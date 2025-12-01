Uusi 200 mailin ultrajuoksu itärajan tuntumassa – Pogostan Ultra Trail paketoi 328 kilometriä elokuussa

Elokuun lopussa järjestettävän tapahtuman reitti kulkee Suomen ja EU:n itärajan tuntumassa kahden kansallispuiston ja Ruunaan retkeilyalueen läpi maan itäisimmän kunnan, Ilomantsin, kirkonkylälle eli Pogostalle.

Pogostan Ultra Trail ja Pogostan Polkujuoksu

Aika: 25.-29.8.2026

Paikka: Kuhmon eteläosista Lieksaan ja Ilomantsin kulkeva reitti, joka tukeutuu olemassa oleviin retkeilyreitteihin kuten Karhunpolku, Susitaival ja Taitajan Taival. Pisimmän sarjan reitillä juoksijat liikkuvat Ruunaan retkeilyalueen sekä Patvinsuon ja Petkeljärven kansallispuistojen läpi.

Reitit: Pogostan Ultra Trailin reitit 328 km, 180 km, 50 km ja lauantaina 29.8. juostavan Pogostan polkujuoksun reitit 10 km ja 19,5 km. Reitit kulkevat mm. Karhunpolku-, Susitaival- ja Taitajan Taival -retkeilyreiteillä sekä Petkeljärven ja Patvinsuon kansallispuistoissa ja Ruunaan retkeilyalueella. Juoksijat tukeutuvat retkeilyreittien opasteisiin sekä gpx-jälkeen. Erillistä tapahtumakyltitystä reitille ei tule.

Vastuulliset järjestäjät: ItäTrail Oy ja Ilomantsin Urheilijat ry

Kotipesä internetissä: www.pogostanultra.fi