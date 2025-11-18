Road Mobility Services ostaa Kirkkonummen Rengaspisteen

RengasCenter-ketjuun kuuluva Kirkkonummen Rengaspiste tarjoaa laajan valikoiman renkaita, henkilöautoista kuorma-autoihin sekä maatalous- ja työkoneisiin. Palveluvalikoima kattaa renkaanvaihtojen ja säilytyksen lisäksi renkaiden paikkaukset ja korjaukset, tasapainotustyöt sekä rengaspainevalvontajärjestelmän (TPMS) tarkastukset. Yritys on toiminut Kirkkonummella vuodesta 2000 ja Lohjan toimipiste avattiin helmikuussa 2025.

Kirkkonummen Rengaspiste jatkaa toimintaansa RengasCenter-ketjussa nykyisellä nimellään. Yrittäjä Kim Rajalin vastaa edelleen molempien toimipisteiden johtamisesta, ja koko henkilöstö siirtyy konsernin palvelukseen entisissä tehtävissään.



Jatkossa lisäarvoa asiakkaille tuo tiivis yhteistyö Road Mobility Services -konsernin päivystyspalveluiden kanssa. Yritys hyötyy myös uusista hankintakanavista ja digitaalisista työkaluista. Yrityskaupan myötä Kirkkonummen Rengaspiste palvelee asiakkaitaan paikallisella yrittäjämäisellä otteella, mutta suuren konsernin tuella ja resursseilla, premium-tason palveluun panostaen.

”Rengasalalle on kaivattu uutta näkökulmaa, ja Road Mobility Servicesin konsepti on juuri sellainen. Halusimme olla aktiivisesti osana tätä uutta toimintamallia. Renkaiden ostajat hyötyvät kokonaisvaltaisesta palvelutasosta Pohjoismaissa ja tehokkaista hankintamenetelmistä. Saumaton yhteistyö konsernin kaikkien yhtiöiden kesken vähentää kalustojen seisonta-aikoja”, toteaa Kirkkonummen Rengaspisteen yrittäjä Kim Rajalin.

Yrityskauppa on osa Road Mobility Services -konsernin kasvustrategiaa ja vahvistaa palveluverkostoa strategisesti tärkeällä alueella, jossa liikkuu paljon raskasta liikennettä ja maantiekuljetuksia.

”Uusimman strategisen yrityskauppamme myötä laajennamme palveluitamme maantieteellisesti tärkeälle alueelle ja jatkamme kasvuamme Suomessa. Kirkkonummen Rengaspiste tuo konserniimme arvokasta vahvistusta rengaspalveluihin”, sanoo Catarina Göthberg, Road Mobility Services -konsernin toimitusjohtaja.

”Yritysoston myötä pystymme tarjoamaan Länsi-Uudenmaan raskaalle liikenteelle paikallista, nopeaa ja ammattitaitoista rengaspalvelua. Tämä tukee alueen toimitusketjuja, erityisesti satamista ja E18-liikenneväylän kautta kulkevia reittejä, sekä vähentää kalliita seisonta-aikoja kuljetusyrityksille”, toteaa konsernin operatiivinen johtaja (COO) ja Road Mobility Services Suomen toimitusjohtaja Markku Reinikainen.