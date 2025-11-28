Joonas Rantanen on HJK:n uusi päävalmentaja
Joonas Rantanen palaa HJK:hon Veikkausliiga-joukkueen päävalmentajaksi. HJK esittelee uuden päävalmentajan medialle keskiviikkona 3.12. kello 11. Ilmoittautumiset mediatilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen atte.lehtonen@hjk.fi tai puhelimitse (myös Whatsappissa) numeroon +358 40 5593813. Lisätiedot tiedotteen lopussa.
Joonas Rantanen on HJK:n edustusjoukkueen uusi päävalmentaja. HJK on tehnyt Rantasen kanssa kolmivuotisen sopimuksen, joka sisältää option.
Rantanen siirtyy Klubin päävalmentajan paikalle Tampereen Ilveksestä. HJK maksaa Ilvekselle siirtokorvauksen.
Rantanen sanoo, että paluu HJK:hon ja omaan kotikaupunkiin tuntuu hänelle merkitykselliseltä.
– Paluu seuraan, jossa olen viettänyt todella monta vuotta, ja jossa olen saanut jalkapalloilullisen kasvatukseni, merkitsee minulle paljon. On innostavaa päästä työskentelemään ympäristössä, missä olen aiemmin saanut paljon oppia ja kokenut hienoja asioita, Rantanen sanoo.
– Haluan myös kiittää Ilvestä yhteisestä ajasta. Kokemukset Tampereella ovat auttaneet minua kehittymään ja sieltä jää elämääni ystävyyssuhteita. Nyt olen motivoitunut uudesta haasteesta ja tulen tekemään kaikkeni seuran eteen. Tiedän, että työtä on paljon edessä, hän jatkaa.
Rantanen toimi HJK:n junioripuolella menestyksekkäästi valmennustehtävissä vuodesta 2009 alkaen, kunnes hän aloitti naisten edustusjoukkueen päävalmentajana kaudella 2016. Rantanen luotsasi HJK:n naiset Suomen mestaruuteen kaudella 2019 ja seuraavana vuonna hän nosti HJK Klubi 04:n sarjaporrasta ylemmäs Ykköseen. Sarjanousun jälkeen Rantanen liittyi Toni Koskelan valmennustiimiin HJK:n edustusjoukkueeseen.
Rantanen siirtyi kaudeksi 2022 naapuriin Oulunkylään IF Gnistanin päävalmentajaksi. Vakuuttavien otteiden jälkeen hänen matkansa jatkui kaudeksi 2024 Ilvekseen, jossa hän saavutti kahden vuoden aikana Veikkausliigassa hopeaa ja pronssia.
Nyt Klubiin palaava Rantanen aloittaa uuden projektin HJK:n päävalmentajana.
– Koen, että minulla on selkeä kuva siitä, minkä suunnan HJK haluaa ottaa. Omassa ajattelussani kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta arjesta, ja edellytykset sen rakentamiseksi ovat erittäin hyvät. Yhteisellä matkalla on edessä varmasti hienoja hetkiä, mutta myös vastoinkäymisiä, joista on pystyttävä nopeasti oppimaan. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan joukkueeseen ja ihmisiin, joiden kanssa tulemme yhdessä tekemään töitä.
Valinnan takana oli tarkka prosessi, ja HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen kuvailee päätöstä erittäin onnistuneeksi. Vuorinen näkee Rantasen tärkeänä palasena pitkän aikavälin suunnitelmissa.
– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Joonaksen päävalmentajaksemme. Hän on osoittanut urallaan erinomaisia valmennustaitoja ja kykyä kehittää pelaajia. Joonas jakaa näkemyksemme siitä, mihin suuntaan haluamme edustusjoukkuetta viedä, ja hän sopii erinomaisesti siihen kokonaisuuteen, jota olemme luomassa niin kentällä kuin sen ulkopuolella, Vuorinen sanoo.
Kutsu medialle
HJK esittelee uuden päävalmentajan medialle keskiviikkona 3.12. kello 11 Bolt Arenalla.
Ilmoittautumiset mediatilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen atte.lehtonen@hjk.fi tai puhelimitse (myös Whatsappissa) numeroon +358 40 5593813. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli aiot kuvata suoraa lähetystä tai tehdä tv-haastatteluja.
Mediatilaisuudessa haastateltavina ovat päävalmentaja Joonas Rantanen ja urheilujohtaja Petri Vuorinen. Molemmat ovat toimittajien haastateltavissa mediatilaisuuden johdetun osuuden jälkeen.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Atte Lehtonen / Tiedottaja, HJK Helsinki
atte.lehtonen@hjk.fi
+358 40 5593813
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Atte LehtonenVeikkausliiga-joukkueen tiedottaja, HJK OyPuh:0405593813atte.lehtonen@hjk.fi
Linkit
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta HJK Oy
Oma kasvatti Toivo Mero sopimukseen HJK:n kanssa28.11.2025 18:58:36 EET | Tiedote
HJK-kasvatti Toivo Mero on tehnyt uuden sopimuksen, joka ulottuu vuoteen 2027 asti.
Emil Leveälahti sopimukseen HJK:n kanssa28.11.2025 12:04:24 EET | Tiedote
Nuori toppari ja Klubin oma kasvatti Emil Leveälahti on tehnyt HJK:n kanssa vuoteen 2027 ulottuvan sopimuksen.
Janne Wilkman on HJK:n uusi Head of Scouting27.11.2025 16:35:13 EET | Tiedote
Kansainvälisesti kokenut Janne Wilkman on aloittanut marraskuussa HJK:n Head of Scoutingin tehtävässä. Tavoitteena on tuoda seuraan yhä laadukkaampia pelaajia.
Sensaatio lähellä – HJK kaatoi suurseuran nuorten Mestarien liigassa26.11.2025 21:26:07 EET | Tiedote
1200 silmäparia todisti HJK:n arvokkasta 1–0-kotivoittoa UEFA Youth Leaguessa, kun belgialainen Genk kaatui Bolt Arenalla otteluparin avausosassa. Ratkaiseva toinen osa pelataan Belgiassa 10. joulukuuta.
Antton Nylund monivuotiseen sopimukseen HJK:n kanssa14.11.2025 13:25:57 EET | Tiedote
HJK:n oma kasvatti Antton Nylund on tehnyt vuoteen 2028 ulottuvan sopimuksen.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme