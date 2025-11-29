SPV päätti viikon kotivoittoon FBC Turusta

Miika Latvala ja Janne Autio laukoivat isännille avauserässä aivan paraatipaikoilta nopean 2–0-johdon. Eemeli Karjanlahti jälleen puolustuksen keskeltä ja Peter Kotilainen komealla yksilösuorituksella venyttivät toisessa erässä eron jo neljään maaliin.

FBC Turun paras jakso osui päätöserän alkuun, kun ensin Nikolas Laaksonen vihaisella kiskaisulla etukulmaan ja kaksi minuuttia myöhemmin Eemeli Huhtakallio ylivoimalla kavensivat. Kahta maalia pienemmäksi ei ero kuitenkaan enää kuroutunut, ja ottelun lopussa Juuso Keskinen ja Aaro Tammiranta pääsivät komistelemaan lukemia tyhjiin vieraiden koettaessa riskillä.

SPV nousi voitollaan taas sarjakärkeen kaksi pistettä edelle kaksi ottelua vähemmän pelannutta Oilersia.

Sarja jatkuu ensi perjantaina otteluilla Westend Indians–Hawks ja Nokian KrP–OLS sekä Kupittaan derbyllä TPS–FBC Turku.