JHL vaatii: Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuuston ei pidä heikentää pelastustoimen palvelutasoa
Ammattiliitto JHL vaatii Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuustoa perumaan päätöksen pelastustoimen palvelutason heikentämisestä vuosille 2025–2029. JHL vaatii aikalisää ja selvityksen käynnistämistä vaikutuksista.
Satakunnan hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu maanantaina 1.12.2025. Asialistalla on alueen pelastustoimen palvelupäätös vuosille 2025 - 2029. Jos aluevaltuusto päättää esityksen mukaisesti, seuraukset Satakunnan alueen valmiuteen ovat erittäin huolestuttavia.
-Olen todella huolestunut tästä esityksestä. Satakunta tarvitsee kaikkia turvallisuusviranomaisia täydessä valmiudessa tässä ajassa. Satakunnan turvallisuushaasteina ovat laajat sotilasalueet, merialueet, ydinvoimala sekä tuleva räjähdetehdas, toteaa Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL:n puheenjohtaja Petteri Häyrinen.
Aluevaltuuston pelastustoimen palvelutasopäätöksen heikentäminen ulottuu ensi vuodesta aina vuoteen 2029 asti.
-On ennennäkemätöntä, että hyvinvointialueen aluevaltuusto suostuisi päättämään valmiuden heikentämisestä taloudellisten sääntöjen nimissä nyt kun turvallisuustilanne on heikentynyt Venäjän hyökkäyssodan takia ja räjähdetehdas on vasta rakenteilla. Satakunnan laajat merialueet ovat myös mahdollisen öljyturman osalta erittäin haastava asia.
Aluevaltuuston ensisijainen tehtävä on käynnistää selvitys pelastustoimen ja ensihoidon mahdollisuuksista toimintaan ja talouteen.
-Aluevaltuuston on peruttava päätös ja perustettava työryhmä, joka tekee selvityksen siitä, millaisia turvallisuusvaikutuksia palvelutasopäätöksestä seuraisi, jos se tulevaisuudessa tehdään.
-JHL:n Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni on esittämässä tällaista hanketta valtakunnallisesti sisäministeriölle. Pelastus- ja ensihoitoala ovat osa Suomen kokonaisturvallisuutta. Siksi on nyt otettava aikalisä ja tehtävä selvitys vaikutuksista, Unionin puheenjohtaja Petteri Häyrinen toteaa.
Lisätietoja:
- Pelastus- ja ensihoitoalan Unioni JHL, puheenjohtaja Petteri Häyrinen, 040 545 8523
-
Yhteiskuntasuhteiden johtaja Päivi Niemi-Laine , JHL, paivi.niemi-laine@jhl.fi, 040 702 4772
Tietoja julkaisijasta
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL on hyvinvoinnin ammattilaisia ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto kunnissa, valtiolla ja yksityisissä hyvinvointipalveluissa. Hyvinvointipalveluja tuottavia jäseniä meillä on noin 165 000. JHL on SAK:n jäsenjärjestö.
