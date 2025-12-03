VR:n lähiliikenteen aikatauluihin parannuksia idän reiteille 14.12. alkaen – uudistukset sujuvoittavat liikennettä ja parantavat vaihtoyhteyksiä
VR on suunnittelut yhdessä kuntien kanssa parannuksia lähiliikenteen aikatauluihin Helsingin ja Kotkan väliseen liikenteeseen. Aikataulumuutokset parantavat jatkoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista palvellen kuntien asukkaita erityisesti Helsinki-Lahti-Kouvola-Kotka-akselilla. Uudet aikataulut tulevat voimaan 14.12.2025.
VR tekee yhdessä kuntien kanssa merkittäviä aikataulumuutoksia idän suunnan lähijunien ostoliikenteessä. Muutokset parantavat vaihtoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista erityisesti Helsinki–Lahti–Kouvola–Kotka-akselilla.
Aikataulumuutokset on suunniteltu palvelemaan kuntien asukkaiden tarpeita aiempaa paremmin. Sujuvat kulku- ja vaihtoyhteydet lähiliikenteen junissa tuovat lisää joustavuutta ja mukavuutta matkantekoon. Aikataulumuutosten lisäksi Kouvolasta ja Kotkan satamasta liikennöi 14.12. alkaen kolme uutta vuoroa, jotka palvelevat viikonloppuisin Kotkan sataman aamupäivän matkustajia sekä kaikkina viikonpäivinä alku- ja myöhäisiltapäivän matkustajia Kotkan sataman ja Kouvolan välillä.
”Lähiliikenteen junat ovat merkittävä julkisen joukkoliikenteen kulkumuoto Helsingin ja Kotkan sataman välillä. Olemme iloisia, että olemme voineet hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa suunnitella vuoroihin muutoksia siten, että ne palvelevat kuntalaisten liikkumista aiempaa paremmin”, kertoo VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.
Muutokset ovat näkyvissä VR Matkalla -sovelluksessa ja vr.fi:n matkahaussa, josta voi tarkistaa oman junamatkansa ajantasaisen lähtöajan.
Muutokset aikatauluihin 14.12. alkaen:
Helsinki–Lahti (Z-junat)
- Suurimmalla osalla Z-junia lähtö Helsingistä siirtyy 10 minuuttia myöhemmäksi
- Vastaavasti Lahdesta Helsinkiin kulkevat junat lähtevät noin 10 minuuttia aikaisemmin
- Muutos ei koske aikaisia aamu- ja myöhäisillan junia eikä arkisin ajettavia työmatka-aikojen ruuhkajunia
- Z-junien vaihtoajat esimerkiksi Keravalla Riihimäen suunnan R-juniin ja Lahdessa idän suunnan kaukojuniin lyhenevät, mikä nopeuttaa matka-aikoja esimerkiksi Lappeenrantaan, Kuopioon ja Joensuuhun
Lahti–Kouvola
- Aikataulumuutoksia junien lähtöajoissa Lahdesta ja Kouvolasta
- Viikonloppuisin Kouvolasta klo 16.09 lähtevä vuoro korvataan myöhemmin, klo 18.02 lähtevällä vuorolla asiakkaidemme toiveiden perusteella
Kouvola–Kotkan satama
- Kotkan satamasta uusi lähtö lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10.53 ja kaikkina viikonpäivinä klo 18.14 (ma–su)
- Kouvolasta uusi lähtö klo 14.08 kaikkina viikonpäivinä
- Vuorojen lähtöaikoja on muokattu yhteistyössä Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa paikallisten yhteyksien parantamiseksi.
Yhteyshenkilöt
VR Mediadesk
Viestintäyksikkömme palvelee mediaa puh. 029 434 7123 ja viestinta@vr.fi. Olemme tavoitettavissa ma-pe 8-16. Arki-iltaisin klo 16 jälkeen, arkipyhinä ja viikonloppuisin palvelemme mediaa puhelimitse akuuteissa häiriötilanteissa.
Me VR:llä vauhditamme tulevaisuuden vastuullista liikennettä. Olemme Suomen valtion omistama matkustuksen, logistiikan ja kunnossapidon palveluyritys, joka kasvattaa vähäpäästöisen raide- ja kaupunkiliikenteen suosiota. Huolehdimme arjen sujuvista matkoista Suomessa ja Ruotsissa sekä toimimme teollisuuden tukijalkana kotimaan logistiikassa. Vuonna 2024 kyydissämme tehtiin 15,3 miljoonaa kaukoliikenteen matkaa Suomessa ja kuljetimme rautateitse 23,2 miljoonaa tonnia tavaraa. Liikevaihtomme oli 1 294,7 miljoonaa euroa ja työllistimme yli 8 400 rautaista ammattilaista. Lisätietoja: https://www.vrgroup.fi/
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta VR-Yhtymä Oyj
Uusia junavuoroja Ouluun joulukuussa3.12.2025 14:44:06 EET | Tiedote
VR lisää kaukoliikenteen junavuorojen tarjontaa eri puolilla Suomea merkittävästi vuodelle 2026. Uudet vuorot vahvistavat yhteyksiä Oulusta Helsinkiin ja väliasemille sekä Oulusta pohjoiseen. Vuorot on suunniteltu täydentämään aukkoja junaliikenteen aikatauluissa viikon kysytyimmille matkustuspäiville, ja niiden liikennöinti aloitetaan 14.12.2025.
Uusia junavuoroja Joensuuhun joulukuussa3.12.2025 14:13:39 EET | Tiedote
VR lisää kaukoliikenteen junavuorojen tarjontaa eri puolilla Suomea merkittävästi vuodelle 2026. Uudet vuorot vahvistavat yhteyksiä Joensuusta Helsinkiin ja väliasemille. Vuorot on suunniteltu täydentämään aukkoja junaliikenteen aikatauluissa viikon kysytyimmille matkustuspäiville, ja niiden liikennöinti aloitetaan 14.12.2025.
Uusia junavuoroja Kuopioon joulukuussa3.12.2025 14:07:06 EET | Tiedote
VR lisää kaukoliikenteen junavuorojen tarjontaa eri puolilla Suomea merkittävästi vuodelle 2026. Uudet vuorot vahvistavat yhteyksiä Kuopiosta Helsinkiin ja väliasemille. Vuorot on suunniteltu täydentämään aukkoja junaliikenteen aikatauluissa viikon kysytyimmille matkustuspäiville, ja niiden liikennöinti aloitetaan 14.12.2025.
VR:n kaukoliikenteessä saavutettiin matkustajaennätys – lokakuussa junalla tehtiin 1,5 miljoonaa matkaa18.11.2025 09:32:04 EET | Tiedote
Lokakuussa VR:n kaukojunissa tehtiin ennätykselliset 1,5 miljoonaa matkaa. Kyseessä on kaikkien aikojen korkein kuukausittainen matkamäärä. Myös asiakastyytyväisyys ja täsmällisyys olivat lokakuussa erinomaisella tasolla.
VR:n kilpailu Pendolino Plus -junien nimeämiseksi keräsi lähes 7000 nimiehdotusta – äänestä suosikkiasi finaaliäänestyksessä14.11.2025 09:30:26 EET | Tiedote
VR:n historialliseen nimikilpailuun Pendolino Plus -junien nimeämiseksi tuli lähes 7000 ehdotusta. Niistä on valittu kymmenen kärki ja finaaliäänestys on nyt käynnissä. Kaksi eniten ääniä saanutta nimeä julkistetaan 15.12., kun Pendolino Plus -junien liikennöinti Ouluun alkaa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme