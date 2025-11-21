Jarkko Suominen nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajaksi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) on valinnut Jarkko Suomisen (43) nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajaksi. Suomisen vastuulle kuuluvat poikien ja tyttöjen U17-maajoukkueet sekä U15-sekajoukkue.
Suomen nuorten lippupallomaajoukkueet ovat 2020-luvulla kuuluneet ikäluokkiensa Euroopan kärkeen. Menestynein joukkue on ollut U17-tytöt, joka on saavuttanut pronssia kahdessa perättäisessä EM-turnauksessa.
Suominen on toiminut Jyväskylä Jaguarsin organisaatiossa eri joukkueiden valmentajana kaudesta 2019 lähtien. Kesällä 2024 hän oli johdattamassa seuran U15-lippupallojoukkueen Suomen mestariksi. Aiemmin Suominen on valmentanut muun muassa perhokalastuksen aikuisten ja nuorten maajoukkueita (2016–2021), salibandya sekä lasten telinevoimistelua.
Nuorten maajoukkueiden päätavoite on syyskuussa 2026 pelattava EM-turnaus, jonka isäntämaata ei ole vielä julkaistu. Ikäluokkamaajoukkueissa pelaajarinki uudistuu vuosittain voimakkaasti, joten päävalmentajan keskeinen tehtävä on joukkueiden rakentaminen ja toiminnan koordinointi yhdessä joukkuekohtaisten valmentajien sekä joukkueenjohtajien kanssa.
”Olen erittäin innoissani saadessani jatkaa edeltäjien erinomaista työtä ja valmentaa Suomen nuoria kohti Euroopan kärkeä”, Suominen toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
