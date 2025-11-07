Kotihoidontuki on kiintiöitävä
Perhevapaauudistus sekä sen tueksi työ- ja virkaehtosopimuksiin neuvotellut palkalliset vanhempainvapaat tulivat tarpeeseen. Vielä on aikaista arvioida uudistuksen lopullista vaikutusta tasa-arvoon, mutta se on silti jo saavuttanut päätavoitteensa - lapsen oikeuden molempiin vanhempiin. Nykyinen malli mahdollistaa molempien vanhempien tasapuoliset vanhenpainvapaat lapsen ensimmäisten kuukausien aikana.
Hiljalleen yhä useampi mies pitää pidempiä vanhempainvapaita, mutta tilanne muuttuu radikaalisti tarkasteltaessa kotihoidontukea. Vanhempainvapaan jälkeen hieman vajaa 63 000 vanhempaa jäi kotihoidontuella lapsen kanssa kotiin vuonna 2024. Heistä valtaosa eli 91,3 prosenttia on naisia (57 458 naista ja 5461 miestä). Usein perheissä tämä ratkaisu tehdään myös taloudellisista syistä. Harva mieltää, että sillä on pitkässä juoksussa vaikutusta naisten ura- ja palkkakehitykseen, eläkekertymää unohtamatta.
Seuraava askel perheiden tasa-arvon edistämisessä onkin kotihoidon tuen tarkastelu. Miksi sitäkin ei voisi kiintiöidä, kuten vanhempainvapaata? Tulevaisuudessa kotihoidontuki voisi olla esimerkiksi kaksi vuotta perhettä kohti, jossa molemmat vanhemmat voisivat olla vuoden kotona kumpikin vuorollaan eri pituisina aikoina.
Kotihoidontuen kiintiöittäminen tukisi hoitovastuun tasaisempaa jakautumista ja vahvistaisi työelämän tasa-arvoa. Se vaikuttaisi positiivisesti erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaan sekä ennenkaikkea lapsen varhaisiin vuosiin.
Korkeakoulutettujen ennätyksellisen heikko työllisyystilanne sekä yleinen taloustilanne heijastuvat myös opiskelijoiden hyvinvointiin. Tuoreen opiskelijatutkimuksemme mukaan 60 prosenttia tradenomiopiskelijoista on huolissaan taloudellisesta tilanteestaan. Tutkimukseen vastanneista 46 prosenttia koki sen vaikuttaneen jaksamiseensa tai hyvinvointiinsa.
Viikonloppuna kokoontunut Tradenomiopiskelijoiden liittokokous valitsi uuden hallituksen vuodelle 2026. Puheenjohtajaksi valittiin Ronja Honkala (Jyväskylän Tradenomiopiskelijat ry) ja varapuheenjohtajaksi Milla Kärkkäinen (Lappeenrannan Tradenomiopiskelijat LapTOp ry).
Tuoreen selvityksen mukaan sukupuolten välinen selittämätön palkkaero on tradenomien keskuudessa keskimäärin 8,4 prosenttia miesten hyväksi. Yksityisellä sektorilla selittämätön palkkaero on suurempi kuin julkisella sektorilla. Selittämätöntä palkkaeroa ei voida selittää esimerkiksi koulutuksella, kokemuksella tai tehtävien vaativuudella.
Pääministeripuolue kokoomus paljasti viimein todellisen suunnitelmansa koko ay-liikettä vastaan taannoisella hölmöllä kampanjallaan puoliväliriihen päätöksistä. Mediakohua aiheuttaneessa kampanjassa tuotiin esiin esimerkein ansiotuloveron kevennysten vaikutuksia perheisiin. Toisessa kuvassa perheen vanhempi oli liiton jäsen ja toinen puolestaan "ei liiton jäsen". Verohyöty järjestäytyneelle henkilölle oli selkeästi pienempi kuin järjestäytymättömän työntekijän. Epäselväksi jäi, oliko järjestäytymätön kuitenkin työttömyyskassan jäsen. Kassankin voinee arvata.
Työikäisten osaamisen kehittämiseen tarvitaan lisää työkaluja muun muassa lakkautetun aikuiskoulutustuen tilalle. Monella asiantuntijalla olisi halua ja tarvetta kehittää omaa osaamistaan, mutta nykyisellään opintovapaa ei mahdollista opiskelua työn ohessa. Tradenomit esittää ratkaisuksi osa-aikaista opintovapaata sekä kouluttautumista henkilöstöeduksi.
