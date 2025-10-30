SDP Helsingin syyspiirikokouksessa valittiin uusi piirihallitus

Piirikokouksen alkuun käytiin läpi poliittinen tilannekatsaus. Politiikan ajankohtaisia asioita esittelivät eduskunnan varapuhemies Tarja Filatov sekä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan apulaispormestari Johanna Laisaari. Kokouksen merkittävin asia oli SDP Helsingin uuden piirihallituksen valinta.

Piirihallitus valittiin kaksivuotiselle kaudelle vuosille 2026 ja 2027. Puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat pysyvät samoina, sillä nykyinen puheenjohtajisto on erovuorossa vasta ensi vuonna. SDP Helsingin puheenjohtajana toimii Taru Reinikainen, 1. varapuheenjohtajana Salla Saarinen ja 2. varapuheenjohtajana Juha Jaatinen.

Uuteen piirihallitukseen valittiin Riku Lievonen, Samira Koistinen, Miska Pietilä, Tomi Raitio, Santeri Kujanpää, Adel Rizvi, Jenni Hirvonen, Ruth Palola, Joanna Ahola sekä Tiina Salo. Varajäseniksi valittiin Henrik Halen ja Katariina Styrman.

SDP Helsingin puheenjohtaja Taru Reinikainen onnittelee uutta piirihallitusta.

– Toivotan kaikille valituille paljon onnea! Tästä on hyvä lähteä uuden piirihallituksen kanssa kohti eduskuntavaaleja ja rakentamaan yhä vahvempaa SDP:tä Helsingissä, Reinikainen sanoo.

Syyspiirikokous hyväksyi myös työttömyyden torjuntaan liittyvän julkilausuman, joka julkaistaan ensi viikolla.