Jumbon jymypaukku Lahdessa – sarjakakkonen kaatui viimeisen minuutin maaleilla
F-liigan lauantain yllätystulos iskettiin iltapäivällä Lahdessa, kun jumbojoukkue LASB nappasi kauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla kakkosena komeilevan SPV:n 9-7. Kotijoukkueen kahdeksas ja yhdeksäs maali syntyivät ottelun viimeisellä minuutilla.
LASB pohjusti yllätystään heti avauserässä, jossa se karkasi kymmenessä minuutissa peräti 4–0-johtoon. Pelille päästyään SPV kipusi maali maalilta rinnalle ja kolmannen erän alussa jo tasoihin. Pietari Porttikivi iski vielä LASBin 6–5-johtoon, mutta sitten SPV näytti kääntävän pelin karatessaan Juuso Keskisen ja Konsta Haukkalan 17 sekunnin välein syntyneillä osumilla. Vain 12 sekuntia myöhemmin LASB kuitenkin tasoitti Perttu Koljosen laukauksen pompatessa sisään Niklas Kuisman mailasta, ja viimeisellä minuutilla tuli lisää. LASBin kolmosviisikko rakensi hallitun hyökkäyksen, jonka Roope Wikström päätti voittomaaliin Aapo Hämäläisen päädystä pudottamasta syötöstä. Puoli minuuttia ennen loppua LASB sai vielä rangaistuslaukauksen puolustajan katkaistua korkealla mailalla kohti tyhjää maalia liitäneen pallon. Janne Jaanus viimeisteli varmasti loppunumerot.
LASBin kauden aiemmat 13 ottelua olivat kaikki päättyneet tappioon.
Lauantain kahdessa muussa ottelussa saatiin selvemmät lukemat, kun Classic kaatoi vieraissa EräViikingit 8-3 ja Westend Indians kotonaan Hawksin 5-0.
Classic vei heti avauserän Oskari Heikkilän kahdella maalilla 2-0, ja toisen erän jälkeen ”Familyn” johto oli jo 5-0. EräViikingit venyi päätöserässä kolmeen kavennukseen, mutta Ilmo Leinon, Peteris Treksen ja Teemu Karppasen maalit pitivät Classicin etumatkan turvallisena.
Myös Indians rakensi johtonsa nopeasti, kun Setti Roimela, Tuomas Harjula ylivoimalla ja Jere Niemelä lauloivat jo avauserässä taululle 3–0-johdon. Toinen erä tahkottiin osumitta, ja kolmannessa Niko Einiö iski isännille vielä neljännen ja viidennen maalin. Indiansin maalin puhtaana pitänyt Nemo Sipilä napsi talteen kymmenen palloa Toni Wuorenjuuren urakoidessa Hawksin tolppien välissä 21 torjuntaa.
Sunnuntaina pelataan sarjassa yksi ottelu, joka on SPV–FBC Turku Seinäjoella.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Naiset TPS:n johdolla MM-tauolle – kärkikolmikko repii eroa muihin29.11.2025 21:03:25 EET | Tiedote
Kolmen kärki alkaa erottua MM-tauolle jäävässä F-liigan naisten sarjassa, kun TPS kaatoi tänään kotonaan EräViikingit 8-5 ja SB-Pro vieraissa FBC Loiston 4-2. TPS:llä on nyt 29 ja Classicilla sekä SB-Prolla 28 pistettä, kun nelonen EräViikingit on jäänyt niistä jo kuuden pisteen päähän.
Espoo 6 pistettä, Turku 0 – Oilers ja Indians selviin voittoihin28.11.2025 21:30:04 EET | Tiedote
F-liigassa oli perjantain teemana Espoo vastaan Turku, kun Oilers isännöi kotonaan Tapiolassa TPS:aa ja Westend Indians matkusti Kupittaalle FBC Turun vieraaksi. Kaikki sarjapisteet päätyivät Espooseen Oilersin voittaessa ottelunsa 12-5 ja Indiansin omansa 5-1.
Classic vahvempi Pirkanmaan torstaiderbyssä27.11.2025 21:22:30 EET | Tiedote
F-liigan torstain mittelö pelattiin Pirkanmaan paikallisena, kun Classic kaatoi kotonaan Lempäälässä Pirkat maalein 7-2. Classic nousi voitollaan sarjakärkeen ohi ottelun vähemmän pelanneen TPS:n.
TPS riisui EräViikingit aseista – Alex Eklundille hattutemppu26.11.2025 20:55:54 EET | Tiedote
Omaa yhden kauden piste-ennätystään uusiksi mätkivä Alex Eklund laukoi kolme maalia, kun TPS otti keskiviikon ainoassa ottelussa 6–2-kotivoiton EräViikingeistä. Samalla Palloseura nousi ohi Hawksin sarjan kahdeksannelle tilalle.
Eemil Äijälä johti Jymyn isoon vierasvoittoon23.11.2025 19:11:40 EET | Tiedote
F-liigan miesten sarjassa pelattiin sunnuntaina iso häntäpään ottelu, jossa Nurmon Jymy kaatoi viisi pistettä takoneen Eemil Äijälän johdolla vieraissa FBC Turun 9-2. Jymy nousi samalla vastustajansa ohi pois karsijan paikalta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme