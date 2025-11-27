Kokoomuksen Sammallahti: Hallitus turvaa miljardiluokan tuulivoimainvestoinnit Suomeen
Hallitus pääsi sopuun tuulivoiman vähimmäisetäisyydestä asutukseen. Lausuntokierroksen jopa yli kaksikilometrisen etäisyysvaatimus laskettiin alas 1,25 kilometriin. Kokoomuksen Tere Sammallahden mukaan tämä on linja, joka mahdollistaa tuulivoiman kasvun myös Etelä-Suomessa ja varmistaa miljardien eurojen investoinnit Suomeen.
Hallitus esittää ensi vuoden alussa uudessa alueidenkäyttölaissa, että tuulivoimaloiden vähimmäisetäisyys asutuksesta on 1,25 kilometriä. Kokoomuksen kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan jäsen Tere Sammallahti pitää ratkaisua merkittävänä onnistumisena energiainvestointien kannalta.
– Kokoomukselle oli ehdoton kynnyskysymys, ettei Suomeen rakenneta sääntelyä, joka pysäyttäisi tuulivoiman investoinnit. Lausuntokierroksella esitetty jopa yli kahden kilometrin vähimmäisetäisyys olisi tehnyt uuden tuulivoiman rakentamisesta käytännössä mahdotonta etenkin Etelä-Suomessa, Sammallahti sanoo.
Lausuntokierroksella esillä ollut 2000 metrin, tai jopa 2800 metrin, vähimmäisetäisyys korvattiin nyt 1,25 kilometrillä. Sammallahden mukaan neuvottelutulos on selkeä parannus ja vahva viesti siitä, että Suomi pitää kiinni puhtaan energian kasvusta.
– Lasku yli kahdesta kilometristä 1,25 kilometriin on iso saavutus. On täysin selvää, että Suomesta ei tule vihreän siirtymän kärkimaata, jos samalla rakennamme sääntelyä, joka pysäyttää investoinnit.
Etäisyysvaatimusta ei sovelleta alueilla, jotka on jo otettu tuulivoimakäyttöön, ja siitä voidaan poiketa, jos 4/5 asuinrakennuspaikkojen omistajista sitä kannattaa. Vaatimus koskee pääosin maakuntakaavojen ulkopuolisia alueita.
Tere Sammallahti
Uudenmaan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
