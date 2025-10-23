Influenssakausi alkaa – astmaa sairastaville erityisen haastava aika
Influenssatartunnat ovat lisääntyneet Suomessa, ja influenssakausi on alkamassa. Astmaatikolle influenssa voi olla erityisen hankala ja aiheuttaa vakavia oireita. Sairaus on otettava tosissaan heti ensioireista lähtien ja hoidettava huolellisesti, muistuttaa Allergia-, iho- ja astmaliitto.
Influenssan lisäksi myös RS-virus ja korona voivat aiheuttaa astmaa sairastaville vakavan tautimuodon. Näihin liittyy jälkitautien riski, kuten keuhkokuume, ja astmaatikoilla riski on muita suurempi. Lisäksi nämä sairaudet voivat laukaista astman pahenemisvaiheen.
Astman pahenemisvaihe tarkoittaa tilannetta, jossa oireet pahenevat merkittävästi usean päivän ajan. Tyypillisiä oireita ovat hengenahdistus, uloshengityksen vaikeutuminen, pitkittynyt yskä ja limaisuus.
– Mitä paremmin sairaus hoidetaan jo heti alkuvaiheessa, sitä pienempi on jälkitautien riski, korostaa Allergia-, iho- ja astmaliiton asiantuntija Katariina Ijäs.
Astma on hengitysteiden tulehdustila, ja Suomessa sitä sairastaa noin 300 000 ihmistä. Se on kolmanneksi yleisin kansansairaus.
Vinkkejä astmaatikolle flunssan ehkäisyyn
Flunssan tartuntojen ehkäisyssä tärkeintä on hyvä käsi- ja yskimishygienia. Kädet tulee pestä usein vedellä ja saippualla tai puhdistaa käsidesillä. Yskiessä ja aivastaessa on käytettävä kertakäyttöistä nenäliinaa tai yskittävä hihaan, ei käsiin. Hengitystieinfektiot leviävät pisaroiden ja ilman välityksellä, mutta myös kosketuksen kautta.
Epidemia-aikoina astmaa sairastavan kannattaa välttää suuria väkijoukkoja. Väkijoukoissa hengityssuojain pienentää tartuntariskiä.
– Astmaatikon tulisi huolehtia hyvästä astman hoitotasapainosta, sillä huonosti hoidettu astma lisää alttiutta sairastua, painottaa Ijäs.
Peruskuntoa kannattaa ylläpitää säännöllisellä liikunnalla. Vaikka liikunta ei estä infektioita, se voi lievittää oireita ja lyhentää taudin kestoa. Monipuolinen ravinto ja suositusten mukainen D-vitamiinin saanti voivat auttaa ehkäisemään sairastumisia. D-vitamiinilla saattaa olla immuniteettia vahvistava vaikutus.
Astmaa sairastavan suositellaan ottavan rokotteet influenssaa, koronatautia ja pneumokokkibakteeria vastaan. Tällä hetkellä astmaatikoille tarjotaan perusterveydenhuollossa maksutta kausi-influenssarokote sekä 65–84-vuotiaille säännöllistä astmalääkitystä käyttäville pneumokokkirokote.
Tänä vuonna koronatehosteen voivat maksutta saada voimakkaasti immuunipuutteiset, yli 75-vuotiaat sekä hoivakodeissa tai säännöllisessä kotihoidossa olevat ja omaishoidettavat iäkkäät. Koronarokotetta tarjotaan myös muille yli 18-vuotiaille, joilla on kaksi tai useampi vakavan koronataudin riskiä lisäävä sairaus.
Astmaa sairastavan flunssan hoito
Flunssaan sairastuessaan astmaatikon tulee noudattaa lääkärin antamia henkilökohtaisia astman pahenemisvaiheen hoito-ohjeita. Kaikilla astmaa sairastavilla tulisi olla tällaiset ohjeet.
– Yleinen suositus on lisätä avaavan lääkkeen käyttöä pahenemisvaiheessa. Jos selkeä lisääminen ei auta ja oireet pahenevat tai vaikeutuvat tai yleiskunto heikkenee, on hakeuduttava lääkäriin, Ijäs sanoo.
Astmaa sairastavan flunssaoireiden hoitoon sopivat samat keinot kuin muillakin. Lepo tukee toipumista, ja riittävä juominen ohentaa limaa ja helpottaa sen irtoamista. Sitkeän liman poistoon voi käyttää pullopuhallusta muoviletkun ja vesipullon avulla tai erilaisia vastapainelaitteita. Vastapainepuhallus avaa keuhkoputkia ja edistää liman irtoamista.
Limaa kannattaa irrottaa ennen astmalääkkeen ottamista, jotta lääke vaikuttaa tehokkaammin. Nenän tukkoisuutta voi lievittää huuhtomalla nenää suolavedellä nenäkannun avulla. Myös höyryhengitys voi helpottaa tukkoista oloa.
Allergia-, iho- ja astmaliitto parantaa allergiaa, ihosairauksia ja astmaa sairastavien sekä palovamman kokeneiden elämänlaatua.
