Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa on peruutettu
Tampereen Ruskossa pitkittynyttä ja kohtuutonta haittaa erityisesti alueen asukkaille aiheuttanut jätteenkäsittelylaitoksen ympäristölupa on peruutettu. Aluehallintoviranomaisen päätös asiasta perustuu Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassaan havaitsemiin toistuviin luparikkomuksiin.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 28. marraskuuta antamalla päätöksellään peruuttanut Remeo Refining Oy:n Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvan Pirkanmaan ELY-keskuksen 2. joulukuuta 2024 tekemän aloitteen pohjalta.
Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä sitä koskeva valitusaika päättyy 5. tammikuuta 2026. Päätös astuu voimaan 6. tammikuuta, mikäli päätöksestä ei valiteta, tai jos päätöksestä valitetaan, tulee se lainvoimaiseksi ratkaisun jälkeen. Jätteenkäsittelylaitos saa jatkaa nykyisen ympäristöluvan mukaisesti siihen asti, kunnes 28.11.2025 annettu päätös on lainvoimainen.
Toistuvat luparikkomukset päätöksen takana
Päätös perustuu pitkälti valvontaviranomaisen eli Pirkanmaan ELY-keskuksen valvonnassa havaitsemiin toistuviin luparikkomuksiin erityisesti jätteiden varastointiin liittyen laitoksen toiminta-aikana. Jätteenkäsittelylaitoksen toiminta on aiheuttanut ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, kuten jätteiden leviämistä ympäristöön sekä haju- ja pölyhaittaa ja yleisen viihtyisyyden vähenemistä. Aluehallintovirasto katsoo, että laitoksen ympäristöluvan lupamääräysten rikkomisesta on aiheutunut ympäristöluvan vastaisia seurauksia.
Laitoksen varautuminen isompiin onnettomuustilanteisiin on ollut riittämätöntä ja laitoksella tapahtuneista tulipaloista on aiheutunut muun muassa pitkittynyttä ja kohtuutonta haju- ja viihtyisyyshaittaa lähialueen asukkaille ja toimijoille. Lukuisten muistutusten ja muun selvityksen perusteella suurpalosta on aiheutunut laitosalueen läheiselle asutukselle ja alueen yritysten henkilöstölle kohtuutonta rasitusta.
Lisäksi päätöksessä kerrataan jo aiemmin esitettyä havaintoa siitä, että Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen rakenteet eivät olennaisilta osilta vastaa ympäristöluvan määräyksiä.
Pirkanmaan ELY-keskus ja Tampereen kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekivät aikaisemmin hakemukset ympäristölupamääräysten muuttamisesta, jotta esimerkiksi varastoitavien jätteiden määrää saatiin pienennettyä ja näin toiminnasta aiheutuvia haittoja vähennettyä. Luvan muuttamisella ei kuitenkaan saatu korjattua tilannetta riittävästi. Aluehallintovirasto toteaa, että toiminnanharjoittaja ei ole toiminut ympäristölupahakemuksen tai ympäristölupamääräysten mukaisesti, joten toiminnan jatkamisen edellytykset eivät täyty ympäristölupaa muuttamalla.
Aluehallintoviraston päätöksen mukaan luvan peruuttamisen edellytykset täyttyvät edellä mainittujen selvien, pitkään jatkuneiden ja vaikutuksiltaan vakavimpien lupamääräysten rikkomisen vuoksi.
Aluehallintoviraston päätöksessä edellytetään toiminnanharjoittajaa toimittamaan valtion lupaviranomaiselle yksityiskohtainen suunnitelma toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. Toiminnanharjoittaja vastaa toiminnan päätyttyä tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan vaikutusten selvittämisestä ja jätteiden siivoamisesta alueelta.
Tihennetty raportointi ja ympäristövaikutusten tarkkailu jatkuu
Pirkanmaan ELY-keskus on edellyttänyt Ruskon jätteenkäsittelylaitoksen toiminnanharjoittajaa Remeo Refining Oy:tä jatkamaan tihennettyä raportointia laitoksen toiminnasta kuukausittain vähintään tämän vuoden loppuun saakka. Remeon toimittamien tietojen perusteella jätteiden varastointimäärät laitoksella ovat ympäristöluvassa edellytetyn mukaiset.
Jätteenkäsittelylaitoksen toiminnan ympäristövaikutusten tarkkailu jatkuu ympäristöluvan mukaisesti.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pirkanmaan ELY-keskus
Yksikön päällikkö Tuija Sievi-Korte, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 036 383 (31.12.2025 asti)
Ylitarkastaja Emmi Pajunen, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 021 381 (31.12.2025 asti, 7.1.2026 alkaen etunimi.sukunimi@lvv.fi )
Valvontaviranomaisen tehtävä siirtyy Lupa- ja valvontavirastoon 1.1.2026 alkaen, p. 0295 254 000 (vaihde)
