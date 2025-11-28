Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Ennakkotiedote: Nuorisojaosto kokoontuu 2.12.2025

28.11.2025 12:36:03 EET | Helsingin kaupunki, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala | Tiedote

Nuorisojaoston kokouksen 2.12.2025 esityslista on julkaistu.

Esityslista löytyy Helsingin kaupungin verkkosivuilta.

Samalta sivulta löytyvät myös:

  • muut päätösasiakirjat
  • kokousaikataulu
  • tieto jaoston jäsenistä.

Jaoston puheenjohtajana toimii Iida Tani (Vihreät).

nuorisoavustuksetnuoretnuorisotyönuorisoavustukset

Helsinki on elämyksellinen ja vetovoimainen kaupunki täynnä tekemistä ja osallistumisen mahdollisuuksia. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala tarjoaa kaupungin asukkaille ja vierailijoille vuodessa yli 20 miljoonaa kokemusta – taidetta, tapahtumia, kursseja, harrastuksia, tiloja, ulkoilualueita ja palveluja liikkumiseen sekä tukea kulttuurille ja kansalaistoiminnalle. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala muodostuu viidestä palvelukokonaisuudesta: kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hallinto. Toimialan 1 800 työntekijää ylläpitää ja parantaa helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvään elämään ja aktiiviseen kansalaisuuteen. Helsingissä on helppoa ja houkuttelevaa lähteä liikkeelle. Joka päivä.

