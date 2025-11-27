Fliiga

Espoo 6 pistettä, Turku 0 – Oilers ja Indians selviin voittoihin

28.11.2025 21:30:04 EET | Fliiga | Tiedote

F-liigassa oli perjantain teemana Espoo vastaan Turku, kun Oilers isännöi kotonaan Tapiolassa TPS:aa ja Westend Indians matkusti Kupittaalle FBC Turun vieraaksi. Kaikki sarjapisteet päätyivät Espooseen Oilersin voittaessa ottelunsa 12-5 ja Indiansin omansa 5-1.

Oilers teki pelin selväksi nopeasti karatessaan kymmenen minuutin sisään 4–1-johtoon. Antti SuomelaMarkus Markkola ja Jasper Auvinen takoivat tilanteeksi 3-0, ja vieraiden Valtteri Molkan kavennuksen jälkeen osui vielä Markkola uudelleen. Toisen erän Öljymiehet veivät vielä selvemmin 6-2, ja päätösjaksolla joukkueet osuivat sitten jo vuorotahtiin. Markus Markkola kuorrutti tänään hattutemppunsa yhdellä maalisyötöllä, ja illan kolmen pisteen öljymies oli Santeri Lindfors saldolla 1+2. TPS:n syksyn tehokaksikko Alex Eklund– Eero Jalo oli tänäänkin virkeänä Eklundin merkkauttaessa 2+1 ja Jalon syöttäessä kaksi osumaa.

Turussa päätti Tatu Havula Indiansin ylivoimapelin oikeasta siivestä sipaistuun ylivoimamaaliin, ja vieraiden toinen osuma syntyi isäntien kannalta epäonnekkaasti puolustajan lähettämän pallon livahtaessa etukulmasta omaan verkkoon. Samuli Junnila vei vieraat toisen erän avausvaihdossa kolmen maalin johtoon, mutta sitten oli FBC Turun hienon kavennuksen vuoro. Latvialaismaalivahti Gabriels Silins vapautti kovalla avausheitollaan Veeti Hiltusen läpiajoon, ja hyökkääjä harhautti Indians-vahti Juuso Jokisalon. Tämän jälkeen osui kuitenkin enää Indians, kun toisessa erässä maalasi Niko Einiö nopealla kaukolaukauksella ja kolmannessa maajoukkuepuolustaja Tuomas Harjula Setti Roimelan poikkisyötöstä.

Neljännessä perättäisessä ottelussaan kaksinumeroiset voittolukemat takonut mestari Oilers nousi voitollaan taas sarjan piikkipaikalle ja 38 pisteeseen. Sen takana on SPV:llä 37 ja ottelun vähemmän pelanneella Classicilla 33 pistettä.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–SPV, EräViikingit–Classic ja Westend Indians–Hawks.

