Fliiga

Jumbon jymypaukku Lahdessa – sarjakakkonen kaatui viimeisen minuutin maaleilla

29.11.2025 20:30:39 EET | Fliiga | Tiedote

Jaa

F-liigan lauantain yllätystulos iskettiin iltapäivällä Lahdessa, kun jumbojoukkue LASB nappasi kauden ensimmäisen voittonsa kaatamalla kakkosena komeilevan SPV:n 9-7. Kotijoukkueen kahdeksas ja yhdeksäs maali syntyivät ottelun viimeisellä minuutilla.

LASB pohjusti yllätystään heti avauserässä, jossa se karkasi kymmenessä minuutissa peräti 4–0-johtoon. Pelille päästyään SPV kipusi maali maalilta rinnalle ja kolmannen erän alussa jo tasoihin. Pietari Porttikivi iski vielä LASBin 6–5-johtoon, mutta sitten SPV näytti kääntävän pelin karatessaan Juuso Keskisen ja Konsta Haukkalan 17 sekunnin välein syntyneillä osumilla. Vain 12 sekuntia myöhemmin LASB kuitenkin tasoitti Perttu Koljosen laukauksen pompatessa sisään Niklas Kuisman mailasta, ja viimeisellä minuutilla tuli lisää. LASBin kolmosviisikko rakensi hallitun hyökkäyksen, jonka Roope Wikström päätti voittomaaliin Aapo Hämäläisen päädystä pudottamasta syötöstä. Puoli minuuttia ennen loppua LASB sai vielä rangaistuslaukauksen puolustajan katkaistua korkealla mailalla kohti tyhjää maalia liitäneen pallon. Janne Jaanus viimeisteli varmasti loppunumerot.

LASBin kauden aiemmat 13 ottelua olivat kaikki päättyneet tappioon.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa saatiin selvemmät lukemat, kun Classic kaatoi vieraissa EräViikingit 8-3 ja Westend Indians kotonaan Hawksin 5-0.

Classic vei heti avauserän Oskari Heikkilän kahdella maalilla 2-0, ja toisen erän jälkeen ”Familyn” johto oli jo 5-0. EräViikingit venyi päätöserässä kolmeen kavennukseen, mutta Ilmo LeinonPeteris Treksen ja Teemu Karppasen maalit pitivät Classicin etumatkan turvallisena.

Myös Indians rakensi johtonsa nopeasti, kun Setti RoimelaTuomas Harjula ylivoimalla ja Jere Niemelä lauloivat jo avauserässä taululle 3–0-johdon. Toinen erä tahkottiin osumitta, ja kolmannessa Niko Einiö iski isännille vielä neljännen ja viidennen maalin. Indiansin maalin puhtaana pitänyt Nemo Sipilä napsi talteen kymmenen palloa Toni Wuorenjuuren urakoidessa Hawksin tolppien välissä 21 torjuntaa.

Sunnuntaina pelataan sarjassa yksi ottelu, joka on SPV–FBC Turku Seinäjoella.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Fliiga

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye