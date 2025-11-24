Varhan aluevaltuuston 3.12.2025 kokouksen esityslista julkaistu
Aluevaltuusto vastaa koko Varhan alueen taloudesta ja toiminnasta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.
Varsinais-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu keskiviikkona 3.12.2025 klo 18.00 kokoushotelli Linnasmäessä.
Keskiviikkona 3.12. pidettävässä kokouksessa käsittelyssä ovat mm. seuraavat asiat:
- Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2025 ja talousarviomuutokset sekä talousarvio ja -suunnitelma 2026-2028
- Hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvien sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut sekä pelastustoimen palvelumaksut vuonna 2026
- Alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2026-2029
Kokouksen esityslista on julkaistu verkossa
Auditoriossa ei valitettavasti ole avoimia yleisötiloja, mutta kokousta voi seurata suorana verkkolähetyksenä.
Aluevaltuuston kokoukset lähetetään suorana videolähetyksenä. Linkki päivittyy noin 5 minuuttia ennen kokouksen alkamista. Kokousta ei nauhoiteta.
Yhteyshenkilöt
Katriina HiippavuoriAluevaltuuston puheenjohtajaPuh:040 752 0759katriina.hiippavuori@varha.fi
Tarmo MartikainenHyvinvointialueen johtajaVarsinais-Suomen hyvinvointialuePuh:050 558 4579tarmo.martikainen@varha.fi
Varsinais-Suomen hyvinvointialue
"Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä."
Varsinais-Suomen hyvinvointialue järjestää varsinaissuomalaisten sote- ja pelastuspalvelut. Verkkopalvelumme: varha.fi
