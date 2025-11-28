OmaTaysissa havaittu häiriö 30.11.
Hyvinvointialueen ja erityisesti Taysin asioinnissa käytettävässä OmaTays-palvelussa on havaittu sunnuntaina häiriö. Häiriön korjaaminen kestää arviolta maanantaihin.
OmaTaysissa asioidaan kiireetöntä hoitoa koskevissa asioissa, joten häiriö ei vaikuta viikonlopun aikana kiireellisen hoidon tai päivystyksen palveluihin.
Hyvinvointialueen muut digipalvelut, kuten OmaPirha ja Digiklinikka, toimivat normaalisti.
Pahoittelemme häiriöstä asiakkaille mahdollisesti koituvaa haittaa.
Yhteyshenkilöt
Lehmus PasiTietohallintojohtajaPuh:050 5500022pasi.lehmus@pirha.fi
Rainesalo SirpaVastaava johtajaylilääkäriPuh:050 3520 929sirpa.rainesalo@pirha.fi
Pirkanmaan hyvinvointialue
Tarjoamme sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita sekä pelastuspalveluita kaikille pirkanmaalaisille. Toimimme laajasti noin 700 toimipisteessä ja olemme helposti tavoitettavissa myös digitaalisesti. Meillä toimii Suomen toiseksi suurin yliopistollinen sairaala Tays. Tutkimuksella ja koulutuksella tähtäämme tulevaisuuteen, mutta asukkaiden arjessa olemme tässä ja nyt, kaikkina päivinä ja aikoina. Meitä pirhalaisia on noin 20 000, ja olemmekin Pirkanmaan suurin työyhteisö.
Lisätietoja pirha.fi.
