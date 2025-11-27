Metsänhoitoyhdistyksen jäsen pääsee mukaan metsäsertifiointiin – sitoutumatta yhteen puunostajaan

Metsien sertifiointi luo työkalun kehittää kestävää metsätaloutta ja osoittaa metsien käytön vastuullisuus. MTK ja metsänhoitoyhdistykset haluavat entisestään varmistaa PEFC:n toimivuuden sekä metsässä tehtävien töiden toteuttamisen sertifioinnin vaatimusten mukaisesti. Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi on tarjonnut metsänomistajille kustannustehokkaan pääsyn sertifioinnin piiriin. Nyt Metsä Group ilmoitti irtaantuvansa alueellisista PEFC-ryhmäsertifikaateista ja perustavansa oman PEFC-sertifiointiryhmän jäsenilleen sekä asiakkailleen.

"On hyvä, että Metsä Group suhtautuu sertifiointiin vakavasti. Haluan kuitenkin muistuttaa, että jokaisessa puukaupassa metsänomistajan on hyvä varmistaa puukaupan kilpailutuksella parhaan ostajan löytyminen. Metsänhoitoyhdistyksen kautta jäsenet pääsevät sertifiointiin mukaan, toimii puukaupan ostajana mikä toimija tahansa", muistuttaa MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola.

Metsänhoitoyhdistykset – tuki ja turva PEFC-sertifiointiin alusta asti

Metsänhoitoyhdistykset ovat olleet mukana PEFC-sertifioinnissa sen alkuajoista lähtien. Yhdistyksen jäsenellä on mahdollisuus liittyä PEFC-sertifiointiin helposti ja vaivattomasti osana jäsenetua.

"Yhdistykset ovat paitsi itse sitoutuneet noudattamaan PEFC-sertifioinnin vaatimuksia, mutta ne myös huolehtivat siitä, että niiden jäsenten metsien hoito täyttää sertifioinnin vaatimukset sekä tarjoavat asiantuntevaa neuvontaa ja käytännön apua. Näin jokainen Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä oleva metsänomistaja voi olla varma siitä, että hänen metsänsä täyttää kestävän metsätalouden vaatimukset – ilman ylimääräistä vaivaa", kertoo MTK:n metsäpolitiikan asiantuntija Lea Jylhä.

Metsänhoitoyhdistyksen jäsenille PEFC-sertifiointi on maksuton ja liittyminen hoituu helposti osana jäsenyyttä. Yhdistys hoitaa tarvittavat ilmoitukset ja dokumentoinnin puolestasi – näin metsänomistaja voi keskittyä metsäomaisuudestaan nauttimiseen rauhallisin mielin. Helppous ja kustannustehokkuus tekevät yhdistyksen kautta järjestetystä sertifioinnista houkuttelevan vaihtoehdon kaikille metsänomistajille.

Lisätietoja:

Marko Mäki-Hakola, metsäjohtaja, MTK, +358 40 502 6810, marko.maki-hakola@mtk.fi

Lea Jylhä, metsäpolitiikan asiantuntija, MTK, +358 40 848 8081, lea.jylha@mtk.fi