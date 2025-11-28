Pirkanmaan hyvinvointialue

Aluehallitus 3.12. ja aluevaltuusto 8.12. – seuraa valtuuston talousarviokeskustelua suorana

28.11.2025 15:25:15 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Aluehallituksen seuraava kokous pidetään poikkeuksellisesti keskiviikkona 3.12. Aluehallitus käsittelee erityisesti talousarviota, asiakasmaksuja ja sairaalapalvelujen yhteistoimintaneuvotteluja. Aluevaltuuston talousarviokokous on maanantaina 8.12. Valtuuston esityslistalla on myös asiakasmaksut ja muutosehdotus palkkiosääntöön.

Aluehallitus valitsee keskiviikkona myös uuden hallintojohtajan. Vuokko Ylisen eläköityessä uudeksi hallintojohtajaksi esitetään Miia Luukkoa, joka toimii tällä hetkellä Pirkanmaan hyvinvointialueella hallintopalvelujohtajana.

Katso aluehallituksen esityslista verkossa 

Aluevaltuusto jo klo 14 alkaen

Aluevaltuuston kokous alkaa maanantaina 8.12. jo kello 14. Se pidetään tällä kertaa Tampere-talossa (Duetto 1-2). Kokousta voi seurata suorana verkossa hyvinvointialueen Youtube-kanavalla.

Aluevaltuuston esityslistalla olevat asiat:

  • Osavuosikatsaus 1-9/2025
  • Vuoden 2026 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2028
  • Pirkanmaan hyvinvointialueen investointisuunnitelma 2027-2030
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 2026
  • Pelastuslaitoksen valvontataksat ja maksut 2026
  • Hallintosäännön ennalta valmistellut muutosesitykset - laaja kierros
  • Palkkiosäännön päivittäminen
  • Aluevaltuuston ja aluehallituksen talouden toteuma 1-9/2025
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Pirkanmaan hyvinvointialueelle monikulttuurisuusneuvosto
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Omaishoidon lakisääteisten vapaiden selvittämisestä
  • Vastaus valtuustoaloitteeseen - Mielenterveysvaikutusten arviointi (MIVA) käyttöön Pirkanmaan hyvinvointialueen päätöksenteossa
  • Aluevaltuutettujen valtuustoaloitteet

Katso aluevaltuuston esityslista verkossa (talousarvioesitys päivitetään 3.12. jälkeen)  

