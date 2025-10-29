Nelipyörä on nyt Tampereella – S-Etukortilla Bonusta autoilijan palveluista
Nelipyörä avaa uuden toimipaikan Tampereelle tiistaina 2. joulukuuta. Autoliike sijaitsee Lielahdessa osoitteessa Taninkatu 3.
Nelipyörä Tampereen uusien autojen merkkiedustukset ovat Kia ja Mitsubishi. Lisäksi Nelipyörästä saa Kian, Mitsubishin, Opelin, Citroënin ja Peugeotin täyden palvelun huollot, varaosat sekä kaikkien merkkien tuulilasikorjaukset, korikorjaukset ja renkaat. Liikkeessä on myös laaja valikoima vaihtoautoja.
Nelipyörän liikkeissä asioivat asiakasomistajat saavat Bonusta auton ostosta. Bonuksen piiriin kuuluvat myös kaikki huollon palvelut, kuten varaosat, renkaat ja kolarikorjauksen omavastuu.
”Tampereella saa nyt ensimmäistä kertaa S-Etukortilla Bonusta auton ostosta ja kaikista huollon palveluista. Asiakasomistajien kannattaa tuoda autonsa laadukkaaseen huoltoon meille ja asioida muillakin autoasioilla Tampereen Nelipyörässä”, kannustaa Nelipyörän toimitusjohtaja Johan Lillbroända.
Nelipyörä on laajentanut tänä vuonna myös Lappeenrantaan ja Seinäjoelle. Nelipyörän tavoitteena on jatkaa kasvua valtakunnallisena autokauppana.
Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppa, joka toimii kahdeksalla paikkakunnalla: Lahdessa, Hämeenlinnassa, Kotkassa, Kouvolassa, Hyvinkäällä, Lappeenrannassa, Seinäjoella ja Tampereella.
Yhteyshenkilöt
Johan LillbroändaToimitusjohtajaNelipyöräPuh:050 462 9869johan.lillbroanda@nelipyora.fi
Tietoja julkaisijasta
Nelipyörä on paikallisesti tunnettu vahva autoalan ketju, jolla on tukeva jalansija usealla paikkakunnalla. Nelipyörästä saat suosituimmat merkit: Skoda, Ford, Kia, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Hyundai, Renault, Dacia, Suzuki, Isuzu ja Subaru sekä valtuutetun merkkihuollon aina ajantasaiset palvelut.
Nelipyörä on Osuuskauppa Hämeenmaan ja Kymen Seudun Osuuskaupan omistama autokauppojen ketju, joten S-Etukortilla Bonusta ja maksutapaetua kertyy muun muassa huolloista, varaosista ja tarvikkeista.
