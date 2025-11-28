Vihreiden Tynkkynen: Hallitus nyhjäisi kasvupaketin tyhjästä

Vihreiden Pitko: Valtiovarainministeri Purra osoitti ymmärtämättömyytensä — krääsätalous on paitsi ympäristölle myös terveydelle haitallista 27.11.2025 17:47:30 EET | Tiedote

Vihreiden varapuheenjohtaja ja ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Jenni Pitko tyrmistyi valtiovarainministeri Riikka Purran puheista kyselytunnilla torstaina 27.11. Pitkon mukaan Purran puheista kuulsi läpi se, että hän ei tunne krääsätalouteen liittyviä vaaroja.