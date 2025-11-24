Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha

Varhan aluevaltuuston 3.12.2025 kokouksen esityslista julkaistu

28.11.2025 14:41:09 EET | Varsinais-Suomen hyvinvointialue, Varha | Tiedote

Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 3.12.2025 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.

Keskiviikkona 3.12. pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:

  • Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025 ja talousarviomuutokset sekä talousarvio ja -suunnitelma 2026-2028
  • Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä pelastustoimen palvelumaksut vuonna 2026
  • Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2026-2029

Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa

Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.

Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokousta ei nauhoiteta.

Yhteyshenkilöt

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi

