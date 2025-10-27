Suomen Kiinteistönvälittäjät ry palkitsi Vuoden Parhaat 2025-voittajat
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jonka tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta. Suomen Kiinteistönvälittäjät järjesti perjantaina Lahdessa 28.11.2025 jäsenistölleen jokavuotisen koulutus- ja kokoustapahtuman, joka huipentui juhlavaan SKVL iltajuhlaan Sibeliustalolla. Iltajuhlassa palkittiin muun muassa Vuoden Parhaat 2025-voittajat.
Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsenyritystä ja 1600 välitysalan ammattilaista eri puolilla Suomea. Tämän vuoden finalistit valittiin tarkan esikarsinnan perusteella. SKVL:n Vuoden kiinteistönvälittäjä on palkittu 1980-luvulta lähtien. Tänä vuonna palkittiin voittajat kahdesta kategoriasta: Vuoden Kiinteistönvälittäjä ja Vuoden Yritys. SKVL Vuoden Välittäjä valittiin jäsenäänestyksellä ja SKVL Vuoden Yritys ammattilaisraadin antamien äänten perusteella.
SKVL Vuoden Kiinteistönvälittäjäksi 2025 valittiin Oskari Tuominen Naantalista
Oskari Tuominen on kokenut kiinteistönvälittäjä (YKV, LKV sekä kaupanvahvistaja), joka on työskennellyt alalla vuodesta 2006. Hän toimii yrittäjänä vuonna 1994 perustetussa LKV Tuomiset Oy -nimisessä perheyrityksessä, joka toimii koko Turun talousalueella.
Hän on erikoistunut saaristossa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen välitykseen ja kiinteistökehitykseen. Pääosan työajasta vie perinteinen välitystyö. Kulmakivinä työnteolle on alusta asti ollut tehokkuus, vahva ammattitaito sekä jatkuva halu kehittää osaamistaan koulutusten kautta.
Toimii tällä hetkellä Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton aluejaostossa, jonka lisäksi toiminut Suomen Kiinteistönvälittäjäliiton Laatuvaliokunnan jäsenenä sekä Kiinteistönvälitysalan tutkintotoimikunnassa puheenjohtajana (KiAT/Opetushallitus).
SKVL Vuoden Yritykseksi 2025 valittiin Westhouse Oy LKV, Espoo ja Helsinki
Westhouse Oy LKV on palvellut asiakkaitaan sydämellä ja ammattitaidolla jo vuodesta 1994. Yritys toimii Etelä-Suomessa vahvalla pääkaupunkiseudun aluetuntemuksella, välittäen laajasti erilaisia kohteita arvoasunnoista edustaviin perheasuntoihin ja rantakiinteistöihin aina saaristomaisemiin saakka. Toiminnan keskiössä on asiakkaan tarpeiden kuunteleminen ja yhtä lailla rohkeus ottaa asiantuntijan rooli. Westhouse yhdistää vuosikymmenten kokemuksen, monipuolisen teknisen- ja juridisen osaamisen ja henkilökohtaisen palvelun toimivaksi ja tyylikkääksi kokonaisuudeksi.
Yhteyshenkilöt
Maria-Elena EhrnroothToimitusjohtajaSKVLPuh:050 379 0507maria-elena.ehrnrooth@skvl.fi
Oskari TuominenSKVL Vuoden 2025 kiinteistönvälittäjäPuh:050 373 7819oskari@tuomiset.fi
Westhouse Oy LKV, Espoo ja HelsinkiSKVL Vuoden 2025 kiinteistönvälitysyritys
toimitusjohtaja Mira Kasslin
Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)
Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 1946. Sen tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta, sekä mahdollistaa välitysalalle suotuisa sääntely-ympäristö ja rehdin kilpailun markkinat. Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsenyritystä eri puolilla Suomea.
