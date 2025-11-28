Loton potti kohoaa kahdeksaan miljoonaan euroon – Illan arvonnassa löytyi kaksi yli 68 000 euron voittoa
Lotossa ei tänä lauantaina löytynyt täysosumaa, joten ensi viikolla potissa on jaossa 8 miljoonaa euroa. 6+1-tuloksia löytyi arvonnassa kaksi kappaletta.
Loton kierroksen 48/2025 oikea rivi on 3, 4, 15, 25, 28, 31, 34 sekä lisänumero 8. Plusnumeroksi arvottiin 14.
Arvonnasta löytyi tänä iltana kaksi 6+1-tulosta, joilla kummallakin voitti 68 704 euroa. Voitot menivät haminalaiselle nettipelaajalle ja Helsingin K-Citymarket Ruoholahdessa pelanneelle pelaajalle.
Lauantai-Jokerin voittorivi on 6 7 6 7 2 8 5. Arvonnassa löytyi yksi tuplattu 6 oikein -tulos, jolla voittaa 40 000 euroa. Voitto meni veikkaus.fi:ssä pelanneelle viiden hengen porukalle.
Milli-pelin lauantaisen arvonnan oikea rivi on 2, 12, 13, 20, 36, 38 ja lisänumero 29. Millistä ei tänä iltana löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.
Lomatonnin voittorivi on Los Angeles 5. Tuhannen euron päävoittoja lähti jakoon 8 kappaletta.
