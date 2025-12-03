VR-Yhtymä Oyj

VR:n lähiliikenteen aikatauluihin parannuksia idän reiteille 14.12. alkaen – uudistukset sujuvoittavat liikennettä ja parantavat vaihtoyhteyksiä

5.12.2025 13:15:00 EET | VR-Yhtymä Oyj | Tiedote

VR on suunnittelut yhdessä kuntien kanssa parannuksia lähiliikenteen aikatauluihin Helsingin ja Kotkan väliseen liikenteeseen. Aikataulumuutokset parantavat jatkoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista palvellen kuntien asukkaita erityisesti Helsinki-Lahti-Kouvola-Kotka-akselilla. Uudet aikataulut tulevat voimaan 14.12.2025.

VR tekee yhdessä kuntien kanssa merkittäviä aikataulumuutoksia idän suunnan lähijunien ostoliikenteessä. Muutokset parantavat vaihtoyhteyksiä ja sujuvoittavat matkustamista erityisesti Helsinki–Lahti–Kouvola–Kotka-akselilla.

Aikataulumuutokset on suunniteltu palvelemaan kuntien asukkaiden tarpeita aiempaa paremmin. Sujuvat kulku- ja vaihtoyhteydet lähiliikenteen junissa tuovat lisää joustavuutta ja mukavuutta matkantekoon. Aikataulumuutosten lisäksi Kouvolasta ja Kotkan satamasta liikennöi 14.12. alkaen kolme uutta vuoroa, jotka palvelevat viikonloppuisin Kotkan sataman aamupäivän matkustajia sekä kaikkina viikonpäivinä alku- ja myöhäisiltapäivän matkustajia Kotkan sataman ja Kouvolan välillä.

”Lähiliikenteen junat ovat merkittävä julkisen joukkoliikenteen kulkumuoto Helsingin ja Kotkan sataman välillä. Olemme iloisia, että olemme voineet hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa suunnitella vuoroihin muutoksia siten, että ne palvelevat kuntalaisten liikkumista aiempaa paremmin”, kertoo VR:n lähiliikennejohtaja Anu Punola.

Muutokset ovat näkyvissä VR Matkalla -sovelluksessa ja vr.fi:n matkahaussa, josta voi tarkistaa oman junamatkansa ajantasaisen lähtöajan.

Muutokset aikatauluihin 14.12. alkaen:

Helsinki–Lahti (Z-junat)

  • Suurimmalla osalla Z-junia lähtö Helsingistä siirtyy 10 minuuttia myöhemmäksi
  • Vastaavasti Lahdesta Helsinkiin kulkevat junat lähtevät noin 10 minuuttia aikaisemmin
  • Muutos ei koske aikaisia aamu- ja myöhäisillan junia eikä arkisin ajettavia työmatka-aikojen ruuhkajunia
  • Z-junien vaihtoajat esimerkiksi Keravalla Riihimäen suunnan R-juniin ja Lahdessa idän suunnan kaukojuniin lyhenevät, mikä nopeuttaa matka-aikoja esimerkiksi Lappeenrantaan, Kuopioon ja Joensuuhun

 

Lahti–Kouvola

  • Aikataulumuutoksia junien lähtöajoissa Lahdesta ja Kouvolasta
  • Viikonloppuisin Kouvolasta klo 16.09 lähtevä vuoro korvataan myöhemmin, klo 18.02 lähtevällä vuorolla asiakkaidemme toiveiden perusteella

 

Kouvola–Kotkan satama

  • Kotkan satamasta uusi lähtö lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10.53 ja kaikkina viikonpäivinä klo 18.14 (ma–su)
  • Kouvolasta uusi lähtö klo 14.08 kaikkina viikonpäivinä
  • Vuorojen lähtöaikoja on muokattu yhteistyössä Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa paikallisten yhteyksien parantamiseksi.

