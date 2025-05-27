ISS:n robotiikka-aloite voitti Puhtausalan vuoden teko 2025-palkinnon
ISS Palvelut on voittanut Puhtausalan vuoden teko 2025 -palkinnon luomallaan uudella robotiikan esihenkilön tehtäväkokonaisuudella. Puhtausalan vuoden teko -palkinto myönnetään vuosittain puhtausalaa parantavalle teolle. Tunnustus myönnettiin eilen 1.12.2025 valtakunnallisena Puhtauspäivänä.
ISS:n palkittu aloite on vastaus siivousalan muuttuvaan toimintaympäristöön, jossa robotiikka yleistyy. Robotiikka vaatii alalla uudenlaista osaamista, joten ISS loi robottien esihenkilön roolin tukemaan esihenkilöitä ja siivoojia robotiikan sujuvassa käyttöönotossa. Tämä on nostanut robotiikan tuottavuutta sekä syventänyt koko organisaation ymmärrystä ihmisen ja teknologian yhteistyöstä.
Robotiikka helpottaa siivoojien arkea
Robotiikka ei ainoastaan lisää tehokkuutta, vaan se keventää konkreettisesti siivoojien fyysistä kuormitusta. Siivousrobotit hoitavat suurten lattiapintojen kaltaisia fyysisesti raskaita tehtäviä, jolloin siivoojat voivat keskittyä yksityiskohtaisempiin, tilojen laatua varmistaviin työvaiheisiin. Työstä tulee monipuolisempaa, vähemmän fyysisesti rasittavaa ja entistä mielekkäämpää. Robotit tekevät työnsä tasalaatuisesti ja väsymättä – ihminen puolestaan tuo kokonaisuuteen arviointikykyä, tarkkuutta ja palveluasennetta.
Robottien esihenkilö yhdistää ihmisen ja teknologian
Viime vuonna ISS:llä aloitti ensimmäinen robottien esihenkilö – tuttavallisemmin robotti-koutsi – Reijo Matela. Hänen vastuullaan on varmistaa siivousrobottien aktiivinen käyttö ja tukea siivoojia sekä esihenkilöitä käytännön tilanteissa. Työn tulokset ovat olleet vaikuttavia: uusi rooli on vahvistanut organisaation robotiikkaosaamista ja nostanut ISS:n lähes 200 robotin tuottavuutta merkittävästi. Samalla ISS on pystynyt välittämään laitevalmistajille arvokkaita kehitysehdotuksia, jotka helpottavat robottien käyttöä käytännön siivoustyössä.
Kun aloitin tässä tehtävässä, tavoitteenani oli tukea siivoojia ja varmistaa, että robotit aidosti helpottavat arkea. On mahtavaa nähdä työn kantavan hedelmää ja saavuttavan tunnustusta alan tasolla.
Olemme oppineet paljon, ja odotan innolla, että voimme jatkaa siivousalan kehittämistä robotiikan avulla myös tulevaisuudessa, kertoo Matela.
Robotiikan esihenkilön tehtävänkuva on ainutlaatuinen jopa ISS:n kansainvälisessä organisaatiossa. Palkittu aloite osoittaa, miten rohkeilla kokeiluilla ja henkilöstön tukemisella voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia palveluiden tuottavuuteen ja laatuun.
ISS:n tuote- ja palvelukehityksestä vastaavan yksikön johtaja Veijo Pitkäniemi on tunnustuksesta iloinen:
On suuri kunnia saada tällainen tunnustus. Kehitämme ISS:llä jatkuvasti toimintaamme ja hyödynnämme uusimpia ratkaisuja, kuten robotiikkaa, henkilöstömme arjen helpottamiseen, palveluidemme laadun kehittämiseen ja asiakastyytyväisyyden parantamiseen. Reijon omistautunut ja tuloksekas työ uudessa roolissa on osoittanut, kuinka ennakkoluuloton uusien toimintatapojen käyttöönotto vie toimintaamme eteenpäin. Palkinto kannustaa meitä jatkamaan innovointia ja kehitystyötä palveluissamme jatkossakin.
ISS Palvelut
ISS Palvelut tekee maailmasta toimivan luomalla tiloja, joissa on hyvä olla. Olemme yksi Suomen suurimmista yksityisistä työnantajista ja maan johtava kiinteistö- ja toimitilapalveluyritys. Kokonaispalvelumme muodostuu kiinteistön ylläpito-, siivous-, ravintola- ja työpaikkapalveluista. Vuonna 2023 liikevaihtomme oli 445 miljoonaa euroa ja henkilöstömme vahvuus 7 613. ISS Palvelut on osa kansainvälistä ISS-konsernia, joka toimii yli 30 maassa.
