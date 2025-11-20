Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaan henkilöstölle viidettä vuotta peräkkäin ylimääräinen tulospalkkio

1.12.2025 10:40:41 EET | Osuuskauppa Keskimaa | Tiedote

Jaa

Osuuskauppa Keskimaa palkitsee koko henkilökuntansa yhteensä yli 1,5 miljoonan euron ylimääräisellä tulospalkkiolla kiitoksena vuoden 2025 tuloksesta. Ylimääräisen tulospalkkion piirissä ovat kaikki Keskimaan koko- ja osa-aikaiset työntekijät, yhteensä yli 2 000 henkilöä, johtoryhmää lukuun ottamatta. Tämän lisäksi Keskimaan koko henkilökunta on pysyvän tulospalkitsemisen piirissä. Nyt maksettava ylimääräinen tulospalkkio on jo viides peräkkäinen kerta – ensimmäinen vastaava ylimääräinen tulospalkkio maksettiin vuoden 2021 tuloksesta.

Alt-teksti: Työntekijä kaupan käytävällä työntämässä kärryä, jossa on tavaralaatikoita.
Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tasavertaisesti kaikille työntekijöille tehtyjen työtuntien mukaan. Tero Takalo-Eskola Osuuskauppa Keskimaa

Osuuskauppa Keskimaan vuoden 2025 tuloksesta on muodostumassa erinomainen ja siitä halutaan kiittää Keskimaan työntekijöitä. Keskimaan hallitus on tehnyt kokouksessaan 1.12.2025 päätöksen palkita kaikkia keskimaalaisia ylimääräisellä tulospalkkiolla. 

– On ilo todeta, että olemme voineet jo viitenä vuotena peräkkäin palkita henkilöstömme ylimääräisellä tulospalkkiolla. Tämä kertoo Keskimaan pitkäjänteisestä tuloksellisuudesta ja ennen kaikkea henkilökuntamme sitoutumisesta ja osaamisesta. Haluamme kiittää jokaista keskimaalaista arvokkaasta työstä, joka on jälleen kerran mahdollistanut tuloksellisen vuoden, toteaa Osuuskauppa Keskimaan toimitusjohtaja Antti Määttä.

Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tehtyjen työtuntien suhteessa. Ylimääräisen tulospalkkion suuruus on 0,50 euroa / tehty työtunti. Tämän lisäksi Keskimaan kaikki työntekijät ovat työryhmäkohtaisten tulospalkitsemisen piirissä, jossa maksimi tulospalkkio vuoden aikana vastaa yli yhden kuukauden palkkaa. Nyt päätetty ylimääräinen tulospalkkio maksetaan työryhmäkohtaisten tulospalkkioiden lisäksi.  

− Vuodesta 2025 on muodostumassa Keskimaalle erittäin hyvä kaikilla mittareilla. Kuluneen vuoden aikana olemme yleisesti heikosta suhdanteesta huolimatta menestyneet vähintään kohtuullisesti kaikilla toimialoillamme. Lisäksi olemme onnistuneet edelleen kasvattamaan markkinaosuuttamme suurimmalla toimialallamme päivittäistavarakaupassa, kertoo Määttä.

Keskimaan koko- ja osa-aikaiselle henkilökunnalle maksetaan ylimääräisenä tulospalkkiona 0,50 euroa jokaisesta vuoden 2025 aikana tehdystä työtunnista. Palkkion suuruus on kokoaikaiselle työntekijälle hieman yli 850 euroa, ja esimerkiksi 20 tuntia viikossa työskennelleelle osa-aikaiselle työntekijälle yli 425 euroa. Keskimaan johtoryhmälle ei makseta ylimääräistä tulospalkkiota. 

Yhteensä ylimääräistä tulospalkkiota maksetaan henkilökunnalle noin 2,4 miljoonasta työtunnista, mikä on yhteenlaskettuna summana sivukuluineen noin 1 500 000 euroa. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan Keskimaan henkilökunnalle tammikuussa 2026. 

– On erityisen hienoa, että voimme päättää Keskimaan 110-vuotisjuhlavuoden näin merkityksellisellä tavalla – palkitsemalla koko henkilöstömme yhteisestä menestyksestä. Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tasavertaisesti kaikille työntekijöille tehtyjen työtuntien mukaan, mikä korostaa jokaisen keskimaalaisen arvokasta panosta yhteiseen onnistumiseemme, iloitsee henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg.

Avainsanat

keskimaaosuuskauppa keskimaaylimääräinen tulospalkkiotulospalkkiopalkitseminentyöntekijäthenkilökunnan palkitseminenkiitos

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Alt-teksti: Työntekijä kaupan käytävällä työntämässä kärryä, jossa on tavaralaatikoita.
Ylimääräinen tulospalkkio maksetaan tasavertaisesti kaikille työntekijöille tehtyjen työtuntien mukaan.
Tero Takalo-Eskola Osuuskauppa Keskimaa
Lataa

Osuuskauppa Keskimaa on market- ja tavaratalokauppaa, matkailu- ja ravitsemiskauppaa sekä liikennekauppaa harjoittava monialayritys, joka tarjoaa palveluja yli 100 toimipaikassa. Olemme maakunnan markkinajohtaja kaikilla edustamillamme toimialoilla. Keskimaa on Keski-Suomen maakunnan suurimpia yrityksiä noin 760 miljoonan euron liikevaihdolla. Asiakasomistajia on yli 143 000. Keski-Suomen suurimpana yritystyönantajana työllistämme yli 2000 keskisuomalaista.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Osuuskauppa Keskimaa

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye