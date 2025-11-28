Joonas Rantanen on HJK:n uusi päävalmentaja

Joonas Rantanen on HJK:n edustusjoukkueen uusi päävalmentaja. HJK on tehnyt Rantasen kanssa kolmivuotisen sopimuksen, joka sisältää option.

Rantanen siirtyy Klubin päävalmentajan paikalle Tampereen Ilveksestä. HJK maksaa Ilvekselle siirtokorvauksen.

Rantanen sanoo, että paluu HJK:hon ja omaan kotikaupunkiin tuntuu hänelle merkitykselliseltä.

– Paluu seuraan, jossa olen viettänyt todella monta vuotta, ja jossa olen saanut jalkapalloilullisen kasvatukseni, merkitsee minulle paljon. On innostavaa päästä työskentelemään ympäristössä, missä olen aiemmin saanut paljon oppia ja kokenut hienoja asioita, Rantanen sanoo.

– Haluan myös kiittää Ilvestä yhteisestä ajasta. Kokemukset Tampereella ovat auttaneet minua kehittymään ja sieltä jää elämääni ystävyyssuhteita. Nyt olen motivoitunut uudesta haasteesta ja tulen tekemään kaikkeni seuran eteen. Tiedän, että työtä on paljon edessä, hän jatkaa.

Rantanen toimi HJK:n junioripuolella menestyksekkäästi valmennustehtävissä vuodesta 2009 alkaen, kunnes hän aloitti naisten edustusjoukkueen päävalmentajana kaudella 2016. Rantanen luotsasi HJK:n naiset Suomen mestaruuteen kaudella 2019 ja seuraavana vuonna hän nosti HJK Klubi 04:n sarjaporrasta ylemmäs Ykköseen. Sarjanousun jälkeen Rantanen liittyi Toni Koskelan valmennustiimiin HJK:n edustusjoukkueeseen.

Rantanen siirtyi kaudeksi 2022 naapuriin Oulunkylään IF Gnistanin päävalmentajaksi. Vakuuttavien otteiden jälkeen hänen matkansa jatkui kaudeksi 2024 Ilvekseen, jossa hän saavutti kahden vuoden aikana Veikkausliigassa hopeaa ja pronssia.

Nyt Klubiin palaava Rantanen aloittaa uuden projektin HJK:n päävalmentajana.

– Koen, että minulla on selkeä kuva siitä, minkä suunnan HJK haluaa ottaa. Omassa ajattelussani kaikki lähtee liikkeelle laadukkaasta arjesta, ja edellytykset sen rakentamiseksi ovat erittäin hyvät. Yhteisellä matkalla on edessä varmasti hienoja hetkiä, mutta myös vastoinkäymisiä, joista on pystyttävä nopeasti oppimaan. Odotan innolla, että pääsen tutustumaan joukkueeseen ja ihmisiin, joiden kanssa tulemme yhdessä tekemään töitä.

Valinnan takana oli tarkka prosessi, ja HJK:n urheilujohtaja Petri Vuorinen kuvailee päätöstä erittäin onnistuneeksi. Vuorinen näkee Rantasen tärkeänä palasena pitkän aikavälin suunnitelmissa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme Joonaksen päävalmentajaksemme. Hän on osoittanut urallaan erinomaisia valmennustaitoja ja kykyä kehittää pelaajia. Joonas jakaa näkemyksemme siitä, mihin suuntaan haluamme edustusjoukkuetta viedä, ja hän sopii erinomaisesti siihen kokonaisuuteen, jota olemme luomassa niin kentällä kuin sen ulkopuolella, Vuorinen sanoo.

Kutsu medialle

HJK esittelee uuden päävalmentajan medialle keskiviikkona 3.12. kello 11 Bolt Arenalla.

Ilmoittautumiset mediatilaisuuteen sähköpostitse osoitteeseen atte.lehtonen@hjk.fi tai puhelimitse (myös Whatsappissa) numeroon +358 40 5593813. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä, mikäli aiot kuvata suoraa lähetystä tai tehdä tv-haastatteluja.

Mediatilaisuudessa haastateltavina ovat päävalmentaja Joonas Rantanen ja urheilujohtaja Petri Vuorinen. Molemmat ovat toimittajien haastateltavissa mediatilaisuuden johdetun osuuden jälkeen.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Atte Lehtonen / Tiedottaja, HJK Helsinki

atte.lehtonen@hjk.fi

+358 40 5593813