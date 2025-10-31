Hesburgerin Ieva Salmela on vuoden ihmisläheisin johtaja – Hesburger nousi Suomen ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden kärkeen

Työelämän ihmisläheisimpiä toimijoita palkittiin eilen 27.11.2025 järjestetyssä HumanPower25-gaalassa Helsingissä. Hesburger nousi finaaliin kahdessa kategoriassa yli 250 henkilöä työllistävien organisaatioiden sarjassa: Ihmisläheisin johtaja ja ihmisläheisin työpaikka.

Hesburgerin kansainvälisen viestinnän ja markkinoinnin johtaja Ieva Salmela valittiin vuoden ihmisläheisimmäksi johtajaksi. Kategoriassa palkittiin johtajia, jotka näyttävät suuntaa ihmislähtöiselle johtamiselle. Tuomariston mukaan he tukevat ihmisten kasvua ammatillisesti ja henkilökohtaisesti, kohtaavat arvostavasti, luovat tilaa itsenäisyydelle ja pitävät suunnan selkeänä. He johtavat paitsi liiketoimintaa myös organisaatiokulttuuria, jossa ihmisläheisyys ja tuloksellisuus kulkevat rinnakkain.

Tuomariston mukaan Salmela erottui erityisesti ihmisläheisellä johtamistyylillään, jossa sydämellä johtaminen, vahva läsnäolo ja luottamus näkyvät arjen teoissa. Hän luo työympäristön, jossa jokainen kokee panoksensa merkitykselliseksi ja saa tilaa olla sekä luova että vastuullinen. Empatia, aitous, kuunteleminen ja kunnioitus ohjaavat johtamista. Rehellinen ja rakentava palaute, rohkaisu oman potentiaalin löytämiseen sekä jatkuva tuki ovat tehneet tiimistä yhtenäisen, itsevarman ja motivoituneen. Hän ei johda vain tuloksia, vaan ihmisiä – ja se näkyy sekä työpaikan ilmapiirissä että konkreettisina saavutuksina.

Henkilöstön mukaan Salmela yhdistää inhimillisyyden, selkeyden ja luottamuksen poikkeuksellisella tavalla. Hän luo ilmapiirin, jossa jokainen kokee olevansa arvostettu ja saa kasvaa ja onnistua omana itsenään. Se näkyy tiimin hyvinvoinnissa, sitoutumisessa ja vahvassa yhteishengessä.

– Tämä tunnustus merkitsee minulle paljon, koska se kertoo siitä, että ihmisillä on hyvä olla ja kasvaa meidän tiimissämme. Johtaminen ei ole yksilölaji vaan se rakentuu luottamuksesta, kuuntelemisesta ja siitä, että ihmiset kokevat tulevansa nähdyiksi ja kuulluiksi. Yhdessä rakennamme kulttuuria, jossa jokaisella on tilaa olla oma itsensä ja onnistua, Salmela sanoo.

Hesburger vuoden ihmisläheisimpien työpaikkojen top 6:ssa

Lisäksi Hesburger nousi vuoden ihmisläheisimpien työpaikkojen kuuden kärkeen yli 250 henkilöä työllistävien yritysten sarjassa. Kategoriassa palkittiin organisaatioita, joissa ihmisläheisyys näkyy konkreettisina tekoina arjessa, ei pelkkinä puheina. Tuomariston mukaan nämä työpaikat tukevat sekä suorituskykyä että hyvinvointia. Psykologinen turvallisuus, luottamus ja kannustava ilmapiiri luovat perustan kestävälle menestykselle. Johtaminen perustuu ihmisten ymmärtämiseen ja tukemiseen, ja työntekijöillä on mahdollisuus kasvaa ja kehittyä omana itsenään.

Hesburger erottui erityisesti siinä, miten se panostaa aidosti henkilöstön hyvinvointiin, palautteeseen ja osallisuuteen. Työntekijöitä kuullaan päätöksenteossa, esihenkilöitä koulutetaan ihmislähtöiseen johtamiseen ja työurat ovat selvästi alan keskiarvoa pidempiä. Henkilöstö kokee tulevansa arvostetuksi, mikä näkyy sekä arjen sujuvuudessa että vahvana työnantajamielikuvana.

– Pyrimme aidosti kommunikoimaan avoimesti ja läpinäkyvästi, ja olemme viime vuosina panostaneet ihmisläheiseen johtamiseen, koska jokainen ansaitsee tulla johdetuksi hyvin. Tuntuu hienolta, että myös ulkopuoliset asiantuntijat ovat huomanneet tekemämme työn. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin hymyssä suin, Hesburgerin henkilöstöpäällikkö Henna Pursiheimo sanoo.

Yli sata hakijaa työpaikkaa kohden

Tyytyväisyys työyhteisöön ja johtamiseen on korkealla tasolla myös tuoreimman henkilöstötutkimuksen mukaan. Asteikolla 1–5 työyhteisö sai henkilöstöltä arvosanan 4,4 ja esihenkilötyö ja johtaminen 4,3. Työntekijöistä 87 prosenttia suosittelisi Hesburgeria työnantajana.

Houkuttelevuus työpaikkana näkyy myös hakijamäärissä. Hakijoita on jo tässä vaiheessa vuotta yli 40 000 ja yhtä työpaikkaa kohden on keskiarvollisesti yli 100 hakijaa. Työntekijöiden keski-ikä on 23 vuotta, ja TET-jaksot, Tutustu työelämään ja tienaa -harjoittelut sekä matalan kynnyksen hakuprosessit avaavat ovia myös niille, joilla ei vielä ole työkokemusta.

– Meille hakee vuosittain suuri määrä nuoria, joille Hesburger on usein ensimmäinen työpaikka. Rooli nuorten suurena työllistäjänä tuo meille vastuuta, mutta myös mahdollisuuden vaikuttaa merkittävästi nuorten työelämäkokemukseen. Haluamme olla ensimmäinen hyvä työnantajakokemus monelle, ja mahdollisuus kasvaa niille, jotka jäävät meille pidemmäksi aikaa, Pursiheimo kertoo.

Kilpailusta

Hälsa järjesti ihmisläheisen työelämän HumanPower-kilpailun jo kolmatta kertaa. Kilpailun tuomaristo koostuu kokeneista suomalaisista elinkeinoelämän ja johtamisen asiantuntijoista. Kilpailussa palkittiin kahden kokoluokan (alle ja yli 250 henkilöä työllistäviä) organisaatioita neljässä kategoriassa: vuoden ihmisläheisin työpaikka, johtaja, esihenkilö ja työelämäteko. Työpaikkakategoriassa finalisteja oli kuusi kummassakin kokoluokassa. Esihenkilö- ja johtajakategorioissa valittiin kymmenen finalistin joukko. Palkintotilaisuus järjestettiin Finlandia-talolla Helsingissä 27.11.2025.