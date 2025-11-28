Pirkanmaan hyvinvointialue luopuu avokuntouksen terapia-altaista
Pirkanmaan hyvinvointialue luopuu Valkeakoskella ja Ylöjärvellä terapia-altaista, koska niiden käyttö omassa kuntoutustoiminnassa on jäänyt hyvin vähäiseksi. Altaita on käytetty omaan toimintaan keskimäärin vain 1,5–3,5 tuntia viikossa. Avokuntoutuksella ei ole altaita muualla Pirkanmaalla.
Oman toiminnan lisäksi hyvinvointialue on jälleenvuokrannut altaita terveysliikuntaryhmien käyttöön esimerkiksi järjestöille.
Hyvinvointialueen vuokrasopimus Valkeakosken sote-aseman hoiva- ja kuntoutusyksikössä eli Hoikussa sijaitsevasta avokuntoutuksen terapia-allasalueesta päättyy 31.12.2025. Allasalueen omistaa Valkeakosken kaupunki, joka päättää, miten altaan käyttö jatkuu sen jälkeen, kun hyvinvointialueen vuokrasopimus päättyy vuodenvaihteessa.
Ylöjärven Tiuravuoren palvelukeskuksessa olevan avokuntoutuksen terapia-altaan käyttö päättyy 31.12.2025. Allas on ollut epäkunnossa ja sen vuoksi ollut pois käytöstä jo syksyllä.
