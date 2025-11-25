M/S Kesärauha -festivaaliristeilyllä koetaan speed datingia, BängerBINGO, luento joukkorahoituksella unelmansa toteuttaneen Jay Mackerin Karibian risteilystä ja turkulaista dj-osaamista – Kesärauhan toinen festivaaliristeily myymässä loppuun

Turkulainen indie- ja vaihtoehtomusiikin festivaali Kesärauha purjehtii jälleen Itämeren aalloille. Viking Grace lähtee Turun Satamasta perjantaina 30.1.2026 ja risteilyllä vietetään lähes vuorokausi onnellisen kesärauhaisissa tunnelmissa. Luvassa on tämän hetken kiinnostavimpien indieartistien keikkoja ja Kesärauha-henkeen kuratoitu sideshow-ohjelmisto.

Risteilyohjelmasta vastaavat tänä vuonna Tatskatyttöjen supersuosittu deitti- ja kamukonsepti Speed Dating, turkulainen dj-kollektiivi Slottgatan 7 DJ’s, takuuvarma tunnelmannostattaja BängerBINGO, itsesä joukkorahoituksen avulla Karibianristeilylle vienyt Jay Macker keynote-luennollaan “Jay Macker – Road to Caribbean– Joukkorahoitettu unelma livenä & kuvina” sekä Kesärauhan ikioma M/S Karaoke, jossa tullaan kuulemaan kovimmat indiehitit ja ikoniset karaokeklassikot.

Viking Gracen Retro Barin ja Club Voguen lavoilla nähdään myös pitkältä tauolta palaava Töölön Ketterä, syksyn Vain Elämää -kaudella hurmanneet Vesta ja Jonna Tervomaa, pop-tähti Olga, indiepoppari Jaakko Kulta, räppiä ja hyperpoppia sekoitteleva Louna0nline sekä uuden albuminsa alkuvuodesta julkaiseva Malla.

Matkavaraukset: vikingline.fi/kesarauha

M/S Kesärauhan ohjelmisto sisältyy automaattisesti hytin hintaan.

