Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Jarkko Suominen nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajaksi

28.11.2025 12:38:14 EET | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Jaa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) on valinnut Jarkko Suomisen (43) nuorten lippupallomaajoukkueiden päävalmentajaksi. Suomisen vastuulle kuuluvat poikien ja tyttöjen U17-maajoukkueet sekä U15-sekajoukkue.

Jarkko Suominen on nuorten lippupallomaajoukkueiden uusi päävalmentaja
Jarkko Suominen on nuorten lippupallomaajoukkueiden uusi päävalmentaja Laura Helminen

Suomen nuorten lippupallomaajoukkueet ovat 2020-luvulla kuuluneet ikäluokkiensa Euroopan kärkeen. Menestynein joukkue on ollut U17-tytöt, joka on saavuttanut pronssia kahdessa perättäisessä EM-turnauksessa.

Suominen on toiminut Jyväskylä Jaguarsin organisaatiossa eri joukkueiden valmentajana kaudesta 2019 lähtien. Kesällä 2024 hän oli johdattamassa seuran U15-lippupallojoukkueen Suomen mestariksi. Aiemmin Suominen on valmentanut muun muassa perhokalastuksen aikuisten ja nuorten maajoukkueita (2016–2021), salibandya sekä lasten telinevoimistelua.

Nuorten maajoukkueiden päätavoite on syyskuussa 2026 pelattava EM-turnaus, jonka isäntämaata ei ole vielä julkaistu. Ikäluokkamaajoukkueissa pelaajarinki uudistuu vuosittain voimakkaasti, joten päävalmentajan keskeinen tehtävä on joukkueiden rakentaminen ja toiminnan koordinointi yhdessä joukkuekohtaisten valmentajien sekä joukkueenjohtajien kanssa.

”Olen erittäin innoissani saadessani jatkaa edeltäjien erinomaista työtä ja valmentaa Suomen nuoria kohti Euroopan kärkeä”, Suominen toteaa.

Avainsanat

lippupallolippupallomaajoukkuejarkko suominen

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Jarkko Suominen on nuorten lippupallomaajoukkueiden uusi päävalmentaja
Jarkko Suominen on nuorten lippupallomaajoukkueiden uusi päävalmentaja
Laura Helminen
Lataa

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye