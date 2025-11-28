Asiakkaiden tyytyväisyys energiayhtiöitään kohtaan kohonnut kaikilla mittareilla
Energiateollisuus ry:n teettämän asiakaskyselyn mukaan energiayhtiöihin ollaan tyytyväisiä, ja huomattava osa asiakkaista on valmis suosittelemaan yhtiötään myös toisille. Omaa energiayhtiötä pidetään luotettavana, toimivana ja paikallisena, joskin myös kalliina, kyselystä ilmenee.
Energiateollisuus ry:n tuottamassa asiakastutkimuksessa mitattiin energiayhtiöiden asiakastyytyväisyyttä. Tutkimuksen toteutti Bondata yhteistyössä Energiateollisuuden tytäryhtiön Adato Energia Oy:n kanssa. Tiedonkeruu toteutettiin elo- syyskuussa 2025. Yksittäisiä vastauksia tutkimuskokonaisuuteen kerättiin 1784 kappaletta. Mukana on yhtiöitä verkkopalvelun, kaasutoimituksen sekä kaukolämmön toimialoilta.
Energiayhtiöiden asiakastyytyväisyydessä on kokonaisuudessaan tapahtunut positiivista kehitystä: asiakastyytyväisyysindeksi nousi erinomaiselle tasolle arvoon 4,26. Mittaus tehtiin asteikolla 1–5. Kaikki asiakaspalveluun liittyvät osa-alueet saivat hyvät arvosanat, ja erityisesti henkilöstön ystävällisyys ja sovittujen asioiden hoitaminen saivat kiitosta. Tyytyväisyys on kehittynyt hyvään suuntaan, vuoden 2023 lukema oli 4,17 ja vuoden 2024 vastaavasti 4,23.
Kyselyssä tarkasteltiin asiakastyytyväisyyden lisäksi energiayhtiöiden suositeltavuutta. Sitä mittaava NPS-lukema (net promoter score) oli 21. Nousu edellisestä vuodesta oli huomattava, vuoden 2024 mittauksessa lukema oli 13. Luku saadaan vähentämällä suosittelijoiden määrästä ne, jotka suhtautuvat mitattavaan yhtiöön arvostellen.
Tulos kertoo asiakkaiden kasvaneesta luottamuksesta ja halusta suositella yhtiöitä muille. Vastaajista 40 % antoi arvosanan 9 tai 10, kun heiltä kysyttiin, kuinka todennäköisesti he suosittelisivat omaa energiayhtiötään muille.
- Kyselyn tuloksesta on syytä iloita. Asiakkaiden kasvanut luottamus kertoo siitä, että yhtiöt ovat panostaneet asiakaskokemuksen kehittämiseen pitkäjänteisesti, toteaa Energiateollisuus ry:n johtava asiantuntija Riina Heinimäki. - Erityisesti yhtiöt ovat kiinnittäneet huomiota asiakkaan kanssa sovittujen asioiden hoitamiseen luvatusti - mitä luvataan, siitä pidetään kiinni.
Energiayhtiöiden maine ja vastuullisuus arvioitiin kokonaisuudessaan hyväksi. Maineen keskiarvoksi muodostui 7,8 ja vastuullisuuden 7,9 asteikolla nollasta kymmeneen.
Asiakkaiden mielikuvat omasta energiayhtiöstään tukevat maine- ja vastuullisuustuloksia. Vastaajat kuvailevat yhtiöitä useimmin luotettaviksi, toimiviksi ja paikallisiksi toimijoiksi, joiden kanssa arki sujuu ilman suurempia ongelmia. Selkein kriittinen teema liittyi hintaan. Energia ja sen toimitus miellettiin kalliiksi, erityisesti siirto- ja perusmaksujen osalta
Tutkimus toteutetaan vuosittain.
Yhteyshenkilöt
Maija ImmonenAdato EnergiaPuh:+35850 40 750 7270maija.immonen@energia.fi
Energiateollisuus ry (ET) on energia-alan elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Edustamme yrityksiä, jotka tuottavat, hankkivat, siirtävät ja myyvät sähköä, kaasua, kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä sekä tarjoavat niihin liittyviä palveluja. Tavoitteenamme on, että vuonna 2035 asiakas, yhteiskunta ja ympäristö saavat hiilineutraalista energiasta uutta hyvinvointia.
