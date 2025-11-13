Vuoden 2025 Kalevi Jäntin kirjallisuuspalkinto Kaisa Vahteristolle teoksesta Nieltyjä esineitä

Palkittavia kirjailijoita on tänä vuonna kaksi. Toinen palkittu kirjailija on Aura Siltala teoksellaan Kyborgikesä (Poesia, 2025). Palkintosumma on yhteensä 40 000 euroa, joka jaetaan tasan palkittujen kesken.

Säätiön palkintolautakunnan puheenjohtaja on kanslianeuvos Satu Jäntti-Alanko ja sen jäseniä ovat kirjailija, VTT Anna Alanko, professori Jyrki Nummi, kustantaja, fil. tri h.c. Touko Siltala, runoilija Saila Susiluoto ja VTM Leena Alanko.

Palkintolautakunta perustelee Kaisa Vahteriston palkitsemista seuraavasti:

”Nieltyjä esineitä on huokoinen ja yllättävä kuvaus läheisyydestä, kasvusta ja aikuisuudesta. Teoksessa rakkaus on lämmintä mutta epätäydellistä niin suhteessa Karinaan kuin omiin vanhempiinkin. Teoksesta voi halutessaan lukea myös pyynnön: älä aliarvioi kummallisessa kesätyössä olevaa kuusitoistavuotiasta, jolla on pieneksi jääneet farkkushortsit. Hänen elämänsä ja tunteensa ovat yhtä monimutkaisia kuin muidenkin.”

Kaisa Vahteristo iloitsee palkinnosta:



”On häkellyttävä ilo ottaa vastaan Kalevi Jäntin palkinto – olo on pöllämystynyt ja kertakaikkisen riemastunut yhtä aikaa. Erityisen liikuttunut olen siitä, että Kalevi Jäntin säätiö on päättänyt palkita teoksen, jolla pyrin kunnioittamaan traumatisoituneen lapsen kokemusmaailmaa. Tämä palkinto on valtava tuki nuorelle kirjailijalle, ja mahdollistaa pitkäjänteistä ja kunnianhimoista kaunokirjallista työskentelyä jatkossa. Olen siitä todella kiitollinen.”

Kaisa Vahteristo (s. 2000) on Helsingissä asuva kirjailija, joka on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Hän on kiinnostunut lajirajojen hämärtymisestä ja traumakuvauksista. Nieltyjä esineitä on hänen esikoisromaaninsa.

Kalevi Jäntin palkintoa on jaettu vuodesta 1942. Säätiön tarkoituksena on suomalaisen kaunokirjallisuuden edistäminen. Palkinnon on nyt saanut 141 kirjailijaa, heidän joukossaan mm. Eeva Joenpelto, Pentti Saarikoski, Leena Krohn, Rosa Liksom, Kari Hotakainen, Tomi Kontio, Sofi Oksanen, Katja Kettu, Emmi Itäranta ja Iida Rauma.