Vihreiltä lakialoite lähisuhdeväkivallan esitutkinnan toimittamisesta kiireellisenä – Fatim Diarra: “Yksikin menetetty henki on liikaa”
Vihreiden kansanedustaja Fatim Diarran jättämän lakialoitteen tarkoituksena on säätää lähisuhdeväkivaltarikosten esitutkinta toimitettavaksi kiirellisesti.
Viranomaisten tietoon tuli viime vuonna 13 000 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta. Lähisuhdeväkivaltarikoksilla tarkoitetaan rikoksia, joissa epäiltynä tekijänä on uhrin nykyinen tai entinen puoliso taikka seurustelukumppani, lähisukulainen tai muu läheinen.
– Naisvihan ja naisiin kohdistuvan väkivallan kasvu on maailmanlaajuinen trendi. On arvioitu, että viidestätoista kolmeenkymmeneen naista kuolee Suomessa vuosittain nimenomaan lähisuhdeväkivallan seurauksena, joskin lukua on vaikea todentaa, sillä kaikki lähisuhdeväkivaltatapaukset eivät koskaan tule poliisin tietoon, Diarra toteaa.
THL on arvioinut, että kaikesta Suomessa tapahtuvasta lähisuhdeväkivallasta vain korkeintaan 20 % päätyy koskaan viranomaisten selvitettäväksi. Syitä uhrien vaikenemiselle on lukuisia aina yhteiskunnan asenteista taloudellisiin haasteisiin, häpeään ja pelkoon.
– Samaan aikaan lähisuhdeväkivaltatapausten tutkintaan Suomessa liittyy merkittäviä puutteita. Lähisuhdeväkivaltatapauksissa syytteitä jää liian usein nostamatta ja väkivallan uhrit jäävät vaille suojaa, Diarra perustelee.
– Lähisuhdeväkivaltaa koskevien rikosten esitutkinnan kohdalla ilmitulleet epäkohdat osoittavat, että näiden rikosten kohdalla esitutkintalain edellyttämä viivytyksettömyys ei ole aina toteutunut. Tehokas esitutkinta ja sen loppuun saattaminen ilman aiheetonta viivästystä on lähisuhdeväkivallan uhrien oikeusturvan toteutumisen kannalta keskeisessä asemassa, Diarra toteaa.
Vaikka yleisesti oikeusministeriön tilastoselvityksen mukaan parisuhdeväkivaltatapaukset käsitellään hieman muita väkivaltatapauksia nopeammin, on mediaani parisuhdeväkivaltatapauksissa rikosilmoituksen jättämisestä käräjäoikeuden ratkaisuun kuitenkin noin 13 kuukautta.
– Lähisuhdeväkivaltarikoksissa nopean käsittelyn merkitys on korostunut. Uhrien toipumisen kannalta asian selvittäminen, prosessi ja sen päättyminen ilman aiheetonta viivytystä on keskeistä, jotta uhrit voivat toipua traumaattisesta kokemuksesta mahdollisimman pian ja jatkaa elämäänsä, Diarra huomauttaa.
– Kuuleminen pitkän ajan kuluttua epäillystä tapahtumasta voi myös heikentää muistikuvien tarkkuutta ja siten näytön luotettavuutta. Vaikka myös esitutkintaan kohdistuvilla resursseilla tutkinnan etenemistä voidaan tehostaa, se ei yksinään riitä. Siitä syystä lähisuhdeväkivaltarikosten esitutkinnan toimittaminen tulisi säätää laissa nimenomaisesti kiireelliseksi. Yksikin menetetty henki on liikaa, Diarra päättää.
Fatim DiarraKansanedustajaPuh:09 432 3132fatim.diarra@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
