Hanasaaren 50-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailun voittajat palkittu
Tänään palkittiin Hanasaaren 50-vuotisjuhlavuoden kirjoituskilpailun voittajat. Svenska nu -verkoston ja Suomen ruotsinopettajat ry:n yhteistyössä järjestämään kilpailuun osallistui lukion toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoita eri puolilta Suomea.
Hanaholmen juhlii tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan suomalais-ruotsalaisena yhteistyö- ja kulttuurikeskuksena. Juhlavuoden kunniaksi Svenska nu -verkosto ja Suomen ruotsinopettajat ry. järjestivät kirjoituskilpailun suomenkielisten lukioiden toisen ja kolmannen vuoden opiskelijoille eri puolilta Suomea.
”Kilpailussa oli kaksi sarjaa: pitkät tekstit käsittelivät Suomen ja Ruotsin välistä suhdetta eri näkökulmista, kun taas lyhyissä teksteissä markkinoitiin Suomea ja Ruotsia matkakohteena, muisteltiin Hanasaaren avajaisia tai esitettiin ideoita maiden tulevasta yhteistyöstä”, sanoo Svenska nu -verkoston vt. projektipäällikkö Liisa Suomela.
Lukioiden ruotsinopettajat lähettivät oppilaittensa parhaat tekstit kilpailuun. Näistä Suomen ruotsinopettajat ry valitsi finaaliin kymmenen pitkää ja kymmenen lyhyttä tekstiä. Hanasaaren toimitusjohtaja Gunvor Kronman valitsi voittajiksi neljä ansiokasta pitkää tekstiä.
”Monet tekstit olivat korkealaatuisia, joten valinta ei ollut helppo. Onnittelut voittajille ja suuri kiitos kaikille osallistujille”, sanoo Gunvor Kronman.
Voittajat palkittiin tänään Hanasaaressa järjestettävässä tilaisuudessa. He saivat 150 euron lahjakortin Akateemiseen Kirjakauppaan sekä yksityiskierroksen Svenska Teaternin kulisseissa. Muut finalistit palkittiin kirjapalkinnoilla.
Palkitut tekstit
- Helmi Tala – hurmaava road trip -kertomus Ruotsista (Kuninkaantien lukio, Espoo)
- Turo Andersson – oivaltava vertailu Suomen ja Ruotsin kulttuureista ja yhteisöllisyydestä (Kuninkaantien lukio, Espoo)
- Julius Kaukoranta – havainnollistava teksti populaarikulttuurin merkityksestä kielen ja kulttuurin oppimisessa (Pirkkalan yhteislukio)
- Nikolai Brummer – omaperäinen näkökulma arkkitehtuuriin ja rakennuskulttuuriin Suomessa ja Ruotsissa (Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun lukio) Lisätietoja: liisa.suomela(at)hanaholmen.fi, puh. +358 (0)400 806 901.
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus edistää ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä kaikilla yhteiskunnan alueilla. Toteutamme yhteistyönä erilaisia tapahtumia, kursseja, seminaareja ja projekteja, selvitämme kehittämistarpeita sekä teemme aloitteita maiden välisen yhteistyön kehittämiseksi. Hanasaaren kiinteistön omistaa Suomen valtio ja Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto on sen hallinnollinen päämies.
