Jarkko Suominen nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajaksi

Suomen nuorten lippupallomaajoukkueet ovat 2020-luvulla kuuluneet ikäluokkiensa Euroopan kärkeen. Menestynein joukkue on ollut U17-tytöt, joka on saavuttanut pronssia kahdessa perättäisessä EM-turnauksessa.

Suominen on toiminut Jyväskylä Jaguarsin organisaatiossa eri joukkueiden valmentajana kaudesta 2019 lähtien. Kesällä 2024 hän oli johdattamassa seuran U15-lippupallojoukkueen Suomen mestariksi. Aiemmin Suominen on valmentanut muun muassa perhokalastuksen aikuisten ja nuorten maajoukkueita (2016–2021), salibandya sekä lasten telinevoimistelua.

Nuorten maajoukkueiden päätavoite on syyskuussa 2026 pelattava EM-turnaus, jonka isäntämaata ei ole vielä julkaistu. Ikäluokkamaajoukkueissa pelaajarinki uudistuu vuosittain voimakkaasti, joten päävalmentajan keskeinen tehtävä on joukkueiden rakentaminen ja toiminnan koordinointi yhdessä joukkuekohtaisten valmentajien sekä joukkueenjohtajien kanssa.

”Olen erittäin innoissani saadessani jatkaa edeltäjien erinomaista työtä ja valmentaa Suomen nuoria kohti Euroopan kärkeä”, Suominen toteaa.