Osuuskauppa Keskimaan henkilöstölle viidettä vuotta peräkkäin ylimääräinen tulospalkkio
Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli 1,5 miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2025 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat kaikki Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä yli 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Tämän lisäksi Keskimaan koko henkilökunta on pysyvän tulospalkitsemisen piirissä. Nyt maksettava ylimääräinen tulospalkkio on jo viides peräkkäinen kerta – ensimmäinen vastaava ylimääräinen tulospalkkio maksettiin vuoden 2021 tuloksesta.
Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2025 tuloksesta on muodostumassa erinomainen ja siitä halutaan kiittää Keskimaan työntekijöitä. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessaan 1.12.2025 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla.
– On ilo todeta, että olemme voineet jo viitenä vuotena peräkkäin palkita henkilöstömme ylimääräisellä tulospalkkiolla. Tämä kertoo Keskimaan pitkäjänteisestä tuloksellisuudesta ja ennen kaikkea henkilökuntamme sitoutumisesta ja osaamisesta. Haluamme kiittää jokaista keskimaalaista arvokkaasta työstä, joka on jälleen kerran mahdollistanut tuloksellisen vuoden, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.
Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa. Ylimääräisen tulospalkkion suuruus on 0,50 euroa / tehty työtunti. Tämän lisäksi Keskimaan kaikki työntekijät ovat työryhmäkohtaisten tulospalkitsemisen piirissä, jossa maksimi tulospalkkio vuoden aikana vastaa yli yhden kuukauden palkkaa. Nyt päätetty ylimääräinen tulospalkkio maksetaan työryhmäkohtaisten tulospalkkioiden lisäksi.
− Vuodesta 2025 on muodostumassa Keskimaalle erittäin hyvä kaikilla mittareilla. Kuluneen vuoden aikana olemme yleisesti heikosta suhdanteesta huolimatta menestyneet vähintään kohtuullisesti kaikilla toimialoillamme. Lisäksi olemme onnistuneet edelleen kasvattamaan markkinaosuuttamme suurimmalla toimialallamme päivittäistavarakaupassa, kertoo Määttä.
Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,50 euroa jokaisesta vuoden 2025 aikana tehdystä työtunnista. Palkkion suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 850 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle yli 425 euroa. Keskimaan johtoryhmälle ei makseta ylimääräistä tulospalkkiota.
Yhteensä ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan henkilökunnalle noin 2,4 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteenlaskettuna summana sivukuluineen noin 1 500 000 euroa. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan Keskimaan henkilökunnalle tammikuussa 2026.
– On erityisen hienoa, että voimme päättää Keskimaan 110-vuotisjuhlavuoden näin merkityksellisellä tavalla – palkitsemalla koko henkilöstömme yhteisestä menestyksestä. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tasavertaisesti kaikille työntekijöille tehtyjen työtuntien mukaan, mikä korostaa jokaisen keskimaalaisen arvokasta panosta yhteiseen onnistumiseemme, iloitsee henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Antti Määttätoimitusjohtaja, kauppaneuvosPuh:010 767 3010antti.maatta@sok.fi
Kaisamaria ThusberghenkilöstöjohtajaPuh:010 767 3015kaisamaria.thusberg@sok.fi
Kuvat
Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa
Break Sokos Hotel Himos on valmis vastaanottamaan ensimmäiset asiakkaat20.11.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Himoksen Länsirinteiden juurelle valmistunut Break Sokos Hotel Himos avaa ovensa asiakkaille perjantaina 21.11.2025. Hotellin rakentaminen alkoi toukokuussa 2024, ja se on valmistunut suunnitellussa aikataulussa talvikauden sesonkiin. Uuden hotellin valmistuttua majoituskapasiteetti Himoksen alueella nousee lähes 500 vuodepaikalla.
Osuuskauppa Keskimaa vetoaa - asiallisesti joulukaupoilla!17.11.2025 08:10:00 EET | Tiedote
Keskimaan toimipaikoissa vierailee ostoksilla päivittäin lähes 100 000 asiakasta ympäri Keski-Suomen, joukkoon mahtuu monenlaisia kohtaamisia.
Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat solmineet esisopimuksen liikekiinteistön ostosta13.11.2025 12:02:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa ja Laukaan kunta ovat allekirjoittaneet ehdollisen esisopimuksen liikekiinteistön ostamisesta Leppävedeltä ruokakaupan rakennushanketta varten.
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa ennätyksellisen hyvä äänestysprosentti29.10.2025 14:25:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaan edustajiston vaaleissa annettiin yhteensä 44 559 ääntä, mikä on 9 525 ääntä enemmän kuin edellisissä vaaleissa. Äänestysprosentiksi muodostui ennätyksellinen 32,3 % (edellisessä vaalissa 27,0 %). Äänioikeutettuja vaalissa oli 138 126 Keskimaan jäsentä.
S-market Karstula uudistuu – energiatehokkuus ja asiointikokemus paranevat28.10.2025 09:05:00 EET | Tiedote
Osuuskauppa Keskimaa toteuttaa laajan uudistuksen S-market Karstulassa, jonka myötä myymälän toiminnallisuudet paranevat. Uudistuksen tavoitteena on tarjota asiakkaille entistä sujuvampi ja miellyttävämpi asiointikokemus sekä parantaa myymälän energiatehokkuutta. Uudistustyöt alkavat vaiheittain marraskuussa ja myymäläuudistus valmistuu helmikuun 2026 loppuun mennessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme