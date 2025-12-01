Iida Vallin Aina Advisorsin osakkaaksi ja johtavaksi neuvonantajaksi

1.12.2025 13:15:00 EET | Aina Advisors | Tiedote

Aina Advisors vahvistaa osaamistaan Iida Vallinin liittyessä yhtiön osakkaaksi ja johtavaksi neuvonantajaksi 1.12.2025. Vallin siirtyy Aina Advisorsiin Sanna Marinin MA/PI -yrityksestä, jossa hän on vastannut viestinnän ja sidosryhmäsuhteiden kokonaisuuksista. Aina Advisors on strategiseen viestintään, kriisiviestintään ja muutosviestintään erikoistunut yhtiö.

Iida Vallin
Elina Simonen MA/PI

Iida Vallinilla on monipuolinen ja vahva tausta suomalaisen yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viestinnän ja strategisen neuvonannon ytimestä. Hän on toiminut vuosia poliittisen ja yhteiskunnallisen viestinnän johtotehtävissä, ja työskennellyt muun muassa SDP:n viestintäpäällikkönä, pääministerin viestintä- ja mediasuhteista ja ministeriryhmän viestinnästä vastaavana erityisavustajana sekä viestintäkonsulttina. 

Aina Advisorsin osakkaat tuntevat Vallinin kokeneena ja vahvana osaajana: 

”Iida on poikkeuksellisen lahjakas viestijä. Hänen ratkaisukeskeisyytensä ja kykynsä tuoda selkeyttä monimutkaisiin tilanteisiin tulee entisestään vahvistamaan kykyämme auttaa asiakkaitamme. Iidan liittyminen osakkaaksi lujittaa kykyämme tukea johtoryhmiä muutoksissa ja rakentaa organisaatioille selkeitä, vaikuttavia viestintäratkaisuja”, sanoo Aina Advisorsin perustajaosakas Katri Makkonen

”Tunnen perustajien ammattitaidon ja tavan tehdä töitä. On ilo päästä tekemään töitä Aina Advisorsissa, jonka tekeminen perustuu vahvaan kokemukseen, osaamiseen ja integriteettiin. Olen innoissani, että pääsen tuomaan oman kokemukseni ja ammattitaitoni asiakkaidemme käyttöön”, sanoo Iida Vallin
 
Aina Advisors on maaliskuussa 2025 Anna Ingetin, Sara Lindströmin, Katri Makkosen ja Pauliina Saareksen perustama strategiseen viestintään erikoistunut yhtiö. 

Iida Vallin, osakas, johtava neuvontantaja 
iida.vallin@aina-advisors.fi 
+385 44 307 2281 

Katri Makkonen, perustajaosakas, johtava neuvontantaja 
katri.makkonen@aina-advisors.fi 
+358 40 560 3103

Iida Vallin
Iida Vallin
Elina Simonen MA/PI
