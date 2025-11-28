Näin syntyy Hurstinavun perinteinen joulujuhla
Helsingin Messukeskuksessa vietetään myös tulevana jouluna lämminhenkistä juhlaa, joka kokoaa yhteen yksinäiset ja vähävaraiset. Hurstinavun perinteinen joulujuhla syntyy monien lahjoittajien, satojen vapaaehtoisten ja Messukeskuksen kattavan kumppaniverkoston yhteistyönä.
Valmistelut alkavat jo viikkoja ennen jouluaattoa. Hurstit suunnittelevat ohjelman, kokoavat vapaaehtoiset ja ottavat yhteyttä lahjoittajiin – sillä Hurstinapu toimii täysin lahjoitusten varassa. Samalla Messukeskus suunnittelee tapahtuman toteutusta: 2000 juhlavieraalle suunnitellaan ja varustetaan lämmin ja turvallinen juhlatila, jossa on paikat ruokailulle, ohjelmalle, esiintyjille ja suurkeittiölle. Tapahtumalle haetaan myös luvat, työstetään opasteet ja pestataan suurtapahtuman edellyttämät vahtimestarit ja muu henkilöstö siivoojia, sähköasentajia ja ensiapuryhmää myöten.
Aatonaattona juhla alkaa näkyä Messukeskuksen halleissa: pöydät ja tuolit otetaan esiin, tila somistetaan, keittiö viritetään valmiiksi ja lahjakassit pakataan. Aattopäivänä kuusen kynttilät syttyvät ja ovet avautuvat – juhla voi alkaa. Kaksi hallia täyttyy yhteisöllisyydestä, musiikista ja joulun lämmöstä. Lähtiessään vieraat saavat mukaansa ruokaa ja tarvikkeita, jotka tuovat iloa vielä pyhien jälkeenkin.
Jokaisessa juhlassa vierailee myös tunnettu artisti, ja tänä jouluna lavalle nousee Hanna Pakarinen ja yllätysesiintyjä.
Kolmen sukupolven elämäntyö palkittiin
Hurstien työ toimeentulonsa kanssa kamppailevien hyväksi jatkuu jo kolmannessa sukupolvessa. Viime keväänä tämä ainutlaatuinen työ sai tunnustusta, kun Hurstit palkittiin tapahtuma-alan ammattilaisten Evento Awards -gaalassa kahdella tunnustuksella.
Hurstinavun perinteinen joulujuhla valittiin vuoden parhaaksi hyväntekeväisyystapahtumaksi, ja lisäksi Hurstinavulle myönnettiin erikoispalkinto elämäntyöstä.
Kumppanuuden ja yhdessä tekemisen voimaa
Hurstien ja Messukeskuksen yhteistyö on jatkunut vuodesta 2015, ja mukana ovat vuodesta toiseen tutut kumppanit kuten Niemi, SOL, Securitas, SVV ja SPR.
”Olemme auttamisen ammattilaisia, mutta suurtapahtuman järjestämiseen tarvitsemme tukea. Messukeskus ja sen kumppanit luovat puitteet, joissa jokainen vieraamme tuntee olevansa arvostettu,” kertoo Hurstinavun toiminnanjohtaja Sini Hursti.
Hurstiavun toiminta rahoitetaan täysin lahjoitusvaroin, joten kaikki apu, niin suuret kuin pienetkin lahjoitukset, ovat tervetulleita! Ohjeet löytyvät täältä: https://hurstinapu.fi/lahjoitukset/
Yhteyshenkilöt
Hurstinapu ry, toiminnanjohtaja Sini Hursti, 045 630 8548, sini.hursti@hurstinapu.fi
Helsingin Messukeskus, viestintäpäällikkö Tarja Gordienko, 050 5847 262, tarja.gordienko@messukeskus.com
