Emil Leveälahti sopimukseen HJK:n kanssa

Puolustaja Emil Leveälahti, 19, on tehnyt HJK:n kanssa vuoteen 2027 ulottuvan sopimuksen. Klubin oma kasvatti nousee ensi kaudeksi siis yhä tiiviimmin edustusjoukkueen rinkiin.

Leveälahti on pelannut kahden edelliskauden ajan pääsääntöisesti HJK Klubi 04:ssä Ykkösliigaa ja Ykköstä. Päättyneen kauden päätöskierroksella hän sai myös Veikkausliiga-debyyttinsä, kun hänet vaihdettiin toisella jaksolla kentälle KuPSia vastaan.

Kuluneen syksyn aikana Leveälahti on kipparoinut hienosti nuorten Mestarien liigassa menestynyttä HJK U19:n Youth League -joukkuetta. Kapteeninnauhaa nuorten europeleissä kantanut toppari on muun joukkueen mukana edennyt historiallisesti kolmannelle karsintakierrokselle, jonka avausosassa HJK otti ensimmäisen kiinnityksen jatkopaikkaan 1–0-voitolla Genkiä vastaan kotikentällä.

Leveälahti otti ensimmäiset kosketuksensa futiksen parissa Leppävaaran Pallossa, mutta hän liittyi hyvin pian HJK Töölön kaupunginosajoukkueeseen. Töölöstä hän on ponnistanut läpi koko seuran akatemiaputken aina B-junioreihin ja Klubi 04:ään asti.

Nyt hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti edustusjoukkuetta.

– Olen todella innoissani sopimuksesta. Olen unelmoinut tästä pikkupojasta asti, Leveälahti iloitsee.

– Tietenkin HJK:ssa halutaan voittaa Suomen mestaruus, ja sen minäkin haluan voittaa. Haluan myös päästä kentälle ja pelata mahdollisimman hyvin ja näyttää, miten hyvä olen, Leveälahti sanoo.

Urheilujohtaja Petri Vuorinen pitää Leveälahtea mielenkiintoisena topparilupauksena. Leveälahden viime kautta varjosti loukkaantuminen, joka piti hänet sivussa kentiltä ison siivun kaudesta, mutta Vuorinen uskoo Leveälahden pystyvän ottamaan seuraavan askeleen eteenpäin hyvinkin nopeasti.

– Emil pelaa ikäisekseen tosi kypsästi, kuin kokenut toppari. Hänellä on melko pitkä loukkaantuminen taustalla, mutta jo yhden ehjän vuoden harjoittelulla ja suorityskyky-yksikön avulla hän ottaa varmasti isoja kehitysaskeleita, ja nopeutta ja kovuutta hän saa lisää iän ja harjoittelun myötä, Vuorinen sanoo.