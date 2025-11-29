Suomen Kiinteistönvälittäjät ry

Kiinteistönvälittäjä, yrittäjä Jouni Paasio SKVL ry:n puheenjohtajaksi

1.12.2025 14:00:00 EET | Suomen Kiinteistönvälittäjät ry | Tiedote

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on valinnut liittokokouksessaan Lahdessa perjantaina 28.11.2025 uudeksi puheenjohtajakseen kiinteistönvälittäjä LKV Jouni Paasion, 48, Turusta.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry:n hallituksen uusi puheenjohtaja Jouni Paasio.

Paasio on toiminut välitysalalla parisenkymmentä vuotta ja oma yrityskin on jo täysi-ikäinen. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Liiton silloinen puheenjohtaja Pertti Heikkilä kutsui mukaan sillä lupauksella, että pääsee ainakin kerran vuodessa pois kotoa, veistelee Paasio.

Asuntokauppa on ollut tahmeaa jo vuosia myös kasvukeskuksissa, ja välittäjille aika on ollut vähintäänkin haastavaa. Nyt kauppamäärät ovat kasvussa, mutta hinnat laahaavat vielä perässä. Paasio toivookin, että kuluttajien luottamus talouteen vahvistuisi: säästöjä ja varallisuutta on, mutta investointeja ei ole uskallettu tehdä.

Liittoa Paasio haluaa johdattaa takaisin juurilleen.

Keskitytään olennaiseen, siihen mikä parhaiten liiton jäseniä palvelee, Paasio pohtii.
 – Puheenjohtajuuskaudellani haluan aktivoida ja osallistaa jäsenistöä mukaan päätöksentekoon.

Liittoa täydet kuusi vuotta palvellut väistyvä puheenjohtaja Tomi Keto-Tokoi siirtää tyytyväisenä kapulan Paasiolle vuodenvaihteessa.

Jouni on ollut hallitustyöskentelyssä mukana pitkään ja hänet tunnetaan yhteistyökyvystään. On hyvä jättää seuraajalle aktiivinen ja vireä liitto, jossa on hyvä tunnelma, Keto-Tokoi lausuu.

Liittohallitukseen valittiin puheenjohtaja Paasion lisäksi Jukka Alanko Salosta, Sanna-Mari Poutiainen Kuopiosta, Linda Leino Raumalta, Janita Matilainen Lahdesta, Nina Vuoksenturja Helsingistä, Markku Rautanen Vantaalta ja varapuheenjohtajaksi Erika Enberg Jyväskylästä.

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry täyttää 80 vuotta vuonna 2026 ja juhlii merkkivuottaan näkyvästi. Liittoon kuuluu yli 370 kiinteistönvälitysalan itsenäistä yritystä ympäri Suomea, ja sen tehtävä on edistää luotettavaa ja reilua kiinteistönvälitystä.

Suomen Kiinteistönvälittäjät ry (SKVL)

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry on kiinteistönvälitysliikkeiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, joka on perustettu vuonna 1946. Sen tavoitteena on ylläpitää välittäjien ammattitaitoa ja asuntokaupan luotettavuutta, sekä mahdollistaa välitysalalle suotuisa sääntely-ympäristö ja rehdin kilpailun markkinat. Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsenyritystä eri puolilla Suomea.

