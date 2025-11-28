Vihreiden Tiina Elo: Arviointineuvoston tyly lausunto paljastaa, että susiviha on ohittanut lainvalmistelun perusasiat
Kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo pitää hallituksen lainvalmistelua metsästyslakiin liittyen ala-arvoisena. Elo vaatii hallitusta vetämään suden metsästyskiintiöitä koskevan esityksen takaisin valmisteluun arviointineuvoston tänään valiokunnalle antaman tyrmäävän lausunnon perusteella.
Hallitus on antanut eduskunnalle käsiteltäväksi esityksen metsästyslain muutoksesta, jolla lisättäisiin erittäin uhanalaisen suden metsästystä. Elo kertoo olevansa järkyttynyt annetun esityksen heikosta lainvalmistelun tasosta. Asiasta on tänään 28.11. huomauttanut myös lainsäädännön arviointineuvosto, joka pitää esityksen puutteita merkittävinä ja katsoo sen rikkovan lainvalmistelusta annettuja ohjeita.
– Hallituksen esitys on täysin ala-arvoinen. Vaikuttaa siltä, että perusteeton ja epärationaalinen susiviha on ohittanut lainvalmistelun perusasiat, kuten vaikutusten arvioinnin. Pidän tilannetta kestämättömänä, Elo puuskahtaa.
Esitys on Elon mukaan poikkeuksellisen suppea, vain 20 sivua pitkä, eikä siinä ole avattu lakimuutoksen vaikutuksia edes perusoikeuksiin, puhumattakaan vaikutuksista uhanalaiseksi luokiteltuun susikantaan ja sen suojelustatukseen. Hän epäilee sen olevan myös ristiriidassa luontodirektiivin kanssa, sillä EU:n tuomioistuimen mukaan jäsenvaltioiden on perusteltava metsästykseen liittyvät päätökset myös monimuotoisuuden säilyttämisen näkökulmasta.
– Näin heikosti perustellun ja olemattomaan tietopohjaan perustuvan esityksen käsittelyyn tulisi varata runsaasti aikaa. Nyt hallitus kuitenkin runnoo sitä kiireellä läpi, jotta muutos saataisiin voimaan jo ensi vuonna. Asian runnomisesta kertoo se, että arviointineuvosto on joutunut poikkeuksellisesti antamaan lausuntonsa valiokunnalle, koska esitys annettiin eduskunnalle ennen kuin sillä oli mahdollisuus antaa lausuntonsa asiaa valmistelleelle maa- ja metsätalousministeriölle, Elo hämmästelee.
Elon mukaan huonoon valmisteluun tulisi puuttua ja ensi sijassa hallituksen tulisi vetää esitys takaisin uudelleen valmisteltavaksi.
– Jos hallitus ei tähän suostu, täytyy esitys korjata valiokunnassa. Siinä tapauksessa tarvitsemme kattavat asiantuntijakuulemiset esityksen puutteellisen tietopohjan korjaamiseksi. Esitystä tulisi tarkastella perusoikeudellisista sekä luonnonsuojelullisista näkökulmista myös muissa valiokunnissa. Valmista ei mitenkään voi tulla ensi vuoden alkuun mennessä, Elo toteaa.
