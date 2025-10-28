Wulff-Yhtiöt Oyj

Wulff Tilitoimistojen uusin kasvuaskel: Turun seudun arvostettu Tiliteema Oy osaksi Wulff-verkostoa

1.12.2025 12:48:00 EET | Wulff-Yhtiöt Oyj | Tiedote

Jaa

Wulff Tilitoimistot Oy ostaa turkulaisen Tiliteema Oy:n ja vahvistaa asemaansa Varsinais-Suomen taloushallintomarkkinassa. Yrityskauppa tuo Wulffille vuositasolla yli miljoonan euron lisäliikevaihdon ja noin 230 uutta asiakkuutta. Kaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisten verkosto kasvaa yhdeksällä kokeneella asiantuntijalla.

Kaksi naista, tilitoimistoammattilaisia, seisoo vierekkäin hymyillen kameralle.
Tiliteeman Eija Kujala (vas.) ja Maija Euranto (oik.) kokevat yrityskaupan tuovan jatkuvuutta arkeen ja voimaa tulevaan. Tiliteema Oy

Wulff-konsernin toimitusjohtaja Elina Rahkonen kertoo Tiliteeman istuvan Wulffin Tilitoimistojen konseptiin ja arvoihin erinomaisesti: ”Tiliteeman asiakaslähtöinen ja korkeatasoinen asiantuntijatyö sopii erinomaisesti Wulff Tilitoimistojen toimintatapaan ja arvoihin. Tiliteeman ammattilaisten tiimi on palvellut asiakkaita vuosikymmeniä, ja usealla on KLT‑ tai PHT-pätevyys. Saamme Varsinais-Suomen palvelujamme vahvistamaan elinvoimaisen ja palvelukykyisen tiimin, jonka kanssa jaamme jo valmiiksi samat asiakaslähtöiset arvot. Wulffilla ja Tiliteemassa toimintaa kehitetään asiakas- ja henkilöstökokemus edellä.”

Pitkäaikaisia asiakassuhteita, lämminhenkistä palvelua

Tiliteema tunnetaan Turun seudulla lämminhenkisenä, helposti lähestyttävänä tilitoimistona, jossa tärkeää on henkilökohtainen palvelu ja asiakkaan tunteminen. ”Asiakkaamme ovat kaikki oman alansa asiantuntijoita ja meidän tehtävämme on hoitaa talousarki mahdollisimman sujuvasti, luotettavasti ja ajantasaisesti. Se vaatii jatkuvaa hereillä oloa esimerkiksi verotuksen tai lainsäädännön muutosten osalta”, kertoo Tiliteeman Eija Kujala.

"Saamme usein kiitosta siitä, että osaamme neuvoa mistä esimerkiksi Netvisorista saa nopeasti tarvittavat raportit tai tiedot. Se säästää aikaa ja tuo paremmat eväät päätöksentekoon. Tiedolla johtaminen on tänä päivänä kilpailuetu kaiken kokoisille yrityksille," täydentää Maija Euranto.

Jatkuvuutta arkeen ja voimaa tulevaan

Yrityskaupan jälkeen tutut nimetyt kirjanpitäjät ja palkanlaskijat jatkavat asiakkaiden yhteyshenkilöinä ja Tiliteeman toimisto säilyy tutussa sijainnissa Humalistonkadulla Turussa. Taustalla avautuu uusia mahdollisuuksia: Wulff Tilitoimistojen Akatemia tarjoaa henkilöstölle jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja vertaistukea, asiakkaan hyödyksi. Nopeasti muuttuvassa maailmassa jatkuva oppiminen ja ajan hermolla eläminen on avainasemassa. Omassa Akatemiassa Wulffin tilitoimistoammattilaiset kehittyvät huippuasiantuntijoiden johdolla ja jakavat omaa osaamistaan kollegoille.

Tiliteeman perustajat Eija ja Maija sekä koko tiimi jatkavat työtään intohimolla myös tulevina vuosina. "Vaikka meillä on vielä työvuosia edessä, on meillä nyt varmuus siitä, että asiakkaillemme tärkeä henkilökohtainen palvelu jatkuu vakaasti myös tulevaisuudessa", sanovat Eija ja Maija.

Wulff Tilitoimistot 


Taidolla hoidettu talous rakentaa yrityksesi menestystä – meillä ihminen palvelee ihmistä 

Wulff Tilitoimistot on taloushallinnon kumppani, joka huolehtii yrittäjien taloudesta huippuosaamisella. Palvelemme henkilökohtaisesti ja paikallisesti. Tarjoamme yrityksille aina nimetyn asiantuntijan. Nyt tehdyn yrityskaupan myötä Wulffin tilitoimistoammattilaisia on jo noin 100, asiakkaita on yli 4 000 ja vuotuinen liikevaihto nousee noin 9 miljoonaan euroon.

Wulff Tilitoimistot palvelee asiakkaitaan suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja venäjäksi, ja paikallisia toimipisteitä on Espoossa, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Maalahdessa, Maarianhaminassa, Mustasaaressa, Nivalassa, Porvoossa, Raahessa, Sipoossa, Tampereella sekä Turussa.

Avainsanat

wulffwulff tilitoimistotyrityskauppakasvukasvuyhtiötaloushallinto

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Kasvokuva naisesta valkoisessa paidassa, pitkät ruskeat hiukset, keskittynyt ilme.
Wulff-Yhtiöt Oyj toimitusjohtaja Elina Rahkonen
Wulff
Lataa
Kaksi naista, tilitoimistoammattilaisia, seisoo vierekkäin hymyillen kameralle.
Tiliteeman Eija Kujala (vas.) ja Maija Euranto (oik.) kokevat yrityskaupan tuovan jatkuvuutta arkeen ja voimaa tulevaan.
Tiliteema Oy
Lataa
Viisi henkilöä, tilitoimistoammattilaisia, istuu neuvottelupöydän ääressä toimistossa.
Tiliteeman tiimiin luottaa yli 200 asiakasta Turun seudulta.
Tiliteema Oy
Lataa
Hymyilveä nainen vaaleassa asussa, tummat hiukset.
Eija Kujala, Tiliteema.
Tiliteema Oy
Lataa
Nainen, tummat hiukset ja tummanharmaa paita, seisoo hymyillen vaalean verhon edessä.
Maija Euranto, Tiliteema.
Tiliteema Oy
Lataa
Wulff logo vaaka musta
Wulff logo vaaka musta
Wulff
Lataa
Wulff logo pysty musta
Wulff logo pysty musta
Wulff
Lataa
Logo, jossa lukee "Tiliteema Oy, Auktorisoitu tilitoimisto". Teksti on vihreä ja musta.
Tiliteema Oy, logo
Tiliteema Oy
Lataa

Mikä Wulff?

Työelämän palvelut henkilöstövuokrauksesta konsultointiin ja tilitoimistopalveluihin, tuotteet työympäristöön työpaikalle, etätyöpisteelle ja liikkuvaan työhön sekä messu- ja tapahtumapalvelut ja kaupallisten tilojen suunnittelu. Meiltä saat myös Canonin tulostus- ja dokumentinhallintapalveluita. Vuonna 1890 perustettu Wulff toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Vuodesta 2000 alkaen pörssissä olleen yhtiön vuoden liikevaihto 2024 oli 102,8 miljoonaa euroa. Kestäviin tuotteisiin, palveluihin ja toimintaan panostavan Wulffin tavoitteena on kannattava kasvu ja 230 miljoonan euron liikevaihto vuonna 2030.

Wulffista luet lisää: www.wulff.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Wulff-Yhtiöt Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye