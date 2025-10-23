Uusia asukkaita SEA LIFE Helsinkiin - tähtimureena Esko saa jouluyllätyksen!
SEA LIFE Helsinki avaa ovensa taas alkuvuodesta. Ensimmäisenä uudistusten keskelle on muuttanut uusi asukas, utelias tähtimureena Esko. Merimaailmassa odottaakin pian jouluyllätys, kun Eskolle on tulossa uusia kämppäkavereita.
SEA LIFE Helsinki sulki ovensa lokakuun lopussa kunnostustöiden vuoksi. Remontti on edennyt suunnitelmien mukaan ja kunnostustöiden myötä näyttely uudistuu entistä upeammaksi.
Merimaailma on saanut uudistusten aikana uuden asukkaan - uteliaan ja vähän salaperäisen tähtimureenan, Eskon. Hän saapui Jätkäsaaren Korallifarmilta ja on viime viikkoina seurannut kiinnostuneena remontin etenemistä. Esko on tällä hetkellä noin 50 cm pitkä, mutta tähtimureenat voivat kasvaa jopa metrin pituisiksi. Niiden hopeanharmaa pohjaväri sekä mustavalkoinen, tähtimäinen kuviointi tekevät niistä erityisen kiehtovia. Esko tunnetaan myös melko hyvästä ruokahalustaan - hänen herkkuihinsa kuuluvat erityisesti ravut ja muut pienet äyriäiset.
Akvaristitiimillä on suunnitteilla Eskolle jouluyllätys: hän ei ehdi nauttia altaansa yksinvaltiaan asemasta kauaa, sillä hänen seurakseen saapuu pian uusia kämppäkavereita - pari uutta tähtimureenaa. Luvassa on vilskettä, vipinää ja varmasti paljon hauskoja kohtaamisia, kun Esko tutustuu uusiin ystäviinsä. Koko tiimi odottaa innolla, miten Esko suhtautuu uusiin kämppiksiinsä - ehkä hän kurkkii kolostaan varovaisen uteliaana, kiepauttaa itsensä riemusta solmuun tai esittelee alkajaisiksi parhaat kivenkolonsa.
Sea Life Helsinki toivottaa vierailijat tervetulleiksi takaisin meriseikkailuihin taas tammikuussa. Vaikka näyttely on vielä alkuvuodesta osittaisen remontin vuoksi hieman rajatumpi, hauskaa nähtävää ja upeita elämyksiä riittää silti. Eskoa, sen uusia kämppäkavereita sekä upeita värikkäitä kaloja voi ihastella tropiikin alueella, lisäksi seikkailla voi Sademetsässä ja Rauskujen lahdella, tutkia Elämysallasta ja tutustua Suojelusaarekkeeseen. Näiden alueiden eläimet ja hauskat teemoitukset tarjoavat runsaasti ihmeteltävää ja oppimisen iloa kaikille. Lisäksi Mustekalan luolassa odottaa täysin uusi, sykähdyttävä merenalainen VR-elämys, joka vie sukeltajat keskelle värikkäitä riuttoja ja salaperäisiä vedenalaisia maailmoja - kokemusta voi testata lisämaksusta.
Kannattaa pysyä kuulolla, sillä SEA LIFE Helsinki lupaa paljastaa pian, mitä muita upeita ja jännittäviä uudistuksia merimaailmaan on alkuvuoden aikana tulossa!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Emilia FrimanIntendenttiemilia.friman@sealife.fi
Emmi HallikainenMarkkinointipäällikkömarketing@sealife.fi
Kuvat
Linkit
Tietoja julkaisijasta
SEA LIFE on Suomen johtava akvaario ja yksi Helsingin suosituimmista elämyskohteista. SEA LIFE tarjoaa kävijöille elämyksiä ja tietoa vedenalaisesta elämästä ja sen suojelun tärkeydestä. SEA LIFEssa vierailee noin 250 000 kävijää vuosittain. SEA LIFE on osa Merlin Entertainments Groupin omistamaa SEA LIFE -ketjua, joka on maailman suurin yleisöakvaariotuotemerkki. Merlin Entertainments Group on maailman toiseksi suurin elämyskohdetoimija yli 100 elämyskohteella neljällä mantereella ja 23 eri maassa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta SeaLife Helsinki Oy
SEA LIFE Helsinki sulkeutui remontin ajaksi – uudistettu näyttely avautuu keväällä 202623.10.2025 14:59:39 EEST | Tiedote
Ensi vuonna 24 vuotta täyttävä akvaariokeskus kokee laajamittaisen kunnostus- ja uudistusremontin ja on suljettuna 20.10.2025-1.1.2026. Sulun aikana SEA LIFEn suurin allas peruskorjataan ja sen yhteyteen syntyy täysin uusi, kiehtova interaktiivinen näyttelykokonaisuus.
Mustaevähai synnytti juhannuspoikaset SEA LIFEssa – historiallinen yllätys!3.7.2025 11:48:21 EEST | Tiedote
Merimaailma SEA LIFE Helsingissä koettiin juhannuksena jännittäviä hetkiä ja historiallista perheonnea, kun Valtamerialtaan mustaevähainaaras Pamela synnytti henkilökunnan hämmästykseksi kaksi tervettä tyttövauvaa. Reippaat poikaset ovat palanen upeaa ja ainutkertaista mertensuojelutarinaa, sillä ne ovat ensimmäiset koskaan Suomessa syntyneet mustaevähain poikaset.
SEA LIFE ja Rovio yhdistävät voimansa – Angry Birdsit sukeltavat puolustamaan meriä!7.2.2025 15:32:53 EET | Tiedote
Rovio Entertainment ja SEA LIFE ovat yhdistäneet voimansa tuodakseen rakastetut Angry Birds -hahmot osaksi SEA LIFE -merimaailman ikonista vedenalaista maailmaa ainutlaatuisen ja opettavaisen elämyksen muodossa.
Joulu saapuu SEA LIFEen!29.11.2024 13:05:07 EET | Tiedote
SEA LIFEn joulukausi avataan torstaina 5.12, kun sähköankerias Eerik sytyttää perinteisesti joulukuuseen valot Sademetsässä. Tänä talvena Helsingin SEA LIFEen rantautuu uusi koko perheen joulutapahtuma, Kuuran talvinen suojeluseikkailu, jonka aikana Kuura, ihana seikkailunhaluinen lumiukko, johdattaa mukaan tunnelmalliselle matkalle jouluiseen akvaariokeskukseen hauskojen ja interaktiivisten tehtävien, mertensuojeluhaasteiden ja sykähdyttävien elämysten kera. Sähköankeriaan ohjelmanumeron lisäksi joulutapahtuman aikana luvassa on muunmuassa rauskujen itsenäisyyspäivän ateria, Suojelusaarekkeen rescue-altaan joulukuusen pystytys, valtamerialtaan joulusiivous ja mustekalan uudenvuoden ennustuksia. Entä miten käy tänä vuonna, kun kärsimättömyydestään tunnettu jättiläistursas Turo saa lahjansa jo hyvissä ajoin ennen joulua? Viime vuonna Turon paketista paljastui helmitaulu, joka osoittautui heti huippulahjaksi ja siitä riitti riemua pitkään. Mitähän hauskaa sen paketista mahtaa tänä vuonna
Kilpparikävelyt5.7.2024 14:35:24 EEST | Tiedote
SEA LIFE Helsingin vaippakilpikonnat ovat päässeet jokavuotiseen tapaan nauttimaan auringonpaisteesta ulkona. Kilpikonnat ulkoilevat heinäkuun ajan torstaisin klo 14.30-15.30, säiden salliessa, pääovien läheisyydessä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme