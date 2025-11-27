Yrityskysely: Pk-yritykset ennakoivat kasvua ensi vuodelle

Pk-yrityksissä ennustetaan kysynnän ja ulkomaankaupan kasvua ensi vuodelle. Myös työllisyyden odotetaan lievästi kohentuvan. Etenkin teollisuuden ja keskisuurten yritysten näkymät ovat plusmerkkisiä, mikä voi vetää myös niiden alihankintaketjuja kasvuun, ilmenee EK:n Pk-Pulssi-kyselystä.

Kuluva vuosi on ollut pk-sektorin työnantajille edelleen vaikea niin kysynnän, investointien kuin viennin näkökulmasta. Nyt tilanteen heikentyminen näyttäisi kuitenkin pysähtyneen, arvioi Pk-Pulssin tuloksia EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen:

”Joka osa-alueella näkyy nyt vähintään varovaista elpymistä, investointeja lukuun ottamatta. Varsinkin teollisuuden ja keskisuurten yritysten näkymät ovat selvästi plusmerkkisiä ja nämä sektorit voivat parhaimmillaan vetää laajojakin alihankintaketjuja mukanaan kasvuun.”

Tilanne on kuitenkin herkkä. Siksi on huolehdittava siitä, ettei elinkeinopolitiikan sääntelystä tai rahoituksesta tule negatiivisia signaaleja pk-sektorin kasvuaikomuksiin, Huovinen muistuttaa.

Pk-yritysten vientiodotukset vuodelle 2026 ovat nyt kohonneet selvästi viime vuosista, huomioi yrittäjyydestä vastaava johtaja Petri Vuorio:

”Viennin käännös voi olla vihdoin käsillä. Suomen tulisikin saattaa käynnissä oleva vienninedistämisuudistuksensa maaliin nyt mitä pikimmin – muita Pohjoismaita vastaavat konkreettiset vienninedistämisen työkalut auttaisivat juuri pk-yrityksiä maailmankaupan kasvuimuun pääsemisessä. ”

Alueellisesti pk-yritysten näkymät ovat myönteisimpiä Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla. Kaikkein vaisuimmat odotukset ovat Itä-Suomessa.

Pk-Pulssi on EK:n vuosittain julkaisema yrittäjyysbarometri. Se vetää yhteen pienten ja keskisuurten työnantajayritysten arviot nykytilasta sekä odotukset lähikuukausille ja koko tulevalle vuodelle. Tuoreimpaan kyselyyn vastasi 866 pk-sektorin työnantajayritystä marraskuussa 2025.

Nykytilan arvio loppuvuonna 2025

25 prosenttia yrityksistä raportoi kysynnän lisääntymisestä ja 37 prosenttia sen vähentymisestä kuluvan vuoden aikana (21 ja 46 prosenttia vuosi sitten).

Investoinnit olivat kasvaneet 22 prosentilla ja vähentyneet 32 prosentilla yrityksistä (18 ja 36 prosenttia vuosi sitten).

Työntekijämääräänsä oli lisännyt 23 prosenttia ja vähentänyt 24 prosenttia yrityksistä (21 ja 29 prosenttia vuosi sitten).

Kansainvälistä kauppaa tekevistä yrityksistä 23 prosenttia oli lisännyt ulkomaankauppaa ja 26 prosentilla se oli vähentynyt (16 ja 28 prosenttia vuosi sitten).

Kannattavuus oli vahvistunut 24 prosentilla ja heikentynyt 43 prosentilla yrityksistä (18 ja 51 prosenttia vuosi sitten).

Tulevaisuuden näkymät: lähikuukaudet ja vuosi 2026

Lähikuukausien jatkuvuusnäkymät ovat kohentuneet vuodentakaiseen verrattuna. 18 prosenttia yrityksistä ennakoi toiminnan laajentuvan ja 14 prosenttia sen supistuvan seuraavan kolmen kuukauden aikana (13 ja 19 prosenttia vuosi sitten).

3 prosenttia vastaajista kertoi, että yritys on vaarassa ajautua lähikuukausina konkurssiin (5 prosenttia vuosi sitten).

Koko vuoden näkymässä 32 prosenttia yrityksistä arvioi kysynnän lisääntyvän ja 17 prosenttia sen vähentyvän (33 ja 28 prosenttia vuosi sitten).

Kannattavuuden vahvistumiseen uskoi 28 prosenttia ja sen heikentymiseen 23 prosenttia yrityksistä (26 ja 31 prosenttia vuosi sitten).

20 prosenttia ennakoi investointien lisääntyvän ja 24 prosenttia niiden vähentyvän ensi vuoden aikana (15 ja 29 prosenttia vuosi sitten).

Työntekijämäärän kasvuun uskoi 23 prosenttia ja vähentymiseen 18 prosenttia yrityksistä (23 ja 20 prosenttia vuosi sitten).

Kansainvälistä kauppaa harjoittavista yrityksistä 36 prosenttia arvioi ulkomaankaupan lisääntyvän ja 14 prosenttia sen vähentyvän ensi vuonna (29 ja 19 prosenttia vuosi sitten).

Joka viides työnantajayritys pitää saada lähivuosina siirtymään uuden omistajan käsiin: omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 000 työnantajayrityksessä, joissa on yhteensä noin 110 000 työntekijää (14 000 yritystä ja 100 000 työpaikkaa vuosi sitten).

