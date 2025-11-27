Hallitustiedote: Pelipassimäärä hieman kasvussa, digissä tapahtuu ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin

Ville-Mikko Korkka aloitti virallisesti Salibandyliiton toiminnanjohtajana 27.10.2025. Työskentelyn ja perehtymisen Salibandyliitossa Korkka aloitti jo 22.9.2025.

Hallituksen kokoukseen osallistui muutaman kuukauden tauon jälkeen kaikki hallituksen jäsenet, sillä Veikkauksen viestintäpäällikkö Tomi Auremaa teki paluun hallitustoimintaan. Auremaa jättäytyi kesäkuussa sivuun hallitustyöskentelystä salibandyn vedonlyöntitutkinnan takia välttääksen eturistiriitoja.

Nyt kun vedonlyöntitutkinta on ohi, Auremaa koki ajankohdan olevan sopiva hallitustyöhön palaamiselle. Hän ilmoitti, ettei jatkossakaan osallistu sellaisten asioiden käsittelyyn, jotka koskevat Veikkausta tai vedonlyöntiä.

Hallituksen sihteerinä aloitti liiton viestintäjohtaja Jussi Ojala.

– Olen todella innoissani saadessani työskennellä merkittävän urheilulajin sydämessä. Tulen tähtäämään korkealle ja tekemään parhaani suomalaisen salibandyn kehittymisen eteen, Ville-Mikko Korkka sanoo.

Toiminnanjohtajan tilannekatsaus

Kokous startattiin toiminnanjohtajan tilannekatsauksella, jossa käytiin mm. ajankohtaisia lukuja, taloustilannetta ja henkilöstöasioita.

Pelipassien määrä on hieman noussut edellisvuoteen verrattuna. Lokakuun lopussa pelipassi oli 43143 kpl. Vuoden takainen lukema lokakuussa oli 42978 kpl, joten kasvua on 165 kpl. Kahden vuoden takainen vastaava lukema oli puolestaan 42096 kpl. Pelipassien määrä perinteisesti kasvaa kauden edetessä. Kauden 2024-2025 päätteeksi (31.7.2025) pelipasseja oli yhteensä 50244 kpl.

Liiton taloustilanne on hyvä. Maksuvalmius on hyvällä tasolla ja tilikauden tulos on tässä kohtaa ylijäämäinen. Liiton vuoden 2025 tulosennuste on +63.000 € (budjetoitu +30.000 €). Liikkuvat osat (mm. naisten maajoukkueen menestys MM-kisoissa ja organisaatiomuutos) saattavat vaikuttaa lopulliseen tulokseen.

Henkilöstön osalta toiminnanjohtaja toi tiedoksi, että kaksi määräaikaista projektityöntekijää Liina-Lotta Hiltunen ja Nicolas Jokinen ovat aloittaneet Salibandyliitossa. Kaksikko työskentelee nuorten osallistamisen -, turvallisempi työympäristö -, monikulttuurisuuden mahdollistamisen hankkeiden parissa.

– On mahtava nähdä, miten kehitysjohtaja Mervi Kilpikosken pitkäjänteinen hankesuunnittelutyö on luonut taloudelliset mahdollisuudet panostaa tärkeisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin usealla eri sektorilla. Toivotamme Liina-Lotan ja Nicolaksen lämpimästi tervetulleiksi kehittämään salibandy-yhteisöä, Korkka iloitsee.

Toiminnanjohtaja toi tiedoksi myös organisaatiomuutoksen tilanteen. Muutosprosessi käynnistyi maanantaina 10.11.2025. Muutoksella tavoitellaan mm. sitä, että liiton organisaation rakennetta vastaa paremmin nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Katsauksessa perehdyttiin myös liiton digitaalisten palveluiden kehitykseen, jossa tällä hetkellä tapahtuu paljon. Vielä marraskuun aikana valmistumassa ovat liiton uudet salibandy.fi-verkkosivut, tilasto- ja tulospalvelu TorneoPalin päivitys sekä SalibandyTV:n uusittu verkkosivusto ja mobiilin katselusovellukset. Lisäksi salibandyn ”supersovelluksen” ja SalibandyTV älytv-sovelluksen rakentaminen on käynnistynyt.

Toimintasuunnitelma ja kansainväliset asiat

Toiminnanjohtajan katsauksen lisäksi kokouksessa oli kolme muuta merkittävää asiakokonaisuutta käsiteltävinä: liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle vuodelle, kansainväliset asiat sisältäen kansainvälisen kilpailukalenterin tulevat muutokset sekä liiton alaisten sarjojen tauko tulevien koti-MM-kisojen aikana.

Toimintasuunnitelman hallitus hyväksyi tietyin muutoksin ja täsmennyksin. Talousarvion hallitus hyväksyi.

Kansainvälisten asioiden osuus aloitettiin IFF:n hallituksen jäsen Pekka Ilmivallan tilannekatsauksella IFF:n hallitustoiminnasta. Ennen kilpailukalenterikeskustelua käytiin läpi myös EFT-turnausten ja Champions Cupin tulevaisuuden näkymiä.

Kansainvälisen kilpailukalenterin uudistuksesta käytiin laaja keskustelu. Asiaa käsitellään IFF:n Associations Meetingissä joulukuussa naisten MM-kisojen yhteydessä ja päätöksestä vastaa IFF:n hallitus. Sovittiin, että liiton kanavissa asiakokonaisuudesta viestitään joulukuussa.

Hallitus hyväksyi esityksen Salibandyliiton alaisten sarjojen tauosta tulevien kotikisojen aikana. Tavoitteena on maksimoida yleisön osallistuminen MM-kisoihin siten, että miesten MM-kotikisojen 5.12.-13.12.2026 aikana ei pelata Salibandyliiton alaisia sarjoja. Kisojen aikana on mahdollisuus pelata otteluita Tampereen alueella, otteluiden päätyttävä ennen mahdollisia Suomen otteluita.

– MM-kotikisat ovat koko lajiyhteisön yhteinen tapahtuma ja tällä päätöksellä halusimme mahdollistaa jokaiselle lajin parissa toimivalle aikataulujen puolesta osallistumismahdollisuuden. Kisaorganisaatiolla on valmistelussa hieno kokonaisuus oheistapahtumineen, joten ensi joulukuussa luvassa on upea salibandyjuhla, liiton hallituksen puheenjohtaja Kaarina Vuori kommentoi.

Kokoukseen osallistui 10/10 hallituksen jäsentä ja toiminnanjohtaja Ville-Mikko Korkka sekä sihteerinä viestintäjohtaja Jussi Ojala.

Seuraavat kokoukset: 28.11.2025 ja 14.12.2025.

Salibandyliiton hallitus: Kaarina Vuori (pj.), Juuso Laamanen (vpj.), Mikko Alanko, Tomi Auremaa, Riikka Henkola, Miko Kailiala, Marko Löija, Mikko Seppälä, Petra Viheriävaara, Tuulia Virhiä.

Salibandyliiton hallitus on liiton varsinaisen kokouksen nimeämä toimielin, joka valvoo ja ohjaa Salibandyliiton toimintaa laaditun strategian mukaisesti. Hallituskausi on kolmivuotinen.