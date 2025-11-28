Veikkaus Oy

Loton potti kohoaa kahdeksaan miljoonaan euroon – Illan arvonnassa löytyi kaksi yli 68 000 euron voittoa

29.11.2025 23:00:06 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

Jaa

Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jaossa 8 miljoonaa euroa. 6+1-tuloksia löytyi arvonnassa kaksi kappaletta.

Lottokone ja lottostudio.

Loton kierroksen 48/2025 oikea rivi on 3, 4, 15, 25, 28, 31, 34 sekä lisänumero 8. Plusnumeroksi arvottiin 14.

Arvonnasta löytyi tänä iltana kaksi 6+1-tulosta, joilla kummallakin voitti 68 704 euroa. Voitot menivät haminalaiselle nettipelaajalle ja Helsingin K-Citymarket Ruoholahdessa pelanneelle pelaajalle.

Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 7 6 7 2 8 5. Arvonnassa löytyi yksi tuplattu 6 oikein -tulos, jolla voittaa 40 000 euroa. Voitto meni veikkaus.fi:ssä pelanneelle viiden hengen porukalle.

Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 2, 12, 13, 20, 36, 38 ja lisänumero 29. Millistä ei tänä iltana löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.

Lomatonnin voittorivi on Los Angeles 5. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon 8 kappaletta.

Avainsanat

Veikkaus

Yhteyshenkilöt

Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15

Linkit

Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.

PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye