Wulff Tilitoimistojen uusin kasvuaskel: Turun seudun arvostettu Tiliteema Oy osaksi Wulff-verkostoa
Wulff Tilitoimistot Oy ostaa turkulaisen Tiliteema Oy:n ja vahvistaa asemaansa Varsinais-Suomen taloushallintomarkkinassa. Yrityskauppa tuo Wulffille vuositasolla yli miljoonan euron lisäliikevaihdon ja noin 230 uutta asiakkuutta. Kaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisten verkosto kasvaa yhdeksällä kokeneella asiantuntijalla.
Wulff-konsernin toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo Tiliteeman istuvan Wulffin Tilitoimistojen konseptiin ja arvoihin erinomaisesti: ”Tiliteeman asiakaslähtöinen ja korkeatasoinen asiantuntijatyö sopii erinomaisesti Wulff Tilitoimistojen toimintatapaan ja arvoihin. Tiliteeman ammattilaisten tiimi on palvellut asiakkaita vuosikymmeniä, ja usealla on KLT‑ tai PHT-pätevyys. Saamme Varsinais-Suomen palvelujamme vahvistamaan elinvoimaisen ja palvelukykyisen tiimin, jonka kanssa jaamme jo valmiiksi samat asiakaslähtöiset arvot. Wulffilla ja Tiliteemassa toimintaa kehitetään asiakas- ja henkilöstökokemus edellä.”
Pitkäaikaisia asiakassuhteita, lämminhenkistä palvelua
Tiliteema tunnetaan Turun seudulla lämminhenkisenä, helposti lähestyttävänä tilitoimistona, jossa tärkeää on henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan tunteminen. ”Asiakkaamme ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita ja meidän tehtävämme on hoitaa talousarki mahdollisimman sujuvasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Se vaatii jatkuvaa hereillä oloa esimerkiksi verotuksen tai lainsäädännön muutosten osalta”, kertoo Tiliteeman Eija Kujala.
"Saamme usein kiitosta siitä, että osaamme neuvoa mistä esimerkiksi Netvisorista saa nopeasti tarvittavat raportit tai tiedot. Se säästää aikaa ja tuo paremmat eväät päätöksentekoon. Tiedolla johtaminen on tänä päivänä kilpailuetu kaiken kokoisille yrityksille," täydentää Maija Euranto.
Jatkuvuutta arkeen ja voimaa tulevaan
Yrityskaupan jälkeen tutut nimetyt kirjanpitäjät ja palkanlaskijat jatkavat asiakkaiden yhteyshenkilöinä ja Tiliteeman toimisto säilyy tutussa sijainnissa Humalistonkadulla Turussa. Taustalla avautuu uusia mahdollisuuksia: Wulff Tilitoimistojen Akatemia tarjoaa henkilöstölle jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja vertaistukea, asiakkaan hyödyksi. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuva oppiminen ja ajan hermolla eläminen on avainasemassa. Omassa Akatemiassa Wulffin tilitoimistoammattilaiset kehittyvät huippuasiantuntijoiden johdolla ja jakavat omaa osaamistaan kollegoille.
Tiliteeman perustajat Eija ja Maija sekä koko tiimi jatkavat työtään intohimolla myös tulevina vuosina. "Vaikka meillä on vielä työvuosia edessä, on meillä nyt varmuus siitä, että asiakkaillemme tärkeä henkilökohtainen palvelu jatkuu vakaasti myös tulevaisuudessa", sanovat Eija ja Maija.
Wulff Tilitoimistot
Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä
Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yrityskaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo noin 100, asiakkaita on yli 4 000 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 9 miljoonaan euroon.
Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elina RahkonentoimitusjohtajaWulff-Yhtiöt OyjPuh:040 647 1444elina.rahkonen@wulff.fi
Kuvat
Mikä Wulff?
Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.
Wulffista luet lisää: www.wulff.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Wulff-Yhtiöt Oyj
Headhunting- och rekryteringsveteraner tar Wulff till en ny bransch: "Imponerande rekryteringar, imponerande möten"28.10.2025 10:56:06 EET | Pressmeddelande
Wulff Talent erbjuder tjänster som partner för krävande rekryteringar på specialist-, chefs- och ledningsnivå. Verksamheten leds av erfarna headhunting- och rekryteringskonsulter, Johanna Ahola och Laura Jalasto, som för med sig decennier av erfarenhet, breda nätverk samt en passion för att skapa branschens mest effektfulla möten.
Uusi toimija haastaa Suomen lääkäreiden henkilöstövuokrausalaa vastuullisuudella28.10.2025 10:56:06 EET | Tiedote
Suomessa lääkäreiden henkilöstövuokrauksessa liikkuu Wulffin arvion mukaan useampi sata miljoonaa euroa. Markkina kasvaa nopeasti lääkäripulan, eläköitymisten ja julkisen sektorin resurssihaasteiden myötä.
Headhunting- och rekryteringsveteraner tar Wulff till en ny bransch: "Imponerande rekryteringar, imponerande möten"1.9.2025 13:55:30 EEST | Pressmeddelande
Wulff Talent erbjuder tjänster som partner för krävande rekryteringar på specialist-, chefs- och ledningsnivå. Verksamheten leds av erfarna headhunting- och rekryteringskonsulter, Johanna Ahola och Laura Jalasto, som för med sig decennier av erfarenhet, breda nätverk samt en passion för att skapa branschens mest effektfulla möten.
Suorahaku- ja rekrytointikonkarit vievät Wulffin uudelle alalle: "Vaikuttavia rekrytointeja, vaikuttavia kohtaamisia”1.9.2025 13:55:30 EEST | Tiedote
Wulff Talent tarjoaa palveluita vaativien asiantuntija-, päällikkö- ja johtotason hakujen kumppanina. Toimintaa johtavat kokeneet suorahaku- ja rekrytointikonsultit Johanna Ahola ja Laura Jalasto, jotka tuovat Wulffille vuosikymmenten kokemuksen, laajat verkostot sekä intohimon rakentaa alan vaikuttavimpia kohtaamisia.
Wulff ostaa Tilitoimisto Lahti Oy:n – tilitoimistopalvelut vahvistuvat Turussa7.8.2025 13:33:00 EEST | Tiedote
Wulff Tilitoimistojen kasvu jatkuu uudella yritysostolla. Wulff-Yhtiöt Oyj on ostanut arvostetun turkulaisen Tilitoimisto Lahti Oy:n. Yrityskauppa tuo Wulff Tilitoimistoille lähes 500 uutta asiakasta ja kahdeksan uutta asiantuntijaa. Kauppa vahvistaa Wulffin asemaa Varsinais-Suomessa sekä sen tilitoimistoliiketoiminnan kasvua valtakunnallisesti.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme