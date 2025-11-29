Kiinteistönvälittäjä, yrittäjä Jouni Paasio SKVL ry:n puheenjohtajaksi

Paasio on toiminut välitysalalla parisenkymmentä vuotta ja oma yrityskin on jo täysi-ikäinen. Hän liittyi SKVL:n jäseneksi välittömästi yrityksen perustettuaan.

Liiton silloinen puheenjohtaja Pertti Heikkilä kutsui mukaan sillä lupauksella, että pääsee ainakin kerran vuodessa pois kotoa, veistelee Paasio.

Asuntokauppa on ollut tahmeaa jo vuosia myös kasvukeskuksissa, ja välittäjille aika on ollut vähintäänkin haastavaa. Nyt kauppamäärät ovat kasvussa, mutta hinnat laahaavat vielä perässä. Paasio toivookin, että kuluttajien luottamus talouteen vahvistuisi: säästöjä ja varallisuutta on, mutta investointeja ei ole uskallettu tehdä.

Liittoa Paasio haluaa johdattaa takaisin juurilleen.

Keskitytään olennaiseen, siihen mikä parhaiten liiton jäseniä palvelee, Paasio pohtii.

– Puheenjohtajuuskaudellani haluan aktivoida ja osallistaa jäsenistöä mukaan päätöksentekoon.

Liittoa täydet kuusi vuotta palvellut väistyvä puheenjohtaja Tomi Keto-Tokoi siirtää tyytyväisenä kapulan Paasiolle vuodenvaihteessa.

Jouni on ollut hallitustyöskentelyssä mukana pitkään ja hänet tunnetaan yhteistyökyvystään. On hyvä jättää seuraajalle aktiivinen ja vireä liitto, jossa on hyvä tunnelma, Keto-Tokoi lausuu.

Liittohallitukseen valittiin puheenjohtaja Paasion lisäksi Jukka Alanko Salosta, Sanna-Mari Poutiainen Kuopiosta, Linda Leino Raumalta, Janita Matilainen Lahdesta, Nina Vuoksenturja Helsingistä, Markku Rautanen Vantaalta ja varapuheenjohtajaksi Erika Enberg Jyväskylästä.

Suomen Kiinteistönvälittäjät SKVL ry täyttää 80 vuotta vuonna 2026 ja juhlii merkkivuottaan näkyvästi. Liittoon kuuluu yli 370 kiinteistönvälitysalan itsenäistä yritystä ympäri Suomea, ja sen tehtävä on edistää luotettavaa ja reilua kiinteistönvälitystä.