. Tyynylaava on muodostunut noin 1900 miljoonaa vuotta sitten kuuman basalttisen laavan (700–1200 °C) valuessa kylmään meriveteen. Tyynylaavaa esiintyy Huomenlahjan lisäksi Helsingissä vain Harakan saaren eteläkärjessä, Korkeasaaressa ja Vuosaaren Uutelassa.

Huomenlahjan luontoarvot ovat pääosin geologisia, mutta valtaosaltaan avokallioisena ja pienten metsäisten alueiden saarena se tarjoaa myös linnuille hyviä pesimä- ja levähdyspaikkoja. Saarella on havaittu haahkan ja isokoskelon pesintää sekä runsaslukuisena kala- ja harmaalokkeja. Kalliopainanteissa esiintyvä kasvilajisto edustaa kallioketojen kasvillisuutta, kosteiden soistuvien alueiden ja kuivien kankaiden kasvillisuutta. Saaren eteläosassa on kaksi graniittista siirtolohkaretta ja uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä kalliolammikko.

Pitkäriville tai Huomenlahjalle ei ohjata virkistyskäyttöä, koska niillä liikkuminen voi olla vaarallista kivikkojen ja railojen vuoksi.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesityksiä kokouksessaan 4.12.2025. Jaoston esityksestä kaupunginhallitus päättää luonnonsuojelualueen perustamishakemuksen tekemisestä valtion luonnonsuojeluviranomaiselle.

luonnonsuojelupitkärivihuomenlahjageologialinnusto

Yhteyshenkilöt

Ympäristöasiantuntija
Virpi Karén
kaupunkiympäristön toimiala
ympäristöpalvelut
puhelin 040 579 1482
virpi.karen@hel.fi

Näkymä Pitkärivin luodolta.
Pitkärivin luodon suojelu turvaa arvokkaan kasvikohteen säilymistä luonnontilaisena.
Virpi Karén
Lataa
Kallioita Huomenlahjan saaressa.
Huomenlahjan jylhien kallioiden painanteissa kasvaa moninaista kasvillisuutta.
Virpi Karén
Lataa

