Osuuskauppa Keskimaan henkilöstölle viidettä vuotta peräkkäin ylimääräinen tulospalkkio

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2025 tuloksesta on muodostumassa erinomainen ja siitä halutaan kiittää Keskimaan työntekijöitä. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessaan 1.12.2025 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla.

– On ilo todeta, että olemme voineet jo viitenä vuotena peräkkäin palkita henkilöstömme ylimääräisellä tulospalkkiolla. Tämä kertoo Keskimaan pitkäjänteisestä tuloksellisuudesta ja ennen kaikkea henkilökuntamme sitoutumisesta ja osaamisesta. Haluamme kiittää jokaista keskimaalaista arvokkaasta työstä, joka on jälleen kerran mahdollistanut tuloksellisen vuoden, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa. Ylimääräisen tulospalkkion suuruus on 0,50 euroa / tehty työtunti. Tämän lisäksi Keskimaan kaikki työntekijät ovat työryhmäkohtaisten tulospalkitsemisen piirissä, jossa maksimi tulospalkkio vuoden aikana vastaa yli yhden kuukauden palkkaa. Nyt päätetty ylimääräinen tulospalkkio maksetaan työryhmäkohtaisten tulospalkkioiden lisäksi.

− Vuodesta 2025 on muodostumassa Keskimaalle erittäin hyvä kaikilla mittareilla. Kuluneen vuoden aikana olemme yleisesti heikosta suhdanteesta huolimatta menestyneet vähintään kohtuullisesti kaikilla toimialoillamme. Lisäksi olemme onnistuneet edelleen kasvattamaan markkinaosuuttamme suurimmalla toimialallamme päivittäistavarakaupassa, kertoo Määttä.

Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,50 euroa jokaisesta vuoden 2025 aikana tehdystä työtunnista. Palkkion suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 850 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle yli 425 euroa. Keskimaan johtoryhmälle ei makseta ylimääräistä tulospalkkiota.

Yhteensä ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan henkilökunnalle noin 2,4 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteenlaskettuna summana sivukuluineen noin 1 500 000 euroa. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan Keskimaan henkilökunnalle tammikuussa 2026.

– On erityisen hienoa, että voimme päättää Keskimaan 110-vuotisjuhlavuoden näin merkityksellisellä tavalla – palkitsemalla koko henkilöstömme yhteisestä menestyksestä. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tasavertaisesti kaikille työntekijöille tehtyjen työtuntien mukaan, mikä korostaa jokaisen keskimaalaisen arvokasta panosta yhteiseen onnistumiseemme, iloitsee henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.