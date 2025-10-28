Wulff Tilitoimistojen uusin kasvuaskel: Turun seudun arvostettu Tiliteema Oy osaksi Wulff-verkostoa

Wulff-konsernin toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo Tiliteeman istuvan Wulffin Tilitoimistojen konseptiin ja arvoihin erinomaisesti: ”Tiliteeman asiakaslähtöinen ja korkeatasoinen asiantuntijatyö sopii erinomaisesti Wulff Tilitoimistojen toimintatapaan ja arvoihin. Tiliteeman ammattilaisten tiimi on palvellut asiakkaita vuosikymmeniä, ja usealla on KLT‑ tai PHT-pätevyys. Saamme Varsinais-Suomen palvelujamme vahvistamaan elinvoimaisen ja palvelukykyisen tiimin, jonka kanssa jaamme jo valmiiksi samat asiakaslähtöiset arvot. Wulffilla ja Tiliteemassa toimintaa kehitetään asiakas- ja henkilöstökokemus edellä.”

Pitkäaikaisia asiakassuhteita, lämminhenkistä palvelua

Tiliteema tunnetaan Turun seudulla lämminhenkisenä, helposti lähestyttävänä tilitoimistona, jossa tärkeää on henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan tunteminen. ”Asiakkaamme ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita ja meidän tehtävämme on hoitaa talousarki mahdollisimman sujuvasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Se vaatii jatkuvaa hereillä oloa esimerkiksi verotuksen tai lainsäädännön muutosten osalta”, kertoo Tiliteeman Eija Kujala.

"Saamme usein kiitosta siitä, että osaamme neuvoa mistä esimerkiksi Netvisorista saa nopeasti tarvittavat raportit tai tiedot. Se säästää aikaa ja tuo paremmat eväät päätöksentekoon. Tiedolla johtaminen on tänä päivänä kilpailuetu kaiken kokoisille yrityksille," täydentää Maija Euranto.

Jatkuvuutta arkeen ja voimaa tulevaan

Yrityskaupan jälkeen tutut nimetyt kirjanpitäjät ja palkanlaskijat jatkavat asiakkaiden yhteyshenkilöinä ja Tiliteeman toimisto säilyy tutussa sijainnissa Humalistonkadulla Turussa. Taustalla avautuu uusia mahdollisuuksia: Wulff Tilitoimistojen Akatemia tarjoaa henkilöstölle jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja vertaistukea, asiakkaan hyödyksi. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuva oppiminen ja ajan hermolla eläminen on avainasemassa. Omassa Akatemiassa Wulffin tilitoimistoammattilaiset kehittyvät huippuasiantuntijoiden johdolla ja jakavat omaa osaamistaan kollegoille.

Tiliteeman perustajat Eija ja Maija sekä koko tiimi jatkavat työtään intohimolla myös tulevina vuosina. "Vaikka meillä on vielä työvuosia edessä, on meillä nyt varmuus siitä, että asiakkaillemme tärkeä henkilökohtainen palvelu jatkuu vakaasti myös tulevaisuudessa", sanovat Eija ja Maija.

Wulff Tilitoimistot



Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yrityskaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo noin 100, asiakkaita on yli 4 000 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 9 miljoonaan euroon.

Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.