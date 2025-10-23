Uusia asukkaita SEA LIFE Helsinkiin - tähtimureena Esko saa jouluyllätyksen!

SEA LIFE Helsinki sulki ovensa lokakuun lopussa kunnostustöiden vuoksi. Remontti on edennyt suunnitelmien mukaan ja kunnostustöiden myötä näyttely uudistuu entistä upeammaksi.

Merimaailma on saanut uudistusten aikana uuden asukkaan - uteliaan ja vähän salaperäisen tähtimureenan, Eskon. Hän saapui Jätkäsaaren Korallifarmilta ja on viime viikkoina seurannut kiinnostuneena remontin etenemistä. Esko on tällä hetkellä noin 50 cm pitkä, mutta tähtimureenat voivat kasvaa jopa metrin pituisiksi. Niiden hopeanharmaa pohjaväri sekä mustavalkoinen, tähtimäinen kuviointi tekevät niistä erityisen kiehtovia. Esko tunnetaan myös melko hyvästä ruokahalustaan - hänen herkkuihinsa kuuluvat erityisesti ravut ja muut pienet äyriäiset.

Akvaristitiimillä on suunnitteilla Eskolle jouluyllätys: hän ei ehdi nauttia altaansa yksinvaltiaan asemasta kauaa, sillä hänen seurakseen saapuu pian uusia kämppäkavereita - pari uutta tähtimureenaa. Luvassa on vilskettä, vipinää ja varmasti paljon hauskoja kohtaamisia, kun Esko tutustuu uusiin ystäviinsä. Koko tiimi odottaa innolla, miten Esko suhtautuu uusiin kämppiksiinsä - ehkä hän kurkkii kolostaan varovaisen uteliaana, kiepauttaa itsensä riemusta solmuun tai esittelee alkajaisiksi parhaat kivenkolonsa.

Sea Life Helsinki toivottaa vierailijat tervetulleiksi takaisin meriseikkailuihin taas tammikuussa. Vaikka näyttely on vielä alkuvuodesta osittaisen remontin vuoksi hieman rajatumpi, hauskaa nähtävää ja upeita elämyksiä riittää silti. Eskoa, sen uusia kämppäkavereita sekä upeita värikkäitä kaloja voi ihastella tropiikin alueella, lisäksi seikkailla voi Sademetsässä ja Rauskujen lahdella, tutkia Elämysallasta ja tutustua Suojelusaarekkeeseen. Näiden alueiden eläimet ja hauskat teemoitukset tarjoavat runsaasti ihmeteltävää ja oppimisen iloa kaikille. Lisäksi Mustekalan luolassa odottaa täysin uusi, sykähdyttävä merenalainen VR-elämys, joka vie sukeltajat keskelle värikkäitä riuttoja ja salaperäisiä vedenalaisia maailmoja - kokemusta voi testata lisämaksusta.

Kannattaa pysyä kuulolla, sillä SEA LIFE Helsinki lupaa paljastaa pian, mitä muita upeita ja jännittäviä uudistuksia merimaailmaan on alkuvuoden aikana tulossa!