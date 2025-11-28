Vihreiden Tynkkynen: Hallitus nyhjäisi kasvupaketin tyhjästä
Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen pettyi hallituksen julkistamaan kasvupakettiin. Hallitus toteuttaa kiertotaloutta kierrättämällä aiemmin luvattuja rahoja uudelleen, mutta ei puutu itse luomiinsa kasvun esteisiin.
Orpon hallitus julkisti äsken lupaamansa kasvupaketin. Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kuvailee pakettia lässähdykseksi.
”Aiemmin vihreän siirtymän hankkeisiin luvattuja määrärahoja luvataan nyt uudelleen käyttää vihreän siirtymän hankkeisiin. Tällä tavalla rahaa kierrättämällä tuskin syntyy merkittävästi uusia investointeja ja työpaikkoja”, Tynkkynen kommentoi.
Nuorten työllisyysseteliä Tynkkynen pitää kokeilemisen arvoisena. Siitä päätettiin kuitenkin jo aikaisemmin.
”Sama vanha esitys ei muutu uudeksi julkistamalla se tiedotustilaisuudessa toiseen kertaan. Suomen työttömyyskriisiin tarvitaan kipeästi uusia ja rohkeita ratkaisuja. Niitä ei hallitukselta tänään valitettavasti saatu”, Tynkkynen moittii.
Hallitus on puheistaan huolimatta rakennellut talouden kasvulle esteitä ihan itse. Tänään julkistettu paketti ei näihin kotikutoisiin esteisiin edelleenkään puutu.
”Hallitus on askarrellut miljardien tuulivoimahankkeille kohtuuttomalla kansallisella lisäsääntelyllä investointijarrun. Kansainvälisten osaajien houkuttelemista hallitus hankaloittaa parhaansa mukaan nuivalla ja kylmällä maahanmuuttopolitiikalla. Näihin itse rakennettuihin kasvun esteisiin ei taaskaan saatu ratkaisuja”, vihreitä eduskunnan talousvaliokunnassa edustava Tynkkynen harmittelee.
Yhteyshenkilöt
Oras TynkkynenVihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 1584oras.tynkkynen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vihreät - De Gröna
Vihreiltä lakialoite lähisuhdeväkivallan esitutkinnan toimittamisesta kiireellisenä – Fatim Diarra: “Yksikin menetetty henki on liikaa”28.11.2025 15:20:35 EET | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarran jättämän lakialoitteen tarkoituksena on säätää lähisuhdeväkivaltarikosten esitutkinta toimitettavaksi kiirellisesti.
Vihreiden Tiina Elo: Arviointineuvoston tyly lausunto paljastaa, että susiviha on ohittanut lainvalmistelun perusasiat28.11.2025 12:22:56 EET | Tiedote
Kansanedustaja sekä maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Tiina Elo pitää hallituksen lainvalmistelua metsästyslakiin liittyen ala-arvoisena. Elo vaatii hallitusta vetämään suden metsästyskiintiöitä koskevan esityksen takaisin valmisteluun arviointineuvoston tänään valiokunnalle antaman tyrmäävän lausunnon perusteella.
Vihreiden Harjanne Luken uusista luvuista: “Sitä saa mitä tilaa – suurin osa puusta palaa Suomessa edelleen energiaksi”28.11.2025 10:40:02 EET | Tiedote
Kansanedustaja Atte Harjanne peräänkuuluttaa politiikkaa, joka ohjaisi Suomen metsiä nykyistä enemmän polttamista ja lyhytikäisiä tuotteita arvokkaampaan käyttöön.
Vihreiden Pitko: Valtiovarainministeri Purra osoitti ymmärtämättömyytensä — krääsätalous on paitsi ympäristölle myös terveydelle haitallista27.11.2025 17:47:30 EET | Tiedote
Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko tyrmistyi valtiovarainministeri Riikka Purran puheista kyselytunnilla torstaina 27.11. Pitkon mukaan Purran puheista kuulsi läpi se, että hän ei tunne krääsätalouteen liittyviä vaaroja.
Sofia Virta: Hallitus heräsi vihdoin todellisuuteen – lisäaika on vasta minimi27.11.2025 16:32:34 EET | Tiedote
Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta iloitsee hallituksen päätöksestä antaa lisäaikaa hyvinvointialueille taloutensa sopeuttamiseen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme