Eurojackpotin potti nousee 22 miljoonaan euroon - tässä perjantain tulokset
Eurojackpotista ei löytynyt perjantain kierroksella 48/2025 täysosumia. Tiistaina potissa on tarjolla noin 22 miljoonaa euroa.
Arvonnan oikea rivi on 12, 16, 35, 46 ja 50. Tähtinumerot 3 ja 5.
5+1-tuloksia löytyi kaksi, Tanskasta ja Tshekistä. Rivien arvo on noin 908 000 euroa.
5+0-tuloksilla voittaa noin 171 000 euroa. Kuudesta osumasta kaksi oli pelattu Saksassa ja yhdet Tanskassa, Kroatiassa, Norjassa ja Espanjassa.
Kaksi 4+2-tulosta osui Suomeen. Rivien arvo on noin 7000 euroa.
Perjantai-Jokerin oikea rivi on 8 5 4 5 3 8 9. Arvonnassa ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin oikea voittoyhdistelmä on Hanoi 87. Tonneja lähti jakoon kaksi.
Millin oikea rivi on 4, 8, 9, 10, 30 ja 39. Lisänumeroksi arvottiin 17.
