Norrback, Ollikainen ja Ingo – Kirjallinen kysymys kurjen kannanhoidosta ja poikkeusluvista

Länsi-Uusimaa voisi muuttua erityistalousalueeksi uusien yritysten ja investointien houkuttelemiseksi 27.11.2025 14:42:55 EET | Tiedote

Raaseporin, Hangon, Siuntion ja Inkoon kunnanhallitusten puheenjohtajat katsovat, että alueen kuntien tulisi laatia työ- ja elinkeinoministeriölle yhteinen ehdotus Länsi-Uudenmaan muuttamisesta erityistalousalueeksi. Suomessa ei tällä hetkellä ole tällaisia alueita, mutta valtion tasolla selvitetään parhaillaan, pitäisikö niitä perustaa. Erityistalousalue on alue, jolla yritykset ja teollisuus noudattavat erityisiä säädöksiä, usein verohelpotusten, joustavampien viranomaisprosessien ja hyvän infrastruktuurin muodossa.