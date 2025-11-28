Pirkanmaan hyvinvointialue

OmaTaysissa havaittu häiriö 30.11.

30.11.2025 12:27:29 EET | Pirkanmaan hyvinvointialue | Tiedote

Hyvinvointialueen ja erityisesti Taysin asioinnissa käytettävässä OmaTays-palvelussa on havaittu sunnuntaina häiriö. Häiriön korjaaminen kestää arviolta maanantaihin.

OmaTaysissa asioidaan kiireetöntä hoitoa koskevissa asioissa, joten häiriö ei vaikuta viikonlopun aikana kiireellisen hoidon tai päivystyksen palveluihin.

Hyvinvointialueen muut digipalvelut, kuten OmaPirha ja Digiklinikka, toimivat normaalisti.

Pahoittelemme häiriöstä asiakkaille mahdollisesti koituvaa haittaa.

