Emil Leveälahti sopimukseen HJK:n kanssa
Nuori toppari ja Klubin oma kasvatti Emil Leveälahti on tehnyt HJK:n kanssa vuoteen 2027 ulottuvan sopimuksen.
Puolustaja Emil Leveälahti, 19, on tehnyt HJK:n kanssa vuoteen 2027 ulottuvan sopimuksen. Klubin oma kasvatti nousee ensi kaudeksi siis yhä tiiviimmin edustusjoukkueen rinkiin.
Leveälahti on pelannut kahden edelliskauden ajan pääsääntöisesti HJK Klubi 04:ssä Ykkösliigaa ja Ykköstä. Päättyneen kauden päätöskierroksella hän sai myös Veikkausliiga-debyyttinsä, kun hänet vaihdettiin toisella jaksolla kentälle KuPSia vastaan.
Kuluneen syksyn aikana Leveälahti on kipparoinut hienosti nuorten Mestarien liigassa menestynyttä HJK U19:n Youth League -joukkuetta. Kapteeninnauhaa nuorten europeleissä kantanut toppari on muun joukkueen mukana edennyt historiallisesti kolmannelle karsintakierrokselle, jonka avausosassa HJK otti ensimmäisen kiinnityksen jatkopaikkaan 1–0-voitolla Genkiä vastaan kotikentällä.
Leveälahti otti ensimmäiset kosketuksensa futiksen parissa Leppävaaran Pallossa, mutta hän liittyi hyvin pian HJK Töölön kaupunginosajoukkueeseen. Töölöstä hän on ponnistanut läpi koko seuran akatemiaputken aina B-junioreihin ja Klubi 04:ään asti.
Nyt hän on valmis ottamaan seuraavan askeleen kohti edustusjoukkuetta.
– Olen todella innoissani sopimuksesta. Olen unelmoinut tästä pikkupojasta asti, Leveälahti iloitsee.
– Tietenkin HJK:ssa halutaan voittaa Suomen mestaruus, ja sen minäkin haluan voittaa. Haluan myös päästä kentälle ja pelata mahdollisimman hyvin ja näyttää, miten hyvä olen, Leveälahti sanoo.
Urheilujohtaja Petri Vuorinen pitää Leveälahtea mielenkiintoisena topparilupauksena. Leveälahden viime kautta varjosti loukkaantuminen, joka piti hänet sivussa kentiltä ison siivun kaudesta, mutta Vuorinen uskoo Leveälahden pystyvän ottamaan seuraavan askeleen eteenpäin hyvinkin nopeasti.
– Emil pelaa ikäisekseen tosi kypsästi, kuin kokenut toppari. Hänellä on melko pitkä loukkaantuminen taustalla, mutta jo yhden ehjän vuoden harjoittelulla ja suorityskyky-yksikön avulla hän ottaa varmasti isoja kehitysaskeleita, ja nopeutta ja kovuutta hän saa lisää iän ja harjoittelun myötä, Vuorinen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Atte LehtonenVeikkausliiga-joukkueen tiedottaja, HJK OyPuh:0405593813atte.lehtonen@hjk.fi
Juho HirvonenViestintäjohtaja, HJK OyPuh:+358 403558967juho.hirvonen@hjk.fi
Kuvat
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
Janne Wilkman on HJK:n uusi Head of Scouting27.11.2025 16:35:13 EET | Tiedote
Kansainvälisesti kokenut Janne Wilkman on aloittanut marraskuussa HJK:n Head of Scoutingin tehtävässä. Tavoitteena on tuoda seuraan yhä laadukkaampia pelaajia.
Sensaatio lähellä – HJK kaatoi suurseuran nuorten Mestarien liigassa26.11.2025 21:26:07 EET | Tiedote
1200 silmäparia todisti HJK:n arvokkasta 1–0-kotivoittoa UEFA Youth Leaguessa, kun belgialainen Genk kaatui Bolt Arenalla otteluparin avausosassa. Ratkaiseva toinen osa pelataan Belgiassa 10. joulukuuta.
Antton Nylund monivuotiseen sopimukseen HJK:n kanssa14.11.2025 13:25:57 EET | Tiedote
HJK:n oma kasvatti Antton Nylund on tehnyt vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen.
HJK sulkee Klubipäädyn turvallisuussyistä11.11.2025 13:33:47 EET | Tiedote
HJK suhtautuu äärimmäisen vakavasti kauden viimeisessä Veikkausliiga-ottelussa nähtyyn häiriökäyttäytymiseen.
KUTSU medialle: HJK:n puuttuminen kannattajien häiriökäytökseen10.11.2025 18:42:13 EET | Tiedote
Hyvät median edustajat, kutsumme teidät tiistaina 11.11. kello 13 Bolt Arenalle mediatilaisuuteen, jossa aiheena on kannattajien häiriökäytös ja siihen puuttuminen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme