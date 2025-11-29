Naiset TPS:n johdolla MM-tauolle – kärkikolmikko repii eroa muihin
Kolmen kärki alkaa erottua MM-tauolle jäävässä F-liigan naisten sarjassa, kun TPS kaatoi tänään kotonaan EräViikingit 8-5 ja SB-Pro vieraissa FBC Loiston 4-2. TPS:llä on nyt 29 ja Classicilla sekä SB-Prolla 28 pistettä, kun nelonen EräViikingit on jäänyt niistä jo kuuden pisteen päähän.
FBC Loisto oli saanut kokoonpanoonsa Ruotsista kesken kauden kotimaahan palanneen Tuulia Lahden, joka sivalsikin joukkueensa 1–1-tasoituksen. SB-Pro karkasi kuitenkin Mirja Hietamäen kääntölaukauksella ja Aada Isometsän rankaisulla keskialueen katkosta 3–1-johtoon, jota kotijoukkue venyi kaventamaan enää Laura Pakarisen osuessa ylivoimalla. Päätösnumerot laukoi kolmannessa erässä onnistuneen karvauksen kruunuksi Elina Kujala, joka oli pommittanut myös joukkueensa avausmaalin.
Ottelun ensimmäinen puolikas tahkottiin Kupittaan iltaottelussa tasoihin, kun TPS kävi neljästi ja EräViikingit kerran yhden maalin johdossa. Toisen erän puolivälin jälkeen Cira Virta kuitenkin laukoi TPS:n 6–5-johtoon, ja kolmannessa erässä osuikin enää vain kotijoukkue. TPS ratkaisi pelin lopullisesti sen viimeisellä kympillä, kun ensin iski Anna Marttala eron kahteen ja sitten vielä Veera Kuosmanen illan kolmannella maalillaan loppunumerot. Kolme tehopistettä keräsivät voittajista myös Milla Granlund (1+2) ja Olivia Pietilä (1+2).
SSRA kaatoi kotonaan Northern Starsin 8-3 ottelussa, jonka alku lykkääntyi vierasjoukkueen Sinja Kahilammen loukkaannuttua alkulämmittelyssä. Sairaalassa tarkastettavana käytetty puolustaja kuitenkin pääsi jo ottelun aikana takaisin hallille seuraamaan peliä katsomosta. SSRA vei heti avauserän Liinu Koiviston, Jonna Virkkusen ja Nea Pirttilän maaleilla 3-0 ja toisen yhtä selvästi 4-1. Päätösjaksolla pääsi sitten Northern Stars kaventamaan kahdesti ennen Roosa Virtasen takatolpalta puttaamaa päätösmaalia. Linda Holpainen oli saldollaan 1+2 SSRA:n tehopelaaja.
Koovee kaatoi vieraissa ÅIF:n 6-3, mutta vielä kolmannen erän alussa kotijoukkueen Josefiina Kettunen kiskaisi keskialueen pallonriiston jälkeen etukulmaan tilanteeksi 3-4. Vain 13 sekuntia myöhemmin Tuulia Aho kuitenkin tinttasi tamperelaiset takatolpalta 5–3-johtoon, ja seuraavana osui vasta kuusi minuuttia ennen täyttä aikaa Henriikka Järvi. Hän oli kahdella maalillaan ja yhdellä maalisyötöllään iltapäivän pistehai.
SaiPa varmisteli asemiaan pudotuspeliviivan aurinkoisella puolella kaatamalla kotonaan PSS:n 5-0. Elsa Holopainen puolustajien välistä ja Amelia Ukkonen kakkospallosta iskivät pelin alussa vain 12 sekunnin välein SaiPalle kahden maalin johdon, ja seuraavana osui vasta kolmannessa erässä Henna Piironen. Toiseksi viimeisellä minuutilla Elina Suutari ja Tanja Parviainen komistelivat vielä lukemia. Miia Maarasen nollapeli lohkesi tänään viidellä torjunnalla, kun kollega Emmi Hokkinen venytti toisessa päässä pallon tielle 22 kertaa.
Naisten huippusalibandyssa on edessä Tshekin Brnossa ja Ostravassa 6. – 14.12. pelattava MM-turnaus.
