Jumbon jymypaukku Lahdessa – sarjakakkonen kaatui viimeisen minuutin maaleilla

LASB pohjusti yllätystään heti avauserässä, jossa se karkasi kymmenessä minuutissa peräti 4–0-johtoon. Pelille päästyään SPV kipusi maali maalilta rinnalle ja kolmannen erän alussa jo tasoihin. Pietari Porttikivi iski vielä LASBin 6–5-johtoon, mutta sitten SPV näytti kääntävän pelin karatessaan Juuso Keskisen ja Konsta Haukkalan 17 sekunnin välein syntyneillä osumilla. Vain 12 sekuntia myöhemmin LASB kuitenkin tasoitti Perttu Koljosen laukauksen pompatessa sisään Niklas Kuisman mailasta, ja viimeisellä minuutilla tuli lisää. LASBin kolmosviisikko rakensi hallitun hyökkäyksen, jonka Roope Wikström päätti voittomaaliin Aapo Hämäläisen päädystä pudottamasta syötöstä. Puoli minuuttia ennen loppua LASB sai vielä rangaistuslaukauksen puolustajan katkaistua korkealla mailalla kohti tyhjää maalia liitäneen pallon. Janne Jaanus viimeisteli varmasti loppunumerot.

LASBin kauden aiemmat 13 ottelua olivat kaikki päättyneet tappioon.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa saatiin selvemmät lukemat, kun Classic kaatoi vieraissa EräViikingit 8-3 ja Westend Indians kotonaan Hawksin 5-0.

Classic vei heti avauserän Oskari Heikkilän kahdella maalilla 2-0, ja toisen erän jälkeen ”Familyn” johto oli jo 5-0. EräViikingit venyi päätöserässä kolmeen kavennukseen, mutta Ilmo Leinon, Peteris Treksen ja Teemu Karppasen maalit pitivät Classicin etumatkan turvallisena.

Myös Indians rakensi johtonsa nopeasti, kun Setti Roimela, Tuomas Harjula ylivoimalla ja Jere Niemelä lauloivat jo avauserässä taululle 3–0-johdon. Toinen erä tahkottiin osumitta, ja kolmannessa Niko Einiö iski isännille vielä neljännen ja viidennen maalin. Indiansin maalin puhtaana pitänyt Nemo Sipilä napsi talteen kymmenen palloa Toni Wuorenjuuren urakoidessa Hawksin tolppien välissä 21 torjuntaa.

Sunnuntaina pelataan sarjassa yksi ottelu, joka on SPV–FBC Turku Seinäjoella.