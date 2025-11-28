Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tynkkynen: Hallitus nyhjäisi kasvupaketin tyhjästä

28.11.2025 14:38:31 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pettyi hallituksen julkistamaan kasvupakettiin. Hallitus toteuttaa kiertotaloutta kierrättämällä aiemmin luvattuja rahoja uudelleen, mutta ei puutu itse luomiinsa kasvun esteisiin.

Orpon hallitus julkisti äsken lupaamansa kasvupaketin. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvailee pakettia lässähdykseksi.

”Aiemmin vihreän siirtymän hankkeisiin luvattuja määrärahoja luvataan nyt uudelleen käyttää vihreän siirtymän hankkeisiin. Tällä tavalla rahaa kierrättämällä tuskin syntyy merkittävästi uusia investointeja ja työpaikkoja”, Tynkkynen kommentoi.

Nuorten työllisyysseteliä Tynkkynen pitää kokeilemisen arvoisena. Siitä päätettiin kuitenkin jo aikaisemmin.

”Sama vanha esitys ei muutu uudeksi julkistamalla se tiedotustilaisuudessa toiseen kertaan. Suomen työttömyyskriisiin tarvitaan kipeästi uusia ja rohkeita ratkaisuja. Niitä ei hallitukselta tänään valitettavasti saatu”, Tynkkynen moittii.

Hallitus on puheistaan huolimatta rakennellut talouden kasvulle esteitä ihan itse. Tänään julkistettu paketti ei näihin kotikutoisiin esteisiin edelleenkään puutu.

”Hallitus on askarrellut miljardien tuulivoimahankkeille kohtuuttomalla kansallisella lisäsääntelyllä investointijarrun. Kansainvälisten osaajien houkuttelemista hallitus hankaloittaa parhaansa mukaan nuivalla ja kylmällä maahanmuuttopolitiikalla. Näihin itse rakennettuihin kasvun esteisiin ei taaskaan saatu ratkaisuja”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen harmittelee.

