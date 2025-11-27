SDP:n Tuppurainen viikonvaihteessa Münchenin Turvallisuuskonferenssin kokoukseen

Elmaun retriitti on luottamuksellinen, korkean tason transatlanttinen tapaaminen, jossa keskustellaan ajankohtaisesta turvallisuuspolitiikasta. Retriittejä on järjestetty viimeisen kymmenen vuoden ajan. Keskustelut ja osanottajalista ovat luottamuksellisia.

- Euroopan on kiireellisesti vahvistettava kyvykkyyksiään turvallisuuden tuottajana. Geopoliittinen tilanteemme on muuttunut ja meidän on sopeuduttava uuteen turvallisuuspoliittiseen ympäristöön. Saksan ja EU:n rooli tulee olemaan merkittävä tässä murroskohdassa, toteaa Tuppurainen.

- Münchenin turvallisuuskonfrenssin rajatulle joukolle kohdennettu strategiaretriitti on erittäin arvokas alusta luottamukselliselle keskustelulle transatlanttisen turvallisuuspolitiikan päättäjien ja asiantuntijoiden kesken. Tänä vuonna aiheena on erityisesti Saksan rooli Euroopan turvallisuudessa, sanoo Tuppurainen saamastaan kutsusta.

Tuppurainen on eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen ja SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Hän toimi Marinin hallituksen eurooppa- ja omistajaohjausministerinä. Tällä kaudella hän toimi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ennen valintaansa Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.