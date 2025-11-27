Hanasaaren 50-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailun voittajat palkittu

Hanaholmen juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan suomalais-ruotsalaisena yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena. Juhlavuoden kunniaksi Svenska nu -verkosto ja Suomen ruotsinopettajat ry. järjestivät kirjoituskilpailun suomenkielisten lukioiden toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille eri puolilta Suomea.

”Kilpailussa oli kaksi sarjaa: pitkät tekstit käsittelivät Suomen ja Ruotsin välistä suhdetta eri näkökulmista, kun taas lyhyissä teksteissä markkinoitiin Suomea ja Ruotsia matkakohteena, muisteltiin Hanasaaren avajaisia tai esitettiin ideoita maiden tulevasta yhteistyöstä”, sanoo Svenska nu -verkoston vt. projektipäällikkö Liisa Suomela.

Lukioiden ruotsinopettajat lähettivät oppilaittensa parhaat tekstit kilpailuun. Näistä Suomen ruotsinopettajat ry valitsi finaaliin kymmenen pitkää ja kymmenen lyhyttä tekstiä. Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman valitsi voittajiksi neljä ansiokasta pitkää tekstiä.

”Monet tekstit olivat korkealaatuisia, joten valinta ei ollut helppo. Onnittelut voittajille ja suuri kiitos kaikille osallistujille”, sanoo Gunvor Kronman.

Voittajat palkittiin tänään Hanasaaressa järjestettävässä tilaisuudessa. He saivat 150 euron lahjakortin Akateemiseen Kirjakauppaan sekä yksityiskierroksen Svenska Teaternin kulisseissa. Muut finalistit palkittiin kirjapalkinnoilla.

Palkitut tekstit