Iida Vallin Aina Advisorsin osakkaaksi ja johtavaksi neuvonantajaksi

Iida Vallinilla on monipuolinen ja vahva tausta suomalaisen yhteiskunnallisen päätöksenteon sekä viestinnän ja strategisen neuvonannon ytimestä. Hän on toiminut vuosia poliittisen ja yhteiskunnallisen viestinnän johtotehtävissä, ja työskennellyt muun muassa SDP:n viestintäpäällikkönä, pääministerin viestintä- ja mediasuhteista ja ministeriryhmän viestinnästä vastaavana erityisavustajana sekä viestintäkonsulttina.

Aina Advisorsin osakkaat tuntevat Vallinin kokeneena ja vahvana osaajana:

”Iida on poikkeuksellisen lahjakas viestijä. Hänen ratkaisukeskeisyytensä ja kykynsä tuoda selkeyttä monimutkaisiin tilanteisiin tulee entisestään vahvistamaan kykyämme auttaa asiakkaitamme. Iidan liittyminen osakkaaksi lujittaa kykyämme tukea johtoryhmiä muutoksissa ja rakentaa organisaatioille selkeitä, vaikuttavia viestintäratkaisuja”, sanoo Aina Advisorsin perustajaosakas Katri Makkonen.

”Tunnen perustajien ammattitaidon ja tavan tehdä töitä. On ilo päästä tekemään töitä Aina Advisorsissa, jonka tekeminen perustuu vahvaan kokemukseen, osaamiseen ja integriteettiin. Olen innoissani, että pääsen tuomaan oman kokemukseni ja ammattitaitoni asiakkaidemme käyttöön”, sanoo Iida Vallin.



Aina Advisors on maaliskuussa 2025 Anna Ingetin, Sara Lindströmin, Katri Makkosen ja Pauliina Saareksen perustama strategiseen viestintään erikoistunut yhtiö.